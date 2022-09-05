Grâce au soutien de la BEI, Epic va accélérer le déploiement de son réseau 5G pour atteindre une couverture nationale d’ici 2024 et étendre son réseau de fibre optique en poursuivant l’installation de son réseau à très haut débit dans certaines zones de Malte.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a soutenu le développement de réseaux de télécommunications et de haut débit dans le monde entier à hauteur de 11,7 milliards d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a récemment confirmé son engagement à soutenir l’opérateur de télécommunications Epic dans la mise en œuvre du programme de modernisation de son réseau mobile et dans le développement continu de son infrastructure mobile 5G ultra-moderne. Avec ce soutien, la BEI veille à ce que l’entreprise puisse poursuivre la mise en œuvre du plan d’expansion de son réseau et le déploiement de ses infrastructures 5G qui lui permettront d’atteindre une couverture nationale d’ici 2024. Grâce à cet investissement, Epic est également en mesure d’élargir son projet pilote de déploiement d’une infrastructure de fibre optique ultrarapide jusqu’au domicile (FTTH) dans certaines régions de Malte.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’objectif de la Banque qui vise à soutenir le développement des infrastructures de réseaux de télécommunications et à combler la fracture numérique. Le projet profitera considérablement à Malte, à ses habitants et au développement régional, car ces connexions à large bande sont nécessaires pour pouvoir tirer pleinement parti de la transformation numérique de secteurs économiques comme l’agriculture, le tourisme et le commerce. Il favorisera également le développement du réseau central, ce qui permettra à Epic de répondre à l’augmentation attendue de la demande de transfert de données et de mettre en place un réseau à fibre optique à l’épreuve du temps et plus efficace à l’appui de son réseau mobile.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Le secteur des télécommunications nécessite des investissements importants pour favoriser l’accélération de la transformation numérique. Grâce au concours de la BEI, Epic Communications Limited sera en mesure d’élargir son réseau 5G pour atteindre une couverture nationale de 99 % et de multiplier les raccordements à fibre optique jusqu’au domicile pour desservir un quart des foyers maltais. »

Tamás Bányai, président-directeur général d’Epic : « Nous vivons un moment important, non seulement pour Epic mais aussi pour l’ensemble de la population maltaise. En effet, nous construisons le réseau le plus robuste avec une connectivité de nouvelle génération. Notre vision s’aligne sur celle de la BEI et des autorités maltaises ; elle vise à offrir un accès numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté. »

Ce financement s’inscrit dans le droit fil de la politique de cohésion de la BEI et de la stratégie de spécialisation intelligente de Malte pour la période 2021-2027, ce qui est particulièrement significatif compte tenu du rôle important que jouent les infrastructures numériques dans tout pays et de la transformation numérique essentielle pour promouvoir des activités d’innovation à Malte.

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a mis à disposition 11,7 milliards d’EUR dans le monde entier pour des projets liés aux télécommunications et aux réseaux à large bande. Cela a permis d’appuyer des investissements d’opérateurs de télécommunications de premier plan, comme Deutsche Telekom, Telefónica, Iliad, Orange, Magyar Telecom et Eutelsat, et de financer la pose de câbles de communication sous-marins vers l’Afrique, le déploiement de réseaux nationaux à large bande et l’installation d’infrastructures mobiles 5G.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

Epic Communications Limited est une entreprise technologique dont l’objectif est de réinventer la connectivité en fournissant un réseau de qualité à un prix abordable. Pour en savoir plus : www.epic.com.mt.