Stimuler les investissements publics et privés en Italie, améliorer la sélection et le financement de projets verts et mobiliser plus d’un milliard d’euros de nouveaux financements en faveur d’organismes publics, en particulier dans l’Italie centrale et méridionale, tels sont les objectifs des trois accords signés entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) qui permettront de consolider et de renforcer les synergies opérationnelles existantes. Les derniers détails ont été finalisés lors d’une réunion à Rome, au siège de la CDP, entre les deux délégations conduites respectivement par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Dario Scannapieco, administrateur délégué et directeur général de la CDP.

Protocole d’accord

Renouvelant un accord signé en 2009, le protocole d’accord renforce la coopération entre la CDP et le Groupe BEI (la BEI et sa filiale, le Fonds européen d’investissement ou FEI) et identifie de nouvelles opérations et des domaines de collaboration potentiels, y compris en dehors de l’Italie. Il vise à promouvoir les investissements publics et privés dans des secteurs clés pour le développement du pays : la durabilité, la transformation numérique, le logement social, la régénération urbaine, la mobilité durable, l’éducation, la recherche et l’impact sociétal, l’économie circulaire, l’innovation et la compétitivité du système de production italien, les sources d’énergie renouvelables et l’efficacité énergétique, l’eau et la construction des écoles.

Afin de relever ces défis, la CDP et le Groupe BEI prennent différentes mesures, à commencer par la planification conjointe d’activités visant à atteindre les objectifs du Fonds italien pour le climat et à poursuivre l’expansion des activités de soutien au financement du développement. Ces mesures s’ajoutent à la coopération dans le cadre du plan national pour la reprise et la résilience et du programme InvestEU, ainsi qu’à d’éventuelles possibilités de collaboration concernant le plan stratégique de la CDP pour 2022-2024.

Un soutien de nature opérationnelle est aussi prévu afin que les deux institutions puissent mettre en commun le meilleur de leurs compétences dans différents domaines d’activité.

Garantie sur les financements octroyés aux régions

Afin de permettre aux régions italiennes de mettre en œuvre et de mener à bien des projets de plus en plus complexes et durables, le deuxième accord prévoit l’octroi par le Groupe BEI d’une garantie de 535 millions d’EUR sur des prêts déjà accordés par la CDP. Cette garantie aura une incidence positive sur les ratios de fonds propres de la CDP, qui pourra ainsi financer d’ici 2025 de nouveaux projets promus par les organismes publics à hauteur de plus d’un milliard d’euros, dont une part de 20 % sera réservée aux initiatives de lutte contre les changements climatiques et une autre, de 20 % également, aux projets des régions du Sud et des zones touchées par le tremblement de terre qui a frappé le Centre de l’Italie en 2016.

Services de conseil

Enfin, le troisième accord s’inscrit dans le cadre du programme de services de conseil Green Gateway, mis au point par la BEI en collaboration avec la Commission européenne afin de permettre aux institutions financières européennes d’investir dans des projets verts. Dans ce cadre, la BEI offrira à la CDP des services de conseil technique et financier visant à renforcer les capacités, procédures et instruments opérationnels de cette dernière, y compris pour ses opérations avec des organismes publics, afin de faciliter la planification, la sélection et le financement d’initiatives ayant un impact environnemental positif.

« Grâce aux accords signés aujourd’hui, notamment le protocole d’accord visant à renforcer le partenariat déjà excellent avec la CDP, nous soutiendrons les régions italiennes à hauteur de plus d’un milliard d’euros. Nous ouvrirons également la voie à de futures possibilités de coopération entre nos deux institutions dans le domaine du secteur public, en accordant une attention particulière aux régions du Sud de l’Italie et à la durabilité environnementale, points clés à la fois du plan national pour la reprise et la résilience et d’InvestEU. La BEI œuvre de concert avec les banques de développement nationales afin d’atteindre le plus grand nombre d’entreprises. La CDP, qui pourra notamment s’appuyer sur nos services de conseil, assure à la BEI de pouvoir compter sur un excellent partenaire », a souligné Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

« En signant ces trois accords, la CDP consolide une coopération longue et fructueuse avec le Groupe BEI. L’accord de garantie de plus de 500 millions d’EUR renforce la synergie entre les deux institutions, déjà éprouvée dans le domaine des infrastructures et du soutien aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire en Italie. Il amplifiera l’impact des financements de la CDP et de la BEI en faveur des organismes publics, ce qui aura des effets positifs sur le plan de la cohésion sociale et de la lutte contre les changements climatiques. Le protocole d’accord et l’accord sur les services de conseil pour les projets verts permettent à la CDP de mettre en œuvre les éléments de son nouveau plan stratégique pour 2022-2024 qui ont trait au renforcement des compétences techniques, afin de soutenir principalement l’administration publique et le plan national pour la reprise et la résilience, ainsi que la consolidation des synergies opérationnelles dans la sphère européenne », a déclaré Dario Scannapieco, administrateur délégué et directeur général de la CDP.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est une institution financière qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI). Sa mission première est de soutenir les micro-entreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises (PME) européennes, en favorisant leur accès au crédit. Le FEI est également actif dans l’appui aux fonds investissant dans l’action pour le climat et les infrastructures, en mettant fortement l’accent sur la durabilité environnementale. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de la création d’entreprise, de la croissance et de l’emploi.

Le portail en ligne Green Gateway offre aussi un grand nombre de lignes directrices, d’études de cas et d’informations utiles sur les investissements verts. En outre, il donne accès à l’outil Green Eligibility Checker, également disponible en italien, qui permet d’évaluer l’admissibilité et l’impact climatique des projets d’investissement dans le cadre de l’économie verte et cela pour de nombreux secteurs.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est un partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.