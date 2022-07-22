© Opdenergy

Les fonds obtenus financeront en Espagne un ensemble de centrales solaires photovoltaïques doté d’une puissance installée brute cumulée de 605 MW.

Cette convention porte sur le financement de projets à long terme avec de la dette de premier rang d’un montant en principal de 301 millions d’EUR, une garantie sur un contrat d’achat d’électricité de 29 millions d’EUR et une ligne de crédit de 17 millions d’EUR pour couvrir un compte de réserve destiné au service de la dette sur six mois.

Cette nouvelle convention de financement confirme la solidité du modèle économique d’Opdenergy et contribuera à la réalisation par ce dernier de ses objectifs commerciaux, à savoir une capacité en phase de construction et d’exploitation de 3,3 GW d’ici à 2025.

Opdenergy, producteur indépendant d’énergies renouvelables, a signé aujourd’hui une convention de financement avec BBVA et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour la construction et la mise en service d’un ensemble de centrales solaires photovoltaïques en Espagne qui devrait atteindre une puissance installée cumulée d’environ 605 MW.

Ce dispositif, qui s’inscrit dans le plan de financement vert annoncé l’an dernier par Opdenergy avec un second avis de Mercados Aries, a une durée comprise entre 18 et 18,5 ans (phase de construction incluse) et comprend de la dette de premier rang d’un montant en principal d’environ 301 millions d’EUR, une garantie sur un contrat d’achat d’électricité de 29 millions d’EUR et une ligne de crédit de 17 millions d’EUR pour couvrir un compte de réserve destiné au service de la dette sur six mois.

Les projets inclus dans ce financement sont situés dans différentes provinces d’Espagne, notamment Saragosse, Teruel, Ciudad Real et Cuenca.

Ce nouveau dispositif signé avec BBVA, agissant en qualité de teneur de livre unique, et la BEI démontre la capacité d’Opdenergy à obtenir des financements à des conditions concurrentielles en bénéficiant du soutien de partenaires financiers de premier rang. Avec la dette levée, l’entreprise franchit une étape supplémentaire vers la réalisation de son objectif consistant à atteindre, d’ici à 2025, une puissance de 3,3 GW en phase d’exploitation et de construction au moyen de projets ayant trait aux énergies renouvelables.

Luis Cid, PDG d’Opdenergy : « Cette nouvelle convention de financement est une étape importante qui nous aidera à atteindre les objectifs énoncés dans notre feuille de route. Nous remercions vivement BBVA et la Banque européenne d’investissement de nous avoir soutenus et d’avoir fait confiance à notre modèle économique, ce qui s’avère essentiel pour respecter nos engagements mondiaux en matière de climat dans les années à venir. »

Fernando Alonso, directeur petites et grandes entreprises de BBVA Espagne : « Cette nouvelle opération réaffirme l’engagement de BBVA en faveur de la décarbonation en Espagne. Notre objectif est d’accompagner des entreprises de premier plan comme Opdenergy dans leur évolution vers des modèles économiques plus durables. L’engagement en faveur de sources d’énergie propres n’est pas seulement important pour la décarbonation, mais aussi pour générer d’importantes économies dans les comptes de résultats des entreprises. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat et l’un des principaux bailleurs de fonds au monde en matière d’action pour le climat, nous plaçons le développement durable au cœur de nos activités. Avec cette opération, Opdenergy contribuera à assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique tout en réduisant la dépendance de l’Espagne vis-à-vis des importations et en faisant baisser la facture énergétique, un aspect clé compte tenu de la forte hausse actuelle des prix de l’électricité et du gaz. »

Opdenergy a bénéficié des conseils juridiques de Watson Farley & Williams et techniques de Mercados Aries.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Elle a récemment adopté la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements qu’elle leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

À propos d’Opdenergy

Opdenergy est un producteur indépendant d’énergie renouvelable en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine. Forte de plus de 15 ans d’expérience, l’entreprise développe, construit, finance, gère et exploite dans plusieurs pays des projets de grande qualité liés aux énergies renouvelables. Opdenergy dispose d’une plateforme d’actifs sécurisés d’une puissance installée brute cumulée de 2,4 GW en phase d’exploitation, de construction et de préconstruction. En outre, sa stratégie de croissance est appuyée par une réserve de projets à différents stades de développement d’une puissance d’environ 11 GW.

Opdenergy joue un rôle important dans la décarbonation de l’énergie dans les différents pays dans lesquels elle opère. Elle est présente et dispose de projets en réserve sur cinq marchés en Europe (Espagne, Italie, Royaume-Uni, France et Pologne), aux États-Unis et sur trois marchés d’Amérique latine (Chili, Mexique et Colombie). Opdenergy a signé dans différents pays des accords d’achat d’électricité pour plus de 2,6 GW avec des acheteurs bénéficiant d'une notation élevée (« investment grade ») et en monnaies fortes.

À propos de BBVA et de son engagement en faveur de la durabilité

Dans le cadre de son action pour le climat et de son engagement à aligner progressivement son activité sur l’accord de Paris à l’horizon 2025, BBVA fournira 200 milliards d’EUR de financements durables entre 2018 et 2025, doublant ainsi le montant fixé dans son objectif initial. En mars 2022, l’entité en avait déjà financé à hauteur de 96,7 milliards d’EUR. La banque cessera également de financer le charbon dans les pays développés d’ici à 2030 et ailleurs d’ici à 2040. Elle s’est également fixé des objectifs de décarbonation de son portefeuille dans quatre secteurs fortement émetteurs d’ici à 2030, afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, en tenant compte à la fois de ses émissions directes (qui sont déjà neutres depuis 2020) et de ses émissions indirectes.

BBVA a également été reconnue comme la meilleure banque dans le classement mondial de l’indice Dow Jones Sustainability Index.