Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. a lancé un plan industriel prévoyant l’achat de nouvelles technologies de pointe et des investissements dans la recherche-développement de produits et de procédés innovants.

L’investissement soutenu par la BEI permettra d’améliorer l’efficacité de la production tout en réduisant la consommation d’énergie, les émissions de CO 2 et les coûts de production.

Le prêt de la banque de l’UE bénéficie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) – avec le soutien d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) – mettra 50 millions d’EUR à disposition pour financer les activités de recherche, développement, innovation (RDI) et de décarbonation de Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., un des chefs de file mondiaux de la production et de la distribution de surfaces céramiques pour sols et murs basé à Finale Emilia (Modène, Italie). Les investissements seront mis en œuvre principalement dans les trois usines italiennes de Panariagroup Industrie Ceramiche en Émilie-Romagne et, en partie, sur deux sites à Aveiro, au Portugal.

Les fonds de la banque de l’UE garantis par le FEIS permettront à Panariagroup Industrie Ceramiche – qui a bénéficié de l’aide du groupe Ethica pour la structuration du financement – d’acheter de nouvelles technologies et de nouvelles machines de pointe, telles que de nouveaux systèmes et machines pour le pressage, la finition et l’impression numérique de la céramique, ainsi que des systèmes automatiques de manutention des matériaux et des fours à économie d’énergie nouvellement conçus et adaptés pour une alimentation à l’hydrogène. Des investissements dans la recherche-développement de produits et de procédés innovants sont également prévus afin d’améliorer l’efficacité de la production tout en réduisant la consommation d’énergie et les coûts de production.

Ces technologies innovantes permettront d’utiliser des sources d’énergie renouvelables (comme les biocarburants et l’hydrogène vert dans les fours à céramique) en remplacement du méthane. Ce financement aidera l’entreprise à acquérir des machines plus efficaces qui permettront, une fois le projet achevé, une réduction estimée de 15 % des émissions par rapport aux équipements actuels, d’autres réductions étant possibles grâce à l’utilisation de carburants renouvelables lorsqu’ils seront plus accessibles sur le marché.

En outre, une partie de l’investissement contribuera à rapatrier en interne certaines étapes du processus de production afin de simplifier la chaîne d’approvisionnement tout en réduisant les émissions de CO 2 et l’utilisation des matériaux d’emballage, de transport et d’expédition afin d’améliorer encore l’empreinte environnementale et la compétitivité de l’entreprise.

Les objectifs de l’investissement proposé sont conformes à ceux de l’accord de Paris sur le climat ainsi qu’à la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et au pacte vert pour l’Europe, étant donné que le projet porte sur le développement et le déploiement de technologies et de produits à faibles émissions de carbone, ainsi que sur l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources. L’opération est appuyée par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), principal pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, au titre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La modernisation et la décarbonation des industries à forte intensité énergétique comme la céramique constituent une priorité absolue pour l’Union européenne en vue de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Le soutien de la BEI permettra à Panariagroup Ceramica d’acheter des machines et des technologies de pointe tout en investissant dans du personnel qualifié et des activités de recherche-développement afin de réduire son impact sur l’environnement et d’améliorer encore sa compétitivité à l’échelle internationale. »

Emilio Mussini, président de Panariagroup : « Ce financement représente une étape stratégique clé pour notre entreprise, car il nous permettra de consolider encore notre trajectoire de croissance et de nous adapter pour nous moderniser et devenir plus durables. Nous souhaitons être aux avant-postes sur ce front, en continuant à appliquer une vision de long terme qui passe notamment par l’accent mis sur l’innovation en matière de produits. Citons par exemple notre rôle de pionnier dans la mise sur le marché de dalles ultrafines il y a près de 20 ans. Nous avons été le premier groupe du secteur de la céramique à industrialiser ce matériau de manière aussi durable que possible. Nous sommes fiers de recevoir ce prêt majeur de la BEI et convaincus que notre stratégie est solide et crédible, ce qui nous donne un nouvel élan pour continuer sur notre voie. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a fourni plus de 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit des garanties couvrant les premières pertes, ce qui permet au Groupe BEI d’investir dans des projets plus risqués. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS ont attiré à ce jour 524,3 milliards d’EUR d’investissements et profité à plus de 1,4 million de PME. En Italie, le total des financements du FEIS s’élève à 13 milliards d’EUR, ce qui a permis de mobiliser 76 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Panariagroup

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. est un groupe multinational italien et un leader mondial dans la production et la distribution de carreaux en céramique pour sols et murs pour le segment du marché du luxe. Avec près de 1 700 employés, 10 000 clients professionnels et 6 sites de production (trois en Italie, deux au Portugal et un aux États-Unis), le groupe fait office de référence dans son secteur, avec 79,5 % de ses ventes concentrées sur les marchés étrangers. Spécialisé dans la production de porcelaine et de grès laminé via ses neuf marques commerciales (Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Blustyle et Maxa en Italie, Margres et Love Tiles au Portugal, Florida Tile aux États-Unis et Bellissimo en Inde), Panariagroup propose des solutions de luxe de haute qualité pour tous les besoins des bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. Panariagroup, une société internationale implantée en Italie, au Portugal, aux États-Unis et en Inde, dispose d’un vaste réseau de vente dans plus de 130 pays à travers le monde.