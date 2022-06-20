Publication de nouveaux rapports soulignant un engagement plus fort en faveur de l’action mondiale.

La Banque annonce de nouveaux soutiens dans les secteurs de la santé et des services d’assainissement aux Journées européennes du développement 2022.

Des experts et des représentants de haut niveau de la BEI seront disponibles pour des entretiens.

BEI Monde, la branche spécialisée dans le développement de la Banque européenne d’investissement, se joindra à des partenaires et à des bénéficiaires de projets lors des Journées européennes du développement organisées par la Commission européenne les 21 et 22 juin, pour discuter de la manière dont les partenariats peuvent établir des liens plus résilients avec le monde.

Des experts et des représentants de haut niveau de la BEI participeront à divers débats et en animeront d’autres afin d’étudier des solutions pour stimuler l’investissement durable dans des infrastructures de qualité à l’appui d’une transition verte et numérique à l’échelle mondiale.

Avant l’événement, Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « BEI Monde contribue à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de durabilité, de développement, d’action climatique et de transition numérique en élaborant des solutions et des projets concrets. Aucune institution ne peut à elle seule répondre à ces énormes besoins d’investissement, ni combler toutes les lacunes en matière de connaissances qui font la réussite des projets. Les partenariats représentent un levier essentiel. Les pays en développement ont besoin de plus de 2 000 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires chaque année pour rendre leurs sociétés durables. Nous devons tous adapter notre façon de travailler et coopérer davantage face à ces grandes tâches. »

La BEI publiera ses nouveaux rapports, intitulés « EIB Global: the Story » et « EIB Global: the Impact ». Ces rapports détaillent et illustrent les résultats des activités de la BEI à l’appui du développement à l’extérieur de l’Union européenne et abordent les nombreux défis auxquels l’économie et les sociétés du monde entier sont confrontées, notamment les changements climatiques, la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID‑19. Ils explorent également les moyens de combler les lacunes en matière d’investissement dans des domaines tels que l’égalité entre les sexes, l’innovation, les vaccins et l’énergie verte.

Lors des Journées européennes du développement, la BEI annoncera également de nouveaux financements destinés à renforcer le système de santé et à améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement dans des pays partenaires.

Une délégation de la BEI, conduite par son président Werner Hoyer, comprendra Ambroise Fayolle et Ricardo Mourinho Félix, vice-présidents de la Banque, Markus Berndt, directeur général adjoint de BEI Monde, et Maria Shaw‑Barragan, directrice des prêts dans les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), en Asie et en Amérique latine. Pour toute demande d’entretien, veuillez contacter les personnes indiquées ci-dessous.

sur notre stand (C15) dans l'espace Climat et énergie du Village planétaire

D’autres informations suivront cette semaine. The EIB at the European Development Days 2022

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne. Détenue par les États membres de l’UE, elle met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des objectifs de développement durable des Nations unies, en Europe et dans le reste du monde. Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 70 milliards d’EUR à l’extérieur de l’Union européenne.

Lancée en janvier 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.