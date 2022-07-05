© Vestas

La BEI, la banque de l’UE, souffle le vent du changement en finançant la transition énergétique vers les sources d’énergie renouvelables

La Banque européenne d’investissement prêtera 475 millions d’EUR au maximum à VESTAS Wind Systems A/S.

Les investissements sous-jacents, qui sont alignés sur le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris et la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, présenteront d’importants avantages environnementaux grâce à la place centrale qu’ils accordent au développement des technologies éoliennes. En particulier, les investissements financés par la BEI soutiendront des technologies et produits à faible intensité de carbone, l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources ainsi que des modèles économiques circulaires.

La BEI aidera VESTAS à accélérer le développement et le déploiement de sa technologie révolutionnaire de production d’électricité, un facteur décisif et une avancée stratégique pour la transition énergétique des sources traditionnelles aux énergies renouvelables et pour l’atténuation des changements climatiques. Le projet contribuera à l’avance technologique de l’UE, qui montre la voie à suivre dans ce domaine de la production et de l’approvisionnement en énergie.

Le développement de la technologie éolienne passe par le soutien à la R-D et aux dépenses d’équipements pour le déploiement de nouvelles technologies relatives aux turbines éoliennes. En outre, le projet concourt à l’objectif de politique publique de la BEI « Recherche, innovation et transformation numérique », ainsi qu’à son objectif « Action pour le climat » (« Atténuation – énergies renouvelables »). Dès lors, le projet bénéficie d’un prêt vert de la BEI, dont les caractéristiques sont pleinement conformes aux exigences du programme d’obligations climatiquement responsables de la Banque.

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations au Danemark : « La BEI est fière d’être un investisseur clé pour ce projet innovant qui concourra à l’avance technologique de l’UE en déployant des technologies éoliennes plus performantes et plus efficaces dans l’UE et le monde. »

« Alors que la nécessité d’accélérer la transition vers l’énergie verte n’a jamais été aussi urgente, notre capacité à investir dans l’innovation et le développement technologique est maintenant essentielle pour faire passer à l’échelle supérieure la production d’énergie renouvelable pour les décennies à venir. Le soutien de la BEI contribuera à fournir une flexibilité financière qui renforce le développement technologique de Vestas et nous permet de bâtir un secteur de l’éolien durable et résilient et d’en être le chef de file », a déclaré Hans Martin Smith, directeur financier de Vestas.

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale à l’horizon 2030.

VESTAS est leader mondial dans le développement et le déploiement de solutions énergétiques durables. Avec 29 000 employés et des éoliennes d’une capacité de + 154 GW installées dans 87 pays, VESTAS conçoit, fabrique, installe, développe et entretient des projets éoliens et hybrides.

Cadre politique :la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat, le pacte vert pour l’Europe de l’UE, les prêts verts et les obligations climatiquement responsables de la BEI.