L’intervention de l’Équipe Europe aide les entreprises de Sainte-Lucie à accéder à des financements.

La BEI conclut son premier accord dans les Caraïbes orientales depuis le lancement de BEI Monde .

. Les financements et les conseils techniques proposés s’inscrivent dans le cadre de la réponse de l’UE à la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de développement de Sainte-Lucie (BDSL) s’associent pour mettre 13,5 millions de XCD (5 millions d’USD) à la disposition des entreprises qui subissent les effets de la pandémie de COVID-19.

L’opération permettra d’octroyer des prêts à court et moyen terme aux microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) qui peuvent avoir des difficultés à obtenir des financements auprès du secteur financier traditionnel. Les ressources à court terme serviront à financer les besoins en fonds de roulement et en liquidités des MPME touchées par la crise du coronavirus. Les crédits à moyen terme leur permettront d’investir pour développer leurs activités et, partant, maintenir et créer des emplois.

Un accord portant sur des services de formation et de conseil a été signé ce jour entre l’UE et la BDSL lors d’une manifestation organisée à Sainte-Lucie. L’opération a pour objectif de promouvoir l’inclusion financière responsable afin de réduire la pauvreté et d’encourager l’esprit d’entreprise, en ciblant en particulier les femmes et les jeunes. Ces formations et ces conseils, qui bénéficieront à la BDSL et à ses clients, contribueront à améliorer la quantité et la qualité des services financiers proposés à Sainte-Lucie. Ils seront financés par une aide non remboursable de l’UE.

Emma Hippolyte, ministre du commerce, de l’industrie, du développement des entreprises, des coopératives et de la consommation : « Nous avons connu des difficultés économiques sans précédent et pensons que le secteur privé va jouer un rôle essentiel pour permettre à notre économie de croître et de prospérer à nouveau. Nous aidons donc les entreprises de Sainte-Lucie à accéder à des crédits abordables, en collaboration avec l’UE. Notre offre s’adresse aux jeunes entrepreneurs et aux entreprises dirigées par des femmes, sachant que notre objectif est de diversifier l’économie et de tirer le meilleur parti des ressources et talents précieux dont dispose Sainte-Lucie. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations dans les Caraïbes : « Pour que les entreprises locales survivent dans leur sortie de crise, il sera essentiel de leur fournir des liquidités supplémentaires pour les besoins en fonds de roulement et de leur proposer des conditions de financement attrayantes pour de nouveaux projets d’investissement. Grâce à son savoir-faire dans le domaine du financement du développement, la BDSL peut aider à assurer que les fonds mis à disposition iront aux entreprises qui en ont besoin rapidement. Cette opération de prêt dans les Caraïbes est un exemple concret des mesures déployées par la BEI pour faire face à la pandémie de COVID-19 et aux difficultés auxquelles les petits États insulaires sont confrontés, notamment les obstacles à l’entrepreneuriat, l’exclusion sociale et la faible croissance économique. »

Malgorzata Wasilewska, ambassadrice de l’Union européenne : « Cette coopération est un exemple de financement avec panachage de ressources de l’UE dans lequel nous complétons le concours de la Banque européenne d’investissement par des aides non remboursables, afin de renforcer l’accessibilité économique et l’impact de notre soutien. Des consultants de classe mondiale de la Frankfurt School of Finance and Management travaillent avec la BDSL pour l’aider à affiner sa stratégie et ses processus internes et à accroître son impact sur le marché. L’Équipe Europe apporte ainsi son soutien Sainte-Lucie, un partenaire de choix de l’UE, pour l’aider à se relever de la pandémie. »

Cornelius Sidonie, directeur général de la Banque de développement de Sainte-Lucie : « Le secteur des MPME est un pilier essentiel de la croissance économique à Sainte-Lucie, dont il représente une part importante de la main-d’œuvre et du PIB. La pandémie de COVID-19 qui sévit toujours a eu un effet dévastateur sur le secteur, et il est donc primordial d’améliorer la résilience des MPME. Le financement apporté par la BEI est destiné à bénéficier aux MPME qui sont financièrement exclues ou mal desservies par le secteur financier traditionnel de Sainte-Lucie, sous la forme de ressources à court et moyen terme. Le volet d’assistance technique du projet vise à renforcer les capacités techniques et les ressources de la banque pour qu’elle puisse mieux servir nos entreprises. Nous allons très prochainement procéder au premier tirage et à cette occasion, je tiens à remercier l’équipe de la BEI pour son soutien indéfectible tout au long du processus. »

BEI Monde : un nouveau partenaire pour l’Équipe Europe

L’année dernière, le Groupe BEI a accordé 8,3 milliards d’USD de financements à l’appui de projets dans plus de 160 pays à l’extérieur de l’Union européenne, dont les pays des Caraïbes, ce qui porte le montant total des investissements hors UE à plus de 1 500 milliards d’EUR depuis la création de la BEI en 1958.

En janvier 2022, afin de renforcer la visibilité de son action à l’international, la BEI a annoncé la création de BEI Monde, sa nouvelle branche qui se consacre spécifiquement aux partenariats internationaux et au financement du développement. BEI Monde rassemblera l’ensemble des ressources et des compétences de la BEI en matière de financement de projets à travers le monde au sein d’une nouvelle structure de gouvernance permettant d’apporter une contribution plus importante et plus ciblée aux projets et initiatives de l’Équipe Europe.

Objectifs de développement durable

L’opération devrait contribuer à la réalisation de plusieurs des objectifs de développement durable (ODD), en particulier les ODD n° 8 « Travail décent et croissance économique » et 10 « Inégalités réduites », et favoriser la réalisation de l’ODD n° 1 « Pas de pauvreté ». Le prêt contribue à la stratégie de coopération et de développement de l’UE pour la région des Caraïbes en général et Sainte-Lucie en particulier, répondant spécifiquement aux besoins particuliers des petits États insulaires en développement (PEID) en matière de développement inclusif et durable du secteur privé.

La BEI en Amérique latine et dans les Caraïbes

Depuis le début de ses opérations en Amérique latine et dans les Caraïbes, la BEI a accordé des financements pour un total de 11,6 milliards d’USD en faveur de 150 projets dans 15 pays de la région. La Banque intervient dans les Caraïbes depuis 1978. Elle y a apporté près de 2 milliards d’EUR de financements pour 221 projets. Elle a fourni un total de 45 millions d’USD à l’appui de projets à Sainte-Lucie depuis ses premières opérations de financement dans le pays en 1981.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé dans le cadre de l’approche globale de l’Équipe Europe pour les projets porteurs de transformation, parallèlement aux programmes d’aides non remboursables de l’UE et aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La Banque de développement de Sainte-Lucie (BDSL) est une banque publique qui a pour mission de mobiliser et fournir des financements et de promouvoir et faciliter l’expansion et le renforcement du développement économique de Sainte-Lucie. Elle octroie principalement des prêts à des entreprises des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la foresterie, de la production manufacturière et de l’industrie, du tourisme, de l’éducation ou des services. Elle fournit également une assistance technique aux entreprises et déploie d’autres initiatives nécessaires à la poursuite du développement socio-économique et du marché des capitaux à Sainte-Lucie et dans la sous-région.