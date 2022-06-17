Le président Hoyer confirme le soutien de la BEI à l’Ukraine et à la réponse à la crise énergétique et alimentaire

L’action en faveur du climat et la durabilité environnementale ont bénéficié de 51 % des financements récents de la BEI

Le ministre suédois des finances Mikael Damberg est nommé nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BEI

Les ministres européens des finances ont salué aujourd’hui le soutien sans précédent apporté par la Banque européenne d’investissement aux investissements des entreprises en vue de favoriser la reprise après la pandémie, son action en faveur du climat d’une envergure inédite et son engagement accru à l’appui du développement dans le monde entier par l’intermédiaire de BEI Monde.

Lors de la séance annuelle du Conseil des gouverneurs de la BEI, qui s’est tenue à Luxembourg, le président de la BEI, Werner Hoyer, a exposé les caractéristiques des financements d’un montant record de 95 milliards d’EUR mis à disposition par le Groupe BEI en 2021, y compris une riposte d’une ampleur inédite pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19.

Le président Hoyer a également confirmé le plus important soutien jamais accordé par la BEI à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, ainsi que le lancement réussi de BEI Monde, dont l’objectif est de renforcer le financement du développement en dehors de l’Europe.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, a déclaré à cette occasion : « Je remercie les gouverneurs de la banque de l’UE pour le soutien et l’approbation qu’ils ont exprimés à l’endroit de l’action du Groupe BEI au cours de l’année écoulée. La séance d’aujourd’hui a confirmé l’importance de nos activités à l’appui des politiques de l’UE dans le monde entier. Ces dix dernières années, le Groupe BEI a contribué à la réponse de l’Union européenne à chaque crise, allant du climat à la sécurité énergétique, en passant par la crise financière, la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie. Par leur engagement et leur professionnalisme, les collègues de la BEI et du FEI continueront de nous aider à relever les défis à venir. Tous ces éléments sont liés : la guerre en Ukraine est le principal argument en faveur d’une accélération des investissements dans l’énergie verte, afin de réduire la dépendance du continent européen à l’égard des combustibles fossiles importés. Les partenariats mondiaux sont essentiels pour remporter la lutte contre le réchauffement planétaire. Et le soutien des gouverneurs a joué un rôle crucial dans la création de BEI Monde, notre branche spécialisée dans le développement et les partenariats, qui permet une collaboration tangible et efficace avec d’autres institutions dans l’esprit de l’Équipe Europe. Enfin et surtout, l’ampleur des investissements de la BEI dans l’innovation nous aidera à assurer la mise au point de nouveaux outils permettant de résoudre les problèmes posés par la technologie d’hier. »

Et le président Hoyer d’ajouter : « Je tiens à remercier la ministre Annika Saarikko qui a officié avec dextérité et compétence à la tête du Conseil des gouverneurs cette année, et c’est un immense plaisir d’accueillir notre nouveau président, le ministre Mikael Damberg. »

Le ministre suédois des finances Mikael Damberg nommé nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BEI

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement, composé des 27 ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne, était présidé par Annika Saarikko, ministre finlandaise des finances.

Au cours de la réunion, la nomination de Mikael Damberg, ministre suédois des finances, comme nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BEI a été officiellement confirmée, en remplacement d’Annika Saarikko.

« En tant que nouveau président du Conseil des gouverneurs de la BEI, je me réjouis à la perspective de travailler avec mes homologues ministres de l’économie et des finances de l’UE afin d’accroître encore l’impact de l’expérience financière et des compétences techniques sans équivalent du Groupe Banque européenne d’investissement et, partant, de mieux relever les défis prioritaires en matière d’investissement, y compris l’amplification de l’action pour le climat, l’accélération de l’innovation et le renforcement du développement durable », a déclaré Mikael Damberg.

Soutien record de la BEI face à l’urgence climatique et environnementale

L’année dernière, la BEI a accordé 27,6 milliards d’EUR de financements à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale, ce qui représentait 51 % de son activité.

Le président Hoyer a confirmé que la BEI s’employait à intensifier son soutien à l’action en faveur du climat dans les pays en développement les plus vulnérables à un climat changeant et plus extrême.

Renforcement du développement durable à l’échelle mondiale avec BEI Monde

Lors de la réunion qui s’est tenue ce jour, le président Hoyer a mis en avant le lancement réussi en début d’année de BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI spécialisée dans le développement. L’objectif est de conférer un impact plus grand aux investissements dans les énergies renouvelables, les transports propres, l’eau, la santé, la sécurité alimentaire et les entreprises dans les Balkans, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique.

La Banque européenne d’investissement, basée à Luxembourg, est la plus grande banque publique internationale au monde.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI