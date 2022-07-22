Un prêt de 15 millions d’EUR sera consacré aux infrastructures vertes et bleues dans le cadre de projets de réhabilitation de friches industrielles développés par le fonds Ginkgo III.

Octroyé dans le cadre du Mécanisme de financement du capital naturel et bénéficiant du soutien technique et de l’expertise de celui-ci, le prêt soutiendra à la fois l’adaptation aux changements climatiques et la biodiversité.

Lors de son récent bouclage financier, Gingko III a totalisé 367,5 millions d’EUR d’engagements, dont un de 30 millions d’EUR émanant du Fonds européen d’investissement. Gingko III dispose d’une réserve de projets très prometteuse.

La BEI a accordé un prêt de 15 millions d’EUR au titre du Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) à l’appui d’infrastructures vertes et bleues dans le cadre de projets de réhabilitation de friches industrielles développés par le fonds Ginkgo III. Le prêt soutiendra à la fois l’adaptation aux changements climatiques et la biodiversité. Troisième fonds créé par Edmond de Rothschild Private Equity en partenariat avec Ginkgo Advisor, Ginkgo III est axé sur l’assainissement durable des friches industrielles et leur réaménagement en Europe.

La réhabilitation des friches industrielles en milieu urbain est un processus qui consiste à dépolluer et à reconvertir des terrains contaminés dans le cadre de projets de développement à usage mixte portant, par exemple, sur des logements abordables, d’autres aménagements résidentiels, ou encore des espaces commerciaux, de bureaux, de loisirs ou de culture.

La réutilisation des terrains industriels urbains réduit l’étalement urbain, lequel exerce une pression sur les paysages environnants et la nature. La nouvelle coopération entre la BEI et Ginkgo permettra de recourir davantage à des solutions fondées sur la nature dans le cadre de ces projets de régénération urbaine, ce qui présente de multiples avantages environnementaux, économiques et sociaux. S’appuyant sur son rôle pionnier dans l’aménagement de friches industrielles en Europe, Ginkgo Advisor s’efforce également, en collaboration avec le NCFF, d’établir de bonnes pratiques en vue de l’intégration d’infrastructures vertes dans des projets à travers l’Europe.

Le fonds Ginkgo III a déjà lancé six projets ambitieux en France (Massy, Montreuil), en Espagne (Alcúdia), en Italie (Florence), au Portugal (Porto) et aux Pays-Bas (Amsterdam) et dispose d’une réserve d’autres projets.

Les infrastructures vertes et bleues mettent en œuvre différentes techniques visant à optimiser l’utilisation de la topographie, de la végétation et des sols afin de gérer les eaux de surface et de réduire le stress thermique urbain, tout en permettant la création d’habitats et de corridors de biodiversité ainsi que des économies d’énergie. Dans le cadre de ses projets, Ginkgo encourage également l’emploi de techniques d’assainissement fondées sur la nature.

La coopération technique entre Ginkgo et le NCFF prévoit la mise en place d’une équipe multidisciplinaire composée d’écologues et d’architectes, qui élaboreront une boîte à outils pour des solutions vertes et bleues en faveur de la biodiversité et de l’adaptation aux changements climatiques. Appliquée ensuite à tous les projets du fonds, elle servira à diffuser les bonnes pratiques auprès d’un public plus large, notamment des autorités locales qui ne disposent pas toujours du savoir-faire requis pour pouvoir prendre en compte ces éléments lors de la conception et de l’autorisation de grands projets de rénovation urbaine.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le fonds Ginkgo soutient une approche unique et innovante pour le réaménagement durable de sites industriels en milieu urbain. Il a facilité la mise en œuvre réussie de plusieurs projets dans l’UE. Nous sommes ravis de pouvoir donner un nouvel élan à cette initiative par le canal du Mécanisme de financement du capital naturel, qui vise à mettre en valeur et à soutenir des modèles d’entreprise favorisant la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques. Notre collaboration avec Ginkgo, partenaire de confiance de longue date de la BEI, s’inscrit dans le droit fil de ces objectifs, et nous saluons la perspective de le voir déployer encore plus largement son approche pionnière. »

Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l’environnement : « Protéger et restaurer nos écosystèmes est essentiel, non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi pour nous assurer de bâtir un avenir résilient face aux conséquences inévitables des changements climatiques. Les espaces verts urbains offrent un refuge pour la biodiversité. Ils aident à abaisser considérablement les températures urbaines, à réduire les risques d’inondation et à lutter contre la pollution de l’eau et de l’air, et n’oublions pas les avantages qu’ils procurent au bien-être physique et mental des citoyens. Je me réjouis de voir le Mécanisme de financement du capital naturel mis à contribution de cette façon. Des solutions fondées sur la nature peuvent aider à relever les grands défis auxquels la société est confrontée aujourd’hui, ce qui est au cœur même du pacte vert pour l’Europe proposé par la Commission. »

Bruno Farber, président de Gingko : « Nous nous sentons à la fois très heureux et privilégiés de bénéficier du Mécanisme de financement du capital naturel mis en place par la BEI, notre partenaire de longue date, en vue de repousser les limites dans le cadre de nos projets, aussi bien sur le plan de la résilience face aux changements climatiques que de l’amélioration de la biodiversité. Nous nous attendons à ce que notre courbe d’apprentissage dans le domaine des infrastructures vertes grimpe très rapidement, et devrions être en mesure de présenter prochainement plusieurs projets phares. »

Informations générales

À propos de GINKGO

Fondée en 2010 et basée à Genève, la structure de conseil en investissement des fonds Ginkgo réunit une équipe de 25 professionnels spécialisés dans la décontamination des sols, l’immobilier et le capital-investissement.

À la date de la dernière levée de fonds, le montant total d’engagements reçus par Ginkgo III de la part des investisseurs s’élevait à 367,5 millions d’EUR, dont 30 millions d’EUR du FEI. En outre, la BEI a fourni un cofinancement de 20 millions d’EUR pour l’un des projets du fonds, portant sur la dépollution, l’assainissement et le réaménagement d’un chantier naval situé dans la ville d’Amsterdam.

Outre le fonds Ginkgo III, doté de 367,5 millions d’EUR, Ginkgo Advisor gère également, à travers les fonds Ginkgo I et Ginkgo II, 240 millions d’EUR d’engagements en capital qui devraient générer plus de 450 000 m² en droits de promotion immobilière, principalement dans la catégorie résidentielle, mais aussi commerciale, se répartissant sur 16 projets axés sur la réhabilitation et le réaménagement de friches industrielles contaminées en France, en Belgique et en Espagne.

Les fonds Ginkgo I, Ginkgo II et Ginkgo III sont fermés aux nouvelles souscriptions.

À propos du Mécanisme de financement du capital naturel

Le Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) est un instrument financier mis en place conjointement par la Banque européenne d’investissement et la Commission européenne et financé au titre du programme LIFE, le dispositif de financement de l’UE en faveur de l’environnement et de l’action climatique. Il soutient des projets dans le domaine la biodiversité et (ou) de l’adaptation aux changements climatiques fondée sur la nature. Il est financé par les ressources propres de la BEI et bénéficie d’une garantie de 50 millions d’EUR et d’une assistance technique de 10 millions d’EUR dans le cadre du programme LIFE.

Découvrez le NCFF en consultant la page web dédiée sur le site de la BEI : Mécanisme de financement du capital naturel. Voir aussi : Investing in Nature – A Practical Guide for Europe (Investir dans la nature : un guide pratique pour l’Europe).

À propos d’Edmond de Rothschild Private Equity

Edmond de Rothschild Private Equity est un acteur indépendant au sein d’Edmond de Rothschild Asset Management. Avec des actifs sous gestion qui dépassent les 3 milliards d’EUR, fort d’une approche entrepreneuriale et animé par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity conçoit et déploie des stratégies d’investissement différenciantes qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.

Fondé en 1953, le groupe Edmond de Rothschild comptait 172 milliards d’EUR d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 employés et 33 bureaux dans le monde.