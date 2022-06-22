Les groupes bancaires internationaux restent confiants dans le potentiel de la région, en particulier pour la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, dans un contexte de rentabilité accrue.

L’offre de crédit devrait se resserrer au cours des six prochains mois et la qualité du crédit se détériorer.

Les petites entreprises seront les plus durement touchées.

Les pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-est (ECESE). sont particulièrement exposés aux retombées de la guerre. Les échanges financiers restreints avec la Russie, le flux de réfugiés, la dépendance à l’égard des investissements directs étrangers et la dépendance énergétique aggravent les attentes. Les banques signalent un resserrement potentiel de l’offre de crédit et la qualité du crédit devrait se détériorer. Malgré l’incertitude et les risques croissants, les groupes bancaires internationaux restent confiants dans le potentiel de la région. Ils manifestent des intentions stratégiques positives concernant leurs opérations régionales, dans un contexte de rentabilité accrue : deux tiers des groupes bancaires entendent maintenir leurs opérations dans la région, tandis qu’un tiers prévoit d’étendre leurs opérations de manière sélective dans certains pays. Et ce, bien que certains des principaux groupes bancaires de la région soient directement implantés en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine.

Voici quelques-unes des principales conclusions de l’enquête sur les prêts bancaires en Europe centrale, de l’Est et du Sud-est. L’enquête a été réalisée en mars 2022 et fournit un aperçu précoce de l’effet de la guerre sur le crédit bancaire dans la région.

Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI : « La nouvelle édition de l’enquête de la BEI sur les prêts bancaires révèle les premiers signes d’un resserrement financier dans la région. Les petites et moyennes entreprises et les jeunes sociétés seront les premières à ressentir ce resserrement dans les prochains mois. » Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque : « Approfondir le secteur financier et le rendre enclin au financement de l’innovation demeure une priorité.

Les tensions géopolitiques accrues entraînent une détérioration des perspectives économiques qui aura un impact négatif sur les conditions de financement dans la plupart des pays d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-est. » Les petites et moyennes entreprises seront les plus touchées. L’an dernier, près de la moitié de nos financements, soit environ 45 milliards d’EUR, ont visé les petites et moyennes entreprises. Étant donné que l’offre de crédit devrait se resserrer, le Groupe BEI reste déterminé à maintenir l’accès au financement, soit directement, soit par le biais d’intermédiaires financiers dans la région.

La guerre en Ukraine : un nouveau tournant

Après une amélioration significative de l’offre et de la demande de crédit, du financement et de la qualité du crédit, les banques d’Europe centrale, de l’Est et du Sud-est connaissent maintenant un tournant, l’incertitude géopolitique affectant négativement leurs attentes. L’impact de la pandémie de COVID‑19 a été durement ressenti, mais la demande de crédit a rebondi en 2021, et les conditions d’offre ont commencé à s’améliorer lentement vers la fin de 2021 et le début de 2022. L’ampleur des mesures prises par les gouvernements nationaux et les institutions européennes pour faire face à la crise a permis d’éviter une réduction brutale du ratio d’endettement. Cependant, la guerre en Ukraine influence négativement les attentes des banques. La demande des clients bancaires devrait rester forte, bien qu’elle soit davantage orientée vers les fonds de roulement et moins vers le financement des investissements. Le crédit, cependant, semble se resserrer et les prévisions des banques se détériorent face à l’incertitude quant à la réaction des marchés à la crise, aux questions relatives à l’intervention politique et aux pressions inflationnistes.

Perspectives bancaires dans les pays d’ECESE