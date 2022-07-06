Les Services de conseil de la BEI aident l’hôpital général de Rijeka à préparer la troisième phase de son déménagement, un projet d’envergure qui permettra d’améliorer les soins de santé en Croatie.

Le déménagement de l’hôpital améliorera la qualité des soins de santé au bénéfice des 600 000 habitants de la région, qui est également un centre touristique majeur dans le pays.

Les Services de conseil de la BEI ont apporté leur assistance pour la planification, l’avant-projet et l’élaboration d’une étude de faisabilité complète pour la troisième phase du projet.

Les Services de conseil de la BEI ont fourni un soutien similaire lors des première et deuxième phases, en aidant l’hôpital à mobiliser des subventions de l’UE et des financements de la BEI pour le déménagement.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, fournira des services consultatifs à l’hôpital général de Rijeka (Kliničko-bolnički centar Rijeka, ou KBC Rijeka) pour l’aider à préparer la troisième et dernière phase de son projet de déménagement vers un nouveau site à Sušak. Les Services de conseil de la BEI ont soutenu KBC Rijeka dans l’élaboration de l’avant-projet et de l’étude de faisabilité, étapes essentielles pour son projet de déménagement.

Par l’intermédiaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement, les Services de conseil de la BEI soutiennent le déménagement de KBC Rijeka depuis 2019. La BEI a fourni des conseils sur les plans organisationnels, les services, les équipements et la planification des capacités, ainsi que sur la meilleure utilisation des bâtiments hospitaliers.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Croatie : « Je suis très heureuse de voir ce projet complexe de déménagement entrer dans sa phase finale et de constater toute l’étendue des différents services de conseil fournis par la BEI pour assurer sa mise en œuvre rapide et efficace. Ce projet démontre très clairement le large éventail de services que la BEI peut fournir pour soutenir les projets de développement régional en Croatie. Espérons que ce projet incitera d’autres villes et régions du pays à solliciter la Banque et à bénéficier de toute l’envergure de son soutien. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des services de conseil à la Banque : « Je suis ravie de voir que nos services de conseil apportent un soutien à long terme à un projet aussi important pour la ville de Rijeka et la Croatie, qui aura un impact positif sur la vie de milliers de citoyennes et citoyens ainsi que sur les services de santé auxquels ils ont accès. La BEI, en tant que principal partenaire consultatif dans le cadre d’InvestEU, est prête à soutenir les autorités locales dans leurs ambitieux objectifs de développement durable. »

Željko Plazonić, secrétaire d’État rattaché au ministère de la santé de la République de Croatie et président du comité directeur pour la préparation de l’étude de faisabilité et de l’avant-projet : « Je salue le soutien continu de la BEI à la troisième phase du projet de déménagement de KBC Rijeka. L’équipe consultative de la BEI a participé à la préparation de l’étude, aux côtés des représentants de KBC Rijeka et du ministère de la santé. L’étude a pris en considération les besoins du personnel hospitalier et des patients et a joué un rôle clé dans la préparation d’un projet d’investissement solide, tenant compte des spécificités de notre système de santé et des meilleures pratiques européennes. »

Alen Ružić, directeur de KBC Rijeka : « La poursuite de la mise en œuvre d’un projet de développement immense et revêtant une importance stratégique exceptionnelle, tel que le regroupement de la totalité de l’hôpital de Rijeka sur un seul site, présente des défis et nécessite un engagement fort. Nous sommes reconnaissants du soutien de la République de Croatie et du Premier ministre Andrej Plenković ainsi que de la valeur ajoutée qu’ont apportée les spécialistes de la BEI en matière de conseil. Je suis convaincu que ce projet sera une réussite grâce à nos efforts conjoints. Les travaux commencés en 2020 nous ont fourni une solution conceptuelle qui permettra le regroupement de tous les services de notre hôpital sur un seul et même site, améliorant ainsi le confort de nos patients et la qualité de nos services de santé pour la population de Rijeka, ainsi que des comitats d’Istrie, de Lika-Senj et, bien sûr, de Primorje-Gorski Kotar. »

Un déménagement pour améliorer la qualité des services de santé et la formation du futur personnel médical

Dans le cadre de son ambitieux projet de modernisation, KBC Rijeka œuvre au regroupement de ses services et cliniques, actuellement dispersés en trois endroits différents, sur un site unique. Le déménagement permettra à KBC Rijeka d’améliorer l’efficacité et la qualité des services de santé au bénéfice des 600 000 habitants de la région, tout en améliorant le confort des patients et du personnel.

Le projet de déménagement comprend également la construction d’un campus hospitalier moderne, doté d’équipements de pointe et d’installations d’enseignement et de recherche cliniques dernier cri pour la faculté de médecine de la ville. En plus de fournir des services de conseil pour le projet de déménagement, la BEI a également investi 50 millions d’EUR en 2019 pour la construction du campus.

À propos de la Plateforme européenne de conseil en investissement

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise le repérage, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes en la matière, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.