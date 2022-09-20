© Shutterstock

La BEI et Italgas soutiendront des projets en matière d’efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels dans toute l’Italie.

On estime que ces interventions contribueront à améliorer l’efficacité énergétique d’environ 4 500 logements et que plus de 1 500 emplois seront créés lors de la phase de mise en œuvre du projet.

L’opération soutient les orientations de la « vague de rénovations pour l’Europe » et du « pacte vert pour l’Europe », ainsi que le plan italien intégré en matière d’énergie et de climat.

Réduire la pollution environnementale grâce à des investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique de bâtiments résidentiels dans toute l’Italie au cours des trois prochaines années, tel est l’objectif principal du prêt-cadre de 150 millions d’euros accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Italgas à l’appui d’initiatives à mener sur le territoire italien par l’intermédiaire de Seaside, la société de services énergétiques du groupe.

Ce prêt-cadre au titre de l’action pour le climat marque le retour de la collaboration entre la BEI et le groupe Italgas, et permet à la Banque de soutenir des entreprises du secteur de l’énergie à même de contribuer à la transition écologique vers la neutralité carbone.

Le financement vise à soutenir la réalisation d’interventions en matière d’efficacité énergétique sur le territoire italien, portant principalement sur le réaménagement de bâtiments résidentiels, dans le but de réduire la pollution atmosphérique et de procurer des avantages pour la santé, conformément aux orientations du pacte vert européen et de la vague de rénovations pour l’Europe, qui vise à doubler le taux de rénovation énergétique des bâtiments européens d’ici 2030. On estime que les initiatives financées par la BEI contribueront à améliorer l’efficacité énergétique d’environ 4 500 logements et que la phase de mise en œuvre du projet permettra de créer plus de 1 500 emplois.

L’accord prend la forme d’un prêt-cadre, lequel prévoit des mécanismes d’affectation et de décaissement de fonds permettant de soutenir la réalisation d’un large éventail de projets de petite et moyenne dimension et offre des conditions particulièrement avantageuses.

« En Italie, plus de 85 % du parc immobilier résidentiel relève d’une classe énergétique D ou moins et nécessite des investissements importants. Des projets comme celui signé aujourd’hui avec Italgas sont essentiels non seulement pour lutter contre la dépendance à l’égard des importations d’énergie en provenance de pays tiers, mais aussi pour réduire la consommation d’énergie, et donc pour alléger les factures des citoyens italiens », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« La meilleure énergie est celle que l’on ne gaspille pas, a affirmé Paolo Gallo, PDG d’Italgas. Le financement octroyé par la BEI nous permettra de renforcer davantage notre engagement en faveur de l’efficacité énergétique et de la transition écologique, conformément aux objectifs du plan stratégique 2022-2028 d’Italgas. Seaside, notre société de services énergétiques, et les technologies développées en interne vont nous permettre d’offrir au marché et aux populations des solutions de pointe contribuant activement à la réalisation des objectifs climatiques de l’Italie et de l’Union européenne. »

Seaside est une société du groupe Italgas dont l’activité relève du secteur de l’efficacité énergétique des immeubles d’habitation, des entreprises et de l’administration publique. Elle contribue à la réalisation des objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique et à la décarbonation de la consommation grâce à ses technologies brevetées.

Outre à consolider l’excellent partenariat entre la BEI et Italgas, l’opération permettra d’optimiser davantage la structure financière du groupe Italgas, en réduisant le coût du financement et en prolongeant la durée moyenne de la dette, à l’appui de l’important programme d’investissement prévu dans le plan stratégique 2022-2028 de la société.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Italgas est le premier distributeur de gaz en Italie et le troisième en Europe. Il exploite un réseau de distribution d’environ 75 000 kilomètres grâce auquel il a distribué environ 9 milliards de mètres cubes de gaz à 7,8 millions de clients au cours de l’année dernière. Le groupe détient 1 899 concessions, avec une présence historique dans les grandes villes du pays, dont Turin, Venise, Florence et Rome. Il est également présent en Grèce par l’intermédiaire de sa filiale DEPA Infrastructure. Ces dernières années, Italgas a significativement renforcé sa présence dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la technologie d’innovation.