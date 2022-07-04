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ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/09/2022 : 150 000 000 €
Autres liens
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21/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
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Italie : la BEI octroie 150 millions d’euros à Italgas pour promouvoir l’efficacité énergétique
Projet apparenté
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY II

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2022
Statut
Référence
Signé | 20/09/2022
20220094
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
ITALGAS SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to support a pipeline of small to medium-sized energy efficiency schemes to be developed in Italy.

By supporting energy efficiency investments in Italy, mainly the renovation of condominium buildings, the project will reduce carbon and air pollution, deliver health benefits through improved air quality and positive social impact through job creation and an improvement of the purchasing power of Italian households.

Additionnalité et impact

The proposed operation aims to finance energy efficiency ("EE") projects in Italy, mainly in residential buildings. EE investments in residential buildings suffer from a chronic lack of investments. The project is expected to deliver very good social benefits reducing carbon emissions, increasing comfort and air quality, social benefits that are not fully internalised by private investors. The project shows how to upscale and industrialise EE in residential buildings. The promoter is experienced in works of this nature.

The project is aligned with the the EU's and Bank's priority in the energy sector and with the climate action objectives. 


The proposed operation is the first time the borrower enters into a "framework loan" financing type with the EIB, with funds allocation and disbursement mechanics designed to support a wide pipeline of small to medium sized projects.

The EIB loan offers terms and conditions (disbursement mechanics, interest rate options) more flexible than those normally offered by other financiers. The proposed disbursement period and tenor are longer than those usually offered by other banks.

The value added provided by the EIB is even more tangible under the current market instability and turmoil generated by the pandemic and the Russia-Ukraine conflict.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is in line with the Bank's priority lending objectives for energy efficiency (EE) and supports the Climate Action objective (100%). Given the scale, location and nature of the sub-projects in built-up urban areas an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU, amending the 2011/92/EU, is normally not required.

No procurement issues.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157067566
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220094
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
190572538
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20220094
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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