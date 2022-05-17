Première coopération entre la Cairo Amman Bank Palestine et la BEI pour renforcer la résilience économique et créer des emplois

Coup de pouce à l’investissement pour les entreprises palestiniennes les plus touchées par la pandémie

Les entreprises locales pourront accéder au crédit par l’intermédiaire de 22 agences de la Cairo Amman Bank en Palestine.

Des centaines d’entreprises palestiniennes touchées par la pandémie de COVID-19 vont de nouveau pouvoir investir grâce à une nouvelle ligne de crédit de 22 millions d’USD qui sera mise à disposition par la Banque européenne d’investissement (BEI) et gérée par la Cairo Amman Bank Palestine.

Ce nouveau prêt a été officiellement annoncé ce jour en amont de l’inauguration officielle du nouveau bureau de la Banque européenne d’investissement pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Ramallah en présence de Werner Hoyer, président de la BEI, de Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et de Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne.

Joseph Nesnas, directeur général adjoint et directeur régional de la Cairo Amman Bank : « La Cairo Amman Bank Palestine a commencé à coopérer avec la BEI à la fin des années 90, dans le cadre d’un accord de prêt et d’un accord de capital-risque. Aujourd’hui, nous signons un nouvel accord à l’appui des PME et des entrepreneurs, piliers importants de l’économie palestinienne, afin de renforcer la résilience économique palestinienne et de contribuer à la création de nouvelles possibilités d’emploi. Ce partenariat s’inscrit dans le droit fil de la vision stratégique de la Cairo Amman Bank consistant à soutenir l’économie palestinienne en général et le secteur privé en particulier. Il souligne également l’importance du concept d’inclusion financière en apportant à tous les segments de la collectivité les solutions financières dont ils ont besoin ».

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement s’est engagée à renforcer la résilience économique et à faire en sorte que les entreprises palestiniennes puissent accéder aux financements pour se développer, créer des emplois et ouvrir de nouvelles perspectives économiques. Notre nouvelle coopération avec la Cairo Amman Bank Palestine, concrétisée par cette ligne de crédit de 22 millions d’USD, permettra à des centaines d’entreprises locales d’investir. La BEI est heureuse de renforcer sa coopération avec des partenaires financiers locaux de premier plan, dont l’expertise et les connaissances sont essentielles pour maximiser l’impact des nouveaux investissements du secteur privé. »

Ce nouvel accord constitue le résultat d’une coopération stratégique entre la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, détenue par les 27 États membres de l’Union européenne, et la principale institution financière régionale, la Cairo Amman Bank Palestine.

Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza : « Il est essentiel d’assurer l’accès des entreprises et des entrepreneurs palestiniens aux financements. Ce n’est qu’ainsi que pourront être dissipées les incertitudes et surmontés les problèmes économiques qui ont été exacerbés par la pandémie. Ce dernier soutien en date apporté par la Banque européenne d’investissement aux investissements du secteur privé démontre l’engagement de l’Équipe Europe à renforcer la résilience économique et à accélérer la reprise à la suite de la pandémie. »

Ce sont les entreprises palestiniennes actives dans les secteurs du tourisme, de l’industrie manufacturière et des services qui devraient bénéficier de cette nouvelle ligne de crédit de 22 millions d’USD, qui sera acheminée par l’intermédiaire d’agences de la Cairo Amman Bank Palestine.

Résultat d’un effort concerté avec l’Union européenne, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la réponse globale de l’Équipe d’Europe à la crise du COVID-19, qui vise à soutenir une reprise économique et sociale durable dans la région.

Le nouveau partenariat de la BEI avec la Cairo Amman Bank Palestine relève de l’initiative régionale de la BEI en faveur de la résilience économique, qui appuie les investissements du secteur privé grâce à une coopération renforcée avec des partenaires financiers locaux de premier plan.

