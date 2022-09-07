Thomas Östros et la délégation de la BEI rencontrent le président Chakwera, des ministres ainsi que des dirigeants d’entreprises et de banques.

Le vice-président souligne l’importance de l’action en faveur du climat en amont de la COP 27.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), effectue dans le courant de la semaine une visite de trois jours au Malawi afin de renforcer la coopération avec les partenaires malawiens publics et privés, de mettre en lumière de nouveaux financements à l’appui de l’agriculture et des transports et de visiter des sites accueillant des projets soutenus par la BEI dans le secteur de l’eau.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, il s’agit de la première visite au Malawi de hauts représentants de la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde.

Ces 45 dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 462 millions d’EUR pour soutenir des investissements dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture, des transports et des entreprises privées au Malawi.

« La Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE, s’est engagée à appuyer des investissements publics et privés à fort impact dans l’ensemble du Malawi, et notamment à améliorer l’accès des petits exploitants agricoles et des entreprises au financement et à relever les défis liés à l’évolution du climat. Le Malawi est un pays d’intervention clé pour la BEI en Afrique et l’excellente coopération avec ses partenaires malawiens a permis de transformer la vie de nombre d’habitants et de renforcer les investissements dans des infrastructures prioritaires. Avec mes collègues spécialistes des domaines financier et technique, nous nous réjouissons à l’idée de discuter des moyens de renforcer la résilience économique face aux défis actuels et à venir et d’accroître l’impact de l’engagement futur de la BEI au Malawi », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Soutenir la résilience économique au Malawi

La Banque européenne d’investissement a renforcé son appui aux investissements des entreprises au Malawi, en Afrique et dans le monde afin de leur permettre de mieux relever les défis engendrés par la pandémie de COVID-19 et les chocs énergétiques mondiaux.

La BEI est directement détenue par les 27 États membres de l’Union européenne. Depuis 1977, elle a appuyé des investissements publics et privés à long terme dans tout le Malawi.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à ses bureaux répartis dans le monde.