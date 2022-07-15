Réunis aujourd’hui à Londres, Bill Gates, coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont annoncé un partenariat renforcé qui stimulera les investissements dans le développement humain. Le partenariat visera à améliorer la santé, la nutrition et l’assainissement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Il aidera également les pays en développement à adapter leur agriculture aux changements climatiques et à renforcer l’inclusion financière et l’égalité des sexes.

Le président Hoyer et Bill Gates ont convenu de porter leurs efforts sur le renforcement des systèmes de santé et des soins de santé primaires, sur l'intensification de la prévention de la poliomyélite et d’autres maladies infectieuses ainsi que sur la promotion de la recherche-développement dans le secteur de la santé. Les deux parties continueront également de soutenir la fabrication, l’achat et la livraison de traitements et de vaccins contre le coronavirus, le paludisme, le VIH, la tuberculose et d’autres maladies.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Garantir à chacun, partout dans le monde, l’accès à des soins de santé sûrs et abordables, à des services de base, à des outils et à des ressources pour s’adapter aux changements climatiques est un impératif moral et une priorité pour l’UE. Je suis très heureux d’intensifier notre collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates. Travailler ensemble est la seule voie pour relever les défis mondiaux. »

Bill Gates, coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates : « Nous devons tous prendre des engagements solides en faveur du développement durable dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Notre partenariat avec la BEI permettra de mettre en place des financements et des programmes de développement à fort impact afin d’aider un plus grand nombre de personnes à accéder aux outils financiers, à s’adapter aux changements climatiques et à vivre une vie plus saine. »

Melinda French Gates, coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates : « Cet engagement s’appuiera sur nos années de collaboration fructueuse et soutiendra les personnes dévouées qui travaillent sur les lignes de front en Afrique, en Asie et dans le monde entier. Lorsque chacun aura la possibilité et les outils qui lui permettront d’avoir une prise sur sa propre vie, notre monde sera plus équitable et plus sain, et l’espoir aura sa place. »

La fondation Bill et Melinda Gates et la BEI ont précédemment collaboré avec la Commission européenne sur la Plateforme de diagnostic médical pour l’Afrique et sur la Plateforme européenne pour la santé. Ces deux plateformes ont été créées pour améliorer l’accès aux services des laboratoires et de diagnostic, ainsi qu’aux vaccins, pour les populations à faible revenu en Afrique et dans les pays voisins de l’UE.

La BEI et la fondation contribuent toutes deux à l’EU Malaria Fund, qui vise à financer des projets de prévention et de traitement du paludisme. L’EU Malaria Fund regroupe des investissements de l’UE, de la BEI, d’Investitionsbank Berlin, de la fondation Bill et Melinda Gates et d’autres acteurs publics et privés européens.

Les deux partenaires soutiennent aussi COVAX, l’initiative mondiale qui a pour objectif de garantir un accès équitable aux vaccins contre le coronavirus à l’échelle mondiale.

Informations générales

À propos de la BEI

Par l’intermédiaire de son action, la BEI contribue à réduire l’exclusion sociale et les inégalités au niveau des soins de santé, en particulier en appuyant les régions mal desservies ou faiblement peuplées. En réponse à la pandémie de COVID-19, le Groupe BEI a soutenu des projets destinés à enrayer la propagation du coronavirus, à trouver un remède à la maladie et à mettre au point un vaccin. Plus de 780 millions de personnes dans le monde bénéficieront des investissements dans les soins de santé mis en œuvre en 2021.

Lancée en janvier 2022, BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.