Le prêt de la BEI permettra à Grupo Jorge de développer de nouvelles technologies visant à réduire les émissions et les déchets.

L’objectif est de parvenir à un concept d’exploitation agricole excluant toute utilisation d’antibiotiques, tout rejet d’émissions et toute contamination par les boues.

De nouvelles possibilités d’emploi seront créées dans les régions rurales d’Espagne.

Le prêt bénéficie de la garantie du FEIS, le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe.

La BEI accorde un prêt de 40 millions d’EUR à Grupo Jorge afin de soutenir ses activités de recherche-développement axées sur la mise en œuvre de nouvelles technologies favorisant des techniques agricoles durables et le bien-être animal. Une partie des fonds servira également à financer des investissements destinés à accroître la production d’énergie verte pour les activités du groupe en Aragon, en Espagne.

Le financement de la BEI soutiendra principalement la transition de Grupo Jorge vers un modèle innovant d’agriculture 4.0 qui intègre l’intelligence artificielle et la gestion des mégadonnées dans sa chaîne de valeur. Une partie des investissements visera à réduire au minimum la production d’ammoniac et de phosphore, ainsi que la charge environnementale liée à l’émission de ces substances dans la nature. Un contrôle strict de l’origine et du système de production des matières premières utilisées dans l’alimentation animale permettra d’éviter l’utilisation de produits associés à de fortes émissions de CO 2 dues à la déforestation et à d’autres mauvaises pratiques agricoles.

Grâce au processus intégré de gestion environnementale qu’il adopte dans son organisation, Grupo Jorge applique depuis 2015 les principes de réduction des émissions. Il investit dans des solutions qui réduisent directement les émissions environnementales, a recours à des parcs éoliens et à des centrales photovoltaïques pour produire de l’énergie et diminuer l’utilisation des sources d’énergie primaire, et procède à la plantation de chênes pour absorber les émissions de CO 2 .

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « La BEI place l’alignement sur l’accord de Paris au premier plan de son action. Les objectifs de Grupo Jorge en matière de sobriété carbone et de résilience sont conformes aux politiques énoncées dans la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Ce projet permettra de rendre les installations de production de l’entreprise en Espagne plus respectueuses de l’environnement et plus durables, tout en stimulant l’emploi dans les zones rurales du pays. Avec le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques, nous pouvons contribuer à générer des effets positifs pour Grupo Jorge. »

Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l’agriculture et au développement rural : « Cet accord entre la BEI et Grupo Jorge est une excellente nouvelle car il est conforme à notre ambition de contribuer à la mise en place de systèmes alimentaires plus résilients, plus respectueux des animaux et plus durables. Je me réjouis de voir que ce financement profitera aux zones rurales en Espagne et qu’il leur permettra de mettre en place de nouvelles technologies à l’appui de pratiques qui sont essentielles pour parvenir à une agriculture plus durable. »

Soutien de la Commission européenne

Le nouvel accord répond à plusieurs objectifs de l’UE et du FEIS, tels que la réduction de l’empreinte carbone et environnementale de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire. Du fait qu’il porte sur des investissements dans un système alimentaire innovant qui accélère la transition vers une production porcine à faible intensité de carbone, économe en ressources et durable, il est conforme au pôle 6 du pilier II d’Horizon Europe, visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous.

Le projet s’inscrit dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe et de l’accord de Paris. Il répond également à la politique de développement rural de l’UE et contribue à la production d’énergies renouvelables.

En outre, le projet est conforme aux objectifs stratégiques de l’UE consistant à produire plus efficacement des denrées alimentaires en réduisant l’empreinte environnementale sur les terres agricoles existantes.

Une entreprise espagnole cheffe de file du marché

Grupo Jorge est le cinquième producteur de viande porcine d’Europe et le chef de file du marché en Espagne.

Grâce à son processus de gestion environnementale intégrée, Grupo Jorge applique les principes de neutralité carbone dans ses exploitations depuis 2020, en produisant de l’énergie à partir de ses parcs éoliens et centrales photovoltaïques et en mettant en œuvre un programme de boisement.