La crise liée à la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les écarts préexistants entre les régions de l’UE ainsi que les risques que ces écarts se creusent.

Le soutien public a été essentiel pour atténuer les conséquences économiques immédiates du choc provoqué par la pandémie et il jouera un rôle crucial dans la réponse aux retombées économiques de la guerre.

La transition vers une économie plus verte et plus numérique est l’occasion d’accroître la résilience économique dans l’ensemble de l’UE et de passer à un modèle économique plus durable.

Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, la dynamique d’investissement s’améliorait dans toutes les régions de l’UE. Dans le passé, les chocs à grande échelle ont souvent aggravé les écarts de développement régional. Un nouveau rapport consacré à la cohésion régionale en Europe en 2021-2022, publié ce jour par la BEI, montre comment les régions européennes ont résisté à la forte détérioration conjoncturelle provoquée par la pandémie, et dans quelle mesure elles sont prêtes à faire face aux défis futurs.

Le texte intégral du rapport est disponible ici.

Un résumé peut être consulté en ligne à cette adresse.

« La guerre en Ukraine risque de compromettre la croissance économique de l’Europe », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Pendant la crise qu’a provoquée la pandémie de COVID-19, une action publique forte a contribué à contenir les retombées économiques. Toutefois, des différences subsistent entre les régions de l’UE. Avec ses instruments de financement et ses services de conseil sur mesure, la BEI se tient prête à aider les régions européennes à éviter que les chocs économiques ne se transforment en revers durables et à corriger les déséquilibres que la guerre vient accentuer. Dans le droit fil de notre document d’orientation sur les activités relevant de la cohésion pour les sept années à venir, nous aidons les régions de l’UE à faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux de notre époque. »

La crise du coronavirus a mis à l’épreuve la résilience des entreprises dans toute l’Europe, mais encore plus dans les régions en retard de développement. D’une manière générale, les entreprises se sont montrées plus résilientes que prévu et se sont adaptées aux nouvelles circonstances. Cependant, les vulnérabilités préexistantes sont restées un frein à la résilience, et les entreprises des régions plus riches sont parvenues à mieux s’adapter », a expliqué Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI. « Dans la crise actuelle, un soutien public ciblé dans toutes les régions sera essentiel pour atténuer les effets négatifs immédiats de la guerre. »

Le choc de la pandémie de COVID-19

La politique de cohésion de l’UE vise à corriger les déséquilibres entre les pays et les régions, à aider les régions à la traîne[1] à rattraper leur retard et à accroître leur résilience, et cela dans l’ensemble de l’Union. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les risques que les écarts se creusent davantage entre les régions de l’UE.

La pandémie a fortement pesé sur l’activité d’investissement dans l’ensemble des régions ; l’investissement a chuté partout, les régions relevant de l’objectif de cohésion affichant le niveau le plus bas. Dans les régions qui ne relèvent pas de l’objectif de cohésion, près de huit entreprises sur dix (79 %) ont investi. Leur proportion est de 77 % dans les régions en transition et de 75 % dans les régions moins développées.

Les entreprises ont réagi à la pandémie et se sont adaptées au nouvel environnement, celles des régions les plus riches évoluant plus rapidement. Dans toute l’Europe, la pandémie a accéléré la transition numérique. Un plus grand nombre d’entreprises dans les régions ne relevant pas de l’objectif de cohésion ont pris des mesures, notamment pour faire avancer la transformation numérique (47 % contre 41 % dans les régions en transition et 38 % dans les régions moins développées). De même, les entreprises des régions plus prospères ont été les plus rapides à mettre au point de nouveaux produits.

Le choc provoqué par la pandémie a pesé sur les investissements en lien avec le climat. Par rapport à 2020 et toutes régions confondues, moins d’entreprises ont investi dans des mesures liées au climat. La baisse a été plus prononcée dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, où les niveaux étaient déjà inférieurs. Cependant, de nombreuses entreprises estiment qu’il est nécessaire de relever le défi climatique pour se protéger contre les risques physiques et réduire les émissions.

Le soutien public a été essentiel pour atténuer les conséquences économiques immédiates du choc dû à la pandémie dans les régions de l’UE, et une grande partie des entreprises en ont bénéficié. Toutefois, il n’a pas été le même dans toutes les régions. Les entreprises des régions en transition ont été moins susceptibles de bénéficier de subventions (28 %) que celles des régions moins développées (40 %) et des régions ne relevant pas de l’objectif de cohésion (37 %).

Soutien public dans le contexte de la pandémie de COVID-19, selon les catégories de régions relevant de l’objectif de cohésion