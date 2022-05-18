La Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement ont confirmé cette semaine à Bucarest qu’ils fourniront un appui technique et financier aux nouveaux investissements destinés à soutenir les entreprises, l’action pour le climat et la transformation numérique dans toute la Roumanie au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) de l’Union européenne.

« Le Groupe Banque européenne d’investissement s’est engagé à soutenir la reprise économique après la pandémie et la transition écologique dans toute l’Europe en maximisant l’incidence des nouveaux investissements soutenus par la Facilité pour la reprise et la résilience. L’étroite coopération entre les experts de la BEI et du FEI et les autorités roumaines, en particulier le ministère des investissements et des projets européens et le ministère des finances publiques, a permis d’élaborer de nouvelles initiatives qui garantiront que les financements accordés aux entreprises et aux municipalités dans toute la Roumanie bénéficient de ce dispositif de relance sans précédent », a expliqué Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Nous sommes très satisfaits des résultats et de la façon dont nous travaillons avec le Groupe BEI dans le cadre du Plan pour la reprise et la résilience de la Roumanie : c’est la première fois que nous déployons des instruments financiers pour les grandes entreprises dans le pays. Nous nous réjouissons de continuer à bénéficier de l’expertise de la BEI pour la période de programmation 2021-2027. Nous apprécions les vastes services d’assistance que vous nous fournissez en matière de programmes stratégiques de cohésion et nous comptons sur votre savoir-faire technique pour poursuivre la mise en œuvre de projets à l’avenir », a déclaré le ministre Marcel Boloș aux représentants de la BEI.

La Roumanie devrait recevoir près de 30 milliards d’EUR de subventions et de prêts au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l’UE. Le plan national pour la reprise et la résilience (PRR) de la Roumanie, qui définit les priorités d’investissement des pouvoirs publics pour ces fonds, a été approuvé par le Conseil européen en octobre 2021.

Le 16 mai, Marcel Boloș, ministre roumain, et Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI, ont signé la création d’un fonds de fonds spécifique d’un montant de 300 millions d’EUR au titre du Fonds roumain pour la reprise et la résilience, lequel sera géré par la Banque européenne d’investissement. Il fournira des prêts directs et intermédiés en faveur des programmes roumains, conformément aux priorités du PRR.

Ce nouvel accord vient compléter l’accord de financement signé par le Fonds européen d’investissement et les autorités roumaines en décembre 2021 concernant la mise en œuvre d’instruments de fonds propres pour un montant de 400 millions d’EUR. En outre, les autorités ont également fait part de leur préférence pour la mise en œuvre d’instruments de garantie dans le cadre du programme InvestEU, avec une dotation de 500 millions d’EUR de ressources de la FRR, gérée par le FEI. Les instruments devraient être mis en œuvre au second semestre 2022 en coopération avec la Commission européenne.

Ces derniers mois, des équipes du ministère roumain des investissements et des projets européens ont travaillé en étroite collaboration avec des experts du Groupe BEI. Les services de conseil de la BEI, y compris de l’équipe régionale Jaspers, participent déjà à la planification et à la mise en œuvre de projets qui seront financés au moyen d’actions spécifiques au titre de la FRR.

De nouveaux instruments gérés par la BEI rendront les investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la transformation numérique plus attrayants, tandis que le FEI apportera un soutien plus général à la croissance des petites et moyennes entreprises sous la forme d’apports de fonds propres et de garanties.

Ces initiatives devraient appuyer au total environ 4,5 milliards d’EUR d’investissements au cours des cinq prochaines années, en plus des financements que la BEI et le FEI octroient habituellement. L’année dernière, le Groupe BEI a prêté 907 millions d’EUR à l’appui de nouveaux investissements publics et privés en Roumanie.