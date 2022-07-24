Le Groupe BEI fournira à CaixaBank une garantie de 112,5 millions d’EUR qui lui permettra d’acheminer plus de 1 milliard d’EUR afin de financer les projets de petites et moyennes entreprises, principalement en Espagne.

L’opération vise à couvrir les besoins en liquidités et en investissements, ainsi qu’à faciliter l’accès des entreprises admissibles à des financements assortis de conditions favorables.

La garantie bénéficie du soutien du Fonds de garantie paneuropéen dans le cadre du dispositif d’intervention de 540 milliards d’EUR visant à atténuer l’impact économique de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises de l’UE.

Le Groupe BEI, qui est composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un accord avec CaixaBank portant sur l’octroi d’une garantie de 112,5 millions d’EUR à l’institution financière espagnole. L’opération couvre la tranche des premières pertes dans une structure de titrisation synthétique au titre du Fonds de garantie paneuropéen (EGF). Cette initiative gérée par le Groupe BEI s’inscrit dans le contexte de la riposte de l’Union européenne à la pandémie mondiale de COVID-19 de 540 milliards d’EUR visant à soutenir l’économie européenne et, en particulier, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la pandémie.

Cette opération permettra à CaixaBank de mobiliser plus de 1 milliard d’EUR afin d’octroyer des prêts aux PME pour des projets. Cet accord couvre le financement d’activités en Espagne et dans d’autres États membres de l’UE et permettra au groupe financier espagnol d’accorder des prêts pour de nouveaux financements au cours des 18 prochains mois.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Aider les petites et moyennes entreprises espagnoles à se remettre de l’énorme impact causé par la pandémie de COVID-19 est une priorité pour le Groupe BEI. Nous nous réjouissons d’écrire un nouveau chapitre de notre collaboration avec CaixaBank, avec une opération dans le cadre du Fonds de garantie paneuropéen qui pourra mobiliser plus de 1 milliard d’EUR à l’appui d’une économie espagnole plus résiliente, en particulier dans le contexte actuel difficile combinant les conséquences de la pandémie à des problèmes tels que la crise énergétique et l’inflation. »

Gonzalo Gortázar, PDG de CaixaBank : « En tant qu’institution financière de premier plan en Espagne, CaixaBank s’est engagée à soutenir la croissance économique durable du pays. Cet accord est une excellente occasion pour la BEI et CaixaBank d’unir leurs forces afin de réaliser leur objectif commun d’aider les PME espagnoles à se remettre de l’impact négatif de la pandémie et à mener à bien leurs plans d’investissement malgré l’incertitude économique actuelle. »

Alain Godard, directeur général du FEI : « Nous nous réjouissons vivement d’avoir mené à bien le mandat de titrisation de l’EGF en collaboration avec la BEI. Il s’agissait d’un mandat stratégique pour le Groupe BEI visant à appuyer les petites entreprises en Espagne face à la situation macroéconomique difficile que nous vivons, entraînée, notamment, par la pandémie de COVID-19. Je tiens à remercier CaixaBank pour son soutien et sa contribution à un mandat aussi important. »

La garantie du Groupe BEI attirera des capitaux supplémentaires qui seront utilisés par CaixaBank pour accorder de nouveaux prêts aux PME pour un montant total de plus de 1 milliard d’EUR, ce qui aura un impact très important sur le segment des PME et des entreprises de plus petite taille.

Il s’agit de la seconde opération dans une structure de titrisation synthétique entre la BEI et CaixaBank, et de la première à couvrir une tranche des premières pertes au titre de l’EGF, dont les garanties servent de soutien aux PME confrontées à des obstacles à l’investissement ou à des pressions sur le fonds de roulement et sur la liquidité.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une vaste collaboration entre les deux entités, CaixaBank étant l’un des intermédiaires de la BEI les plus actifs en Espagne. Ces dernières années, des opérations visant des politiques spécifiques telles que l’innovation et l’action pour le climat ont été signées, ainsi que de nombreux prêts intermédiés en faveur des PME.

Des accords comme celui présenté aujourd’hui montrent que le Groupe BEI reste fermement engagé à soutenir les PME de l’Union européenne, car il facilite l’accès au crédit et à des financements qui vont au-delà du court terme.

Informations générales

Le Fonds de garantie paneuropéen (EGF) a été créé par le Groupe BEI sur la base des contributions de l’Espagne et d’autres États membres de l’UE dans le but de protéger les entreprises pénalisées par la pandémie de COVID-19. S’appuyant sur près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement des prêts, des garanties, des fonds propres et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des titrisations, afin d’appuyer essentiellement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. L’EGF relève du programme de relance de l’Union européenne qui vise à mettre à disposition 540 milliards d’EUR au total pour stimuler les secteurs de l’économie de l’UE qui ont été les plus durement touchés.

CaixaBank est le premier groupe financier en Espagne. Depuis sa fusion avec Bankia, la banque dispose d’actifs se montant à 689,2 milliards d’EUR, ce qui en fait la plus grande banque d’Espagne et l’une des principales banques d’Europe. CaixaBank est également bien implantée au Portugal, où elle contrôle 100 % de BPI. Le groupe, présidé par José Ignacio Goirigolzarri et dirigé par Gonzalo Gortazar, compte 20,4 millions de clients et le plus grand réseau commercial d’Espagne et du Portugal. C’est en outre un chef de file de la banque en ligne avec 11 millions de clients numériques.