La BEI finance des travaux de rénovation dans l’école maternelle n°49 d’Erevan, la capitale arménienne, afin d’en renforcer l’efficacité énergétique et la résistance aux séismes.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet « Yerevan Energy Efficiency » de 15 millions d’EUR, appuyé par la BEI, l’E5P, le Fonds vert pour le climat (FVC) via le PNUD, et la Ville d’Erevan.

Le projet « Yerevan Energy Efficiency » permettra la modernisation d’une soixantaine d’écoles maternelles, afin d’en améliorer la sécurité et le confort pour les enfants et le personnel. Il permettra également à la Ville d’Erevan de réaliser des économies d’énergie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et la Ville d’Erevan ont annoncé ce jour l’achèvement des travaux d’amélioration de la stabilité sismique et de l’efficacité énergétique dans l’école maternelle n° 49 de la capitale arménienne, qui ont été mis en œuvre dans le cadre du projet « Yerevan Energy Efficiency ».

Les travaux de modernisation de l’école ont porté sur l’isolation des murs et la rénovation des bâtiments, avec l’installation de fenêtres et de portes neuves, ainsi que sur l’amélioration des systèmes de chauffage, refroidissement et ventilation afin de réduire le gaspillage d’énergie et d’améliorer le confort et la sécurité du personnel et des enfants. Ces travaux ont aussi permis d’améliorer la stabilité sismique de l’école, grâce au renforcement des escaliers. L’école a également été mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, améliorant l’inclusion des enfants et du personnel en situation de handicap.

Andrea Wiktorin, l’ambassadrice de l’Union européenne en Arménie, Maciej Czura, le chef de la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, et Hrachya Sargsyan, le maire d’Erevan, ont aujourd’hui accueilli les enfants et le personnel dans leur école rénovée, plus sûre et économes en énergie.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le partenariat entre l’Union européenne et l’Arménie améliore directement la qualité de vie de toutes les Arméniennes et de tous les Arméniens – dans le cas de ce projet, celle des plus jeunes et des plus vulnérables d’entre eux. Ce partenariat entre Erevan, l’Équipe Europe et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) rend l’Arménie également plus sûre, verte et durable, et je suis très heureuse de voir la BEI contribuer à la réalisation de cet objectif. Les enfants et leurs enseignants pourront désormais profiter d’installations modernes et d’un environnement de jeu et de travail plus sûr et plus inspirant. Dans le même temps, Erevan sera en mesure de réduire les émissions de CO 2 et de réaliser des économies significatives grâce à la réduction de la consommation d’énergie. Il s’agit là d’un avantage non seulement économique mais aussi environnemental, auquel la BEI, en tant que banque européenne du climat, est très heureuse de contribuer, pour l’Arménie et le monde dans son ensemble. »

Maciej Czura, chef de la représentation régionale de la BEI dans le Caucase du Sud : « Nous sommes ravis d’accueillir les enfants et leurs enseignants dans l’école maternelle n° 49 fraîchement rénovée, plus sûre et plus inclusive. Ce projet illustre parfaitement la coopération efficace entre l’Équipe Europe, l’Arménie et le PNUD, axée sur la croissance sociale et économique de l’Arménie, ainsi que le partenariat de longue date entre la BEI, la municipalité d’Erevan et l’État arménien. Nous sommes impatients de poursuivre la mise en œuvre de cet important projet et de le voir prendre une dimension encore plus grande dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’Union européenne pour l’Arménie. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter aux enfants et au personnel de la maternelle n°49 beaucoup de succès dans leur nouveau bâtiment plus sûr et plus respectueux de l’environnement. »

Andrea Wiktorin, ambassadrice de l’Union européenne en Arménie : « Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) combine des mesures globales d’amélioration de l’efficacité énergétique, des structures et de l’accessibilité des écoles maternelles, avec l’intégration de sources d’énergie renouvelables. Le secteur public peut donc servir de modèle à l’ensemble de la société pour ce qui est de l’adoption de mesures d’économie d’énergie. Dans le même temps, les rénovations des écoles maternelles contribuent à renforcer la résilience, à réduire la consommation d’énergie et à améliorer l’inclusivité des services publics. »

Hrachya Sargsyan, maire d’Erevan : « Je me réjouis de la réouverture de l’école maternelle n° 49, à l’issue de travaux qui ont démarré en décembre 2020 et qui ont porté sur le renforcement sismique du bâtiment ainsi que sur la rénovation et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique. Avec nos partenaires – l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement, le Fonds du Partenariat pour l’efficacité énergétique et l’environnement en Europe orientale et le Fonds vert pour le climat – nous améliorons et modernisons les infrastructures urbaines. La municipalité d’Erevan se félicite particulièrement des projets mis en œuvre avec l’assistance financière de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne. La coopération, dans divers secteurs de l’économie urbaine, est importante pour le développement de la communauté d’Erevan. »

Le projet « Yerevan Energy Efficiency » bénéficie d’un investissement de 15 millions d’EUR de la BEI et du fonds à donateurs multiples du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) pour améliorer l’efficacité énergétique, la stabilité sismique et les conditions sanitaires d’une soixantaine d’écoles maternelles d’Erevan, capitale de l’Arménie. Il améliorera la qualité de vie de plus d’un million d’habitants en rendant les écoles maternelles plus sûres et économiquement durables, ainsi qu’en réduisant l’empreinte carbone de la ville.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Arménie

Depuis le début de son activité en Arménie en 2010, la BEI a mis à disposition un montant total de 414 millions d’EUR pour accélérer le développement économique et social du pays. Elle a soutenu les petites et moyennes entreprises locales et le développement des infrastructures par des investissements dans la réhabilitation des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, l’amélioration des routes et les lignes de transport d’électricité.

À propos de l’E5P

Le Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) est un fonds à agences et donateurs multiples mis en place sous la présidence suédoise de l’Union européenne en 2009. Il vise à soutenir des projets à fort impact ayant trait à l’efficacité énergétique et à l’environnement dans les pays du Partenariat oriental. Doté de près de 250 millions d’EUR, l’E5P centralise les contributions financières de l’Union européenne et d’un groupe de plus de 24 pays. L’Union européenne en est le premier contributeur, avec 94,4 millions d’EUR engagés, la Suède en étant le premier contributeur bilatéral avec 66 millions d’EUR. Le fonds E5P en Arménie soutient des projets d’infrastructures prioritaires ciblant les bâtiments publics, la gestion des déchets solides, l’éclairage urbain et les transports publics.