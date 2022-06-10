Le lancement d’InvestEU en Lituanie a eu lieu à Vilnius le vendredi 10 juin. Ce fut l’occasion de présenter un ensemble de nouveaux instruments financiers destinés à soutenir l’investissement .

InvestEU offre toute une gamme d’instruments financiers et de services de conseil aux promoteurs de projets des secteurs public et privé.

Ses quatre principaux domaines d’intervention sont : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises ; ainsi que les investissements sociaux et les compétences.

Le programme InvestEU, lancé par la Commission européenne avec le Groupe BEI en qualité de principal partenaire de mise en œuvre, vise à stimuler les investissements cruciaux dans toute l’Europe à l’appui des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU.

InvestEU, qui s’appuie sur la réussite du Plan d’investissement pour l’Europe, est conçu pour relever les défis actuels et est mis en œuvre par le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) et d’autres partenaires financiers.

Le fonds InvestEU permettra de mobiliser au bas mot 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027 à l’aide d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Des partenaires financiers, notamment le Groupe BEI, utiliseront la garantie pour octroyer des financements à long terme à l’appui de projets des secteurs public et privé. Outre la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), qui sont les principaux partenaires de mise en œuvre, des institutions financières internationales actives en Europe et des banques nationales de promotion économique pourront utiliser une part de la garantie (25 % au total) pour appuyer des investissements et des projets.

La tournée de présentation d’InvestEU organisée ce vendredi à Vilnius a été l’occasion de réunir des ministères, des hauts représentants des pouvoirs publics, des communautés locales et régionales, des parties prenantes du secteur privé, des associations de capital-investissement et de capital-risque, des fonds et des banques, qui se sont vu présenter toute une gamme de nouveaux instruments financiers destinés à soutenir l’investissement.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’activité du Groupe dans les pays baltes : « Je suis fermement convaincu que ce partenariat renouvelé avec la Commission européenne, qui s’appuie sur les atouts du Groupe BEI en matière de financement et de conseil, contribuera à rendre la Lituanie et l’Europe plus vertes, plus fortes et plus innovantes. Grâce à InvestEU, les fonds de l’UE sont plus facilement accessibles et plus efficaces. »

Dans son discours d’ouverture, Mindaugas Liutvinskas, vice-ministre des finances de la République de Lituanie, a déclaré : « Le lancement d’InvestEU intervient à point nommé, compte tenu des fortes incertitudes économiques et des multiples défis auxquels nous faisons face. Le programme InvestEU donnera une impulsion supplémentaire à l’investissement, à l’innovation et à la création d’emplois dans l’ensemble de l’Union européenne et en Lituanie en proposant des instruments permettant de mobiliser des financements supplémentaires dans des domaines stratégiques, tels que les transitions écologique et numérique. Compte tenu de la situation géopolitique actuelle, la transition verte est encore plus indispensable, car c’est le seul moyen d’assurer l’indépendance vis-à-vis des combustibles fossiles russes et d’accroître notre résilience aux chocs futurs. InvestEU peut contribuer de manière significative à la réalisation de cet objectif. »

Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche : « InvestEU ouvre un nouveau chapitre en Lituanie pour appuyer l’investissement dans la durabilité, l’innovation, la transformation numérique, les petites et moyennes entreprises et les compétences. Il centralise les financements de l’UE dans le cadre d’un seul instrument de garantie budgétaire, ce qui en fait un guichet unique pour les financements à long terme dont le but est de mobiliser d’importants fonds publics et privés pour soutenir les entreprises durables. J’ai hâte de voir de nombreux projets InvestEU se concrétiser en Lituanie et dans l’ensemble de l’UE. »

À fin mai 2022, le total des financements du Groupe BEI en Lituanie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) – le programme appuyé par l’Union européenne ayant précédé InvestEU – s’élève à 434 millions d’EUR et devrait donner lieu à 1,9 milliard d’EUR d’investissements supplémentaires.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI) : la BEI, en tant que banque de l’UE, est détenue conjointement par les 27 États membres de l’Union européenne. Par ses activités de prêt, de panachage de ressources et de conseil, elle vise à renforcer le potentiel de l’Europe sur les plans de l’emploi et de la croissance, à appuyer les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets et à promouvoir les politiques de l’Union européenne en dehors de ses frontières. Entre 2015 et 2020, la BEI a joué les rôles de partenaire de mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques et de gestionnaire de la Plateforme européenne de conseil en investissement, les principaux piliers du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le programme InvestEU vise à stimuler des investissements essentiels dans toute l’Europe à l’appui des priorités stratégiques de l’Union européenne. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU permettra de mobiliser au bas mot 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027 à l’aide d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. La garantie est utilisée par les partenaires financiers pour fournir des financements à long terme à l’appui de projets des secteurs public et privé. Les investissements relevant du programme InvestEU se concentrent sur quatre domaines d’intervention : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises ; ainsi que les investissements sociaux et les compétences. Le Groupe BEI est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du fonds InvestEU.

