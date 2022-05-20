© Shutterstock

Une nouvelle enveloppe afin de répondre à leurs besoins de financement, en particulier au moment de l’installation

Un soutien à l’entrepreneuriat féminin avec 30% minimum du financement réservé aux professionnelles de santé.

Une coopération qui prolonge un premier partenariat de 250 millions d’euros signé en 2021 qui visait notamment les « déserts médicaux ».

Le Crédit Agricole porte une attention particulière à l’accès aux soins et consacrera 50 % de l’enveloppe, soit 200 millions d’euros, à l’accompagnement de l’installation des professionnels de santé en libéral et des très petites entreprises du secteur de la santé, sur tout le territoire. Ce financement permet d’accompagner le développement de l’activité des professionnels de santé - investissements dans du matériel, de l’immobilier, ou encore des biens immatériels de type fonds de commerce - et l’installation de nouveaux praticiens aussi bien dans les zones en tension que sur le reste du territoire.

Première banque française et européenne à intégrer un critère de féminisation pour l’octroi de crédit dans le secteur de la santé, le Crédit Agricole soutient également l’entrepreneuriat féminin du secteur de la santé et dédie 30 % du montant total de l’enveloppe, soit 120 millions d’euros au total, aux professionnelles de santé.

Le Crédit Agricole propose des prêts d’un montant minimum de 50 000 euros à taux bonifié afin de financer jusqu’à 100% des projets des professionnels de santé.

« La Banque européenne d’investissement est très fière de poursuivre aux côtés du groupe Crédit Agricole son soutien en faveur des professionnels de santé dont l’accès à des sources de financement facilement mobilisables et abordables est essentiel au développement de l’activité, souligne Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Le fait qu’un montant significatif des prêts mis à disposition soit réservé à l’accompagnement de femmes professionnelles de santé est un signe fort d’engagement en faveur de la promotion de l’entreprenariat féminin dans ces métiers essentiels au bien-être des populations ».

« C’est une volonté de notre banque, renforcée par la crise sanitaire que nous avons vécue, d’encourager le développement des projets des personnels de santé sur l’ensemble de nos territoires. Je salue particulièrement nos efforts communs avec la Banque européenne d’investissement pour valoriser l’entrepreneuriat féminin, permettant de favoriser la mixité dans le domaine de la santé et dans tous les domaines économiques en général.» Michel Ganzin - Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A.

