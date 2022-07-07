L’appui de la BEI à la préparation des projets en Bulgarie contribuera à améliorer l’utilisation des fonds de l’UE par le pays.

La BEI pourrait également soutenir des mesures de renforcement des capacités institutionnelles et aider à l’élaboration ou à l’actualisation de documents stratégiques et plans d’investissement sectoriels.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Assen Vassilev, vice-premier ministre chargé des fonds de l’UE et des finances, se sont déclarés satisfaits de la poursuite des services de conseil en Bulgarie.

En vertu du protocole d’accord, la Banque européenne d’investissement (BEI) apportera un soutien à l’État bulgare afin de faciliter une préparation et une mise en œuvre efficaces, efficientes et rapides des projets ou des programmes d’investissement financés par des fonds de l’UE. Compte tenu des besoins de la Bulgarie, la BEI en tant que bailleur de fonds à long terme de l’Union européenne pourra également soutenir des mesures de renforcement des capacités institutionnelles et aider les autorités bulgares à élaborer ou à actualiser des documents stratégiques et des plans d’investissement pour des secteurs spécifiques.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Assen Vassilev, vice-premier ministre chargé des fonds de l’UE et des finances, se sont réunis le 7 juin à Sofia pour signer un protocole d’accord entre la République de Bulgarie et la BEI concernant des services de conseil à l’appui de projets.

L’État bulgare a recensé plusieurs grands domaines dans lesquels un soutien supplémentaire serait nécessaire au cours de la période de programmation 2021-2027. En vertu de ce protocole et sous réserve d’un accord entre la Bulgarie et la BEI, des accords distincts concernant des services de conseil à l’appui de projets seront signés entre la BEI et des attributaires bulgares spécifiques ou des bénéficiaires finaux et (ou) des autorités de gestion.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « À ce jour, la BEI a apporté un soutien essentiel à l’élaboration de documents stratégiques, aidant les autorités bulgares à mettre en œuvre des projets et à renforcer leurs capacités institutionnelles. La signature du protocole d’accord vient logiquement confirmer la poursuite de nos fructueux services de conseil à l’appui de projets en Bulgarie. Nous sommes impatients d’étendre notre soutien sur mesure à l’État, aux autorités de gestion et aux autres bénéficiaires dans le cadre de projets d’action pour le climat couvrant des domaines tels que l’eau, l’assainissement, les déchets solides et la transition juste dans l’ensemble du pays, afin de renforcer l’impact social et économique des nouveaux investissements et de relever les défis locaux en matière d’emploi, d’éducation et de financement. »

Assen Vassilev, vice-premier ministre bulgare chargé des fonds de l’UE et des finances : « Je me réjouis de la poursuite de la coopération avec la Banque européenne d’investissement au cours de la nouvelle période de programmation et au titre du plan pour la reprise et la résilience. Notre travail conjoint avec la BEI garantira la transparence et le contrôle des dépenses des fonds, ainsi que des financements complémentaires substantiels en faveur de projets qui revêtent une importance capitale pour notre pays. »

Fourni par la BEI en vertu du présent protocole d’accord, le soutien reçu par les attributaires ou les bénéficiaires finaux et les autorités de gestion à l’appui de projets s’inscrivant dans le droit fil de l’action gouvernementale bulgare devrait être financé au titre du programme concerné ou d’autres fonds de l’UE affectés à la Bulgarie.

Le protocole d’accord expirera à la fin de la période de décaissement des fonds de l’UE pertinents au titre de la période de programmation 2021-2027, actuellement prévue pour le 31 décembre 2029.

L’impact des investissements étayant l’action pour le climat, la transition juste et la durabilité environnementale dans toute la Bulgarie sera renforcé par les conseils d’une équipe d’experts de la BEI appliquant les meilleures pratiques techniques et opérant déjà dans le pays.

À propos des services de conseil sur mesure de la BEI en Bulgarie

La BEI coopère étroitement avec la Bulgarie depuis 1992 et a appuyé son économie en mettant à disposition quelque 5,7 milliards d’EUR. Elle soutient des projets d’investissement qui réduisent les disparités en matière de développement régional et renforcent la compétitivité sur le plan économique. Elle aide également les entreprises bulgares qui souffrent des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus. La Bulgarie est l’un des bénéficiaires ciblés auxquels la Banque fournit une assistance technique.

Les accords concernant les services de conseil à l’appui de projets permettent de concrétiser des initiatives stratégiques financées par l’Union européenne. Leur objectif est d’accélérer l’exécution des projets et l’absorption des fonds structurels et d’investissement de l’UE. Ces accords sont des instruments souples qui facilitent l’apport de services de conseil sur mesure aux équipes chargées des projets et aux collectivités locales responsables des investissements publics. Les experts et les consultants assurent des services de conseil axés sur les projets d’infrastructures stratégiques et les systèmes de passation des marchés publics. Ils offrent un appui concret au cours de toutes les phases de mise en œuvre d’un projet et, si besoin, lors de sa préparation. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes et les autorités locales pour garantir le transfert des connaissances auprès du personnel local.

Le dernier protocole d’accord concernant les services de conseil à l’appui de projets a été signé en décembre 2015. Dans le cadre de cet accord, la BEI a soutenu la mise en œuvre de projets sur tout le territoire bulgare dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, des déchets solides et des transports. La BEI fournit une assistance technique pour le suivi de la mise en œuvre de projets dans le secteur de l’eau, cette aide contribuant à résoudre les problèmes d’exécution sur une période de cinq ans. Cet appui se concentre également sur les compagnies de distribution d’eau nouvellement établies, qui couvrent la quasi-totalité du territoire bulgare.