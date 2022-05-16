© Inventiva

Ce financement doit permettre de soutenir la croissance et le développement du portefeuille de R&D d'Inventiva

Le crédit est composé de deux tranches de 25 millions d'euros chacune

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque européenne d’investissement de soutien aux entreprises de biotechnologie qui développent une expertise forte dans divers domaines thérapeutiques avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs

Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui la signature d'un contrat de crédit « in fine » d’un montant total de 50 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement (« BEI »). La Société prévoit d’utiliser ce financement pour ses programmes précliniques et cliniques, notamment pour financer une partie de son étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH.

Le crédit est composé de deux tranches de 25 millions d'euros chacune. Le décaissement de la première tranche (« Tranche A ») est soumis à la réalisation de certaines conditions suspensives spécifiées dans le contrat de crédit, tandis que la tranche suivante (« Tranche B ») est soumise à l'utilisation complète de la première tranche en plus de l’atteinte de certains objectifs. La date d'échéance de tout tirage mis à disposition au titre du crédit est de quatre ans après le décaissement au titre de la Tranche A et de trois ans après le décaissement au titre de la Tranche B. Il est donc prévu que le remboursement des intérêts et du capital de ce prêt intervienne après la publication des principaux résultats de la partie 1 de l’étude clinique pivot de Phase III évaluant lanifibranor chez des patients atteints de la NASH, attendus au second semestre 2024.

Jean Volatier, Directeur administratif financier, a déclaré : « Nous sommes très satisfaits d’avoir obtenu ce financement qui est l'un des plus importants accordés par la BEI à une biotech. Ce financement nous permettra de soutenir le développement de notre portefeuille de programmes de R&D, en particulier le développement clinique de lanifibranor en vue d'obtenir une autorisation accélérée aux États-Unis et une autorisation conditionnelle au sein de l'Union européenne. »

« La BEI est fière de pouvoir financer une biotech européenne à la pointe de l'innovation dans son domaine et qui incarne tout le dynamisme de l’Europe en matière de développement de nouveaux traitements, affirme M. Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. L’expertise développée par Inventiva est d’autant plus nécessaire qu’elle vise à la mise au point de traitements de rupture pour les patients souffrant de la NASH et d'autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits aujourd’hui. »

En complément des intérêts capitalisés de 8 % pour la Tranche A et de 7 % pour la Tranche B, Inventiva émettra au profit de la BEI des bons de souscription d’actions (BSA) dont le nombre variera en fonction de la tranche concernée, du montant des fonds propres levés ou du montant des paiements reçus dans le cadre de partenariats ou d’autres transactions, et du prix moyen par action payé par les investisseurs dans le cadre de la levée de fonds[1].

Le prix d'exercice de chaque BSA sera égal à 95 % de la moyenne pondérée par le volume du cours de l'action ordinaire d’Inventiva au cours d’un certain nombre de jours de bourse précédant le jour de la fixation du prix d'émission. Les BSA auront une échéance de 12 ans et pourront être exercés à l'échéance de la Tranche A ou en cas de survenance de certains événements (ex. changement de contrôle, cas de défaut), évitant ainsi la dilution des actionnaires existants à court terme.

A l'échéance de la Tranche A ou en cas de survenance de certains événements, la BEI aura la possibilité de vendre ses BSA à Inventiva à un prix égal à la différence entre la juste valeur de marché (fair market value) et le prix d’exercice des BSA[2] comme alternative à l'exercice des BSA.

Informations générales

A propos de la Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI veille à ce que l'UE soit à la pointe de la prochaine vague d'innovation, notamment dans le secteur de la santé. En réponse à la crise sanitaire de la Covid-19, la BEI a débloqué 6 milliards d'euros pour des investissements dans le secteur de la santé afin de soutenir des infrastructures médicales, des activités de recherche supplémentaires ou d'autres financements liés aux vaccins et aux traitements. En tant que banque européenne soutenant le climat, la BEI est l'un des principaux bailleurs de fonds de la transition verte vers un modèle de croissance plus sobre en carbone et plus durable.

A propos d’Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la NASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de Phase III NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement approuvé.

La Société a conclu un partenariat stratégique avec AbbVie dans le domaine des maladies auto-immunes qui a permis la découverte du candidat médicament cedirogant (ABBV-157), un agoniste inverse RORγ administré par voie orale dont l’efficacité chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère est en train d’être évaluée dans le cadre d’une étude clinique de Phase IIb conduite par AbbVie. Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de mucopolysaccharidose (MPS) de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.

La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 80 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris (Euronext Paris : IVA – ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.

[1] Ou en l'absence d'émission d'actions pour la première tranche, du prix moyen par action sur les 90 derniers jours de bourse précédant l’émission des BSA.

[2] Avec pour plafond le montant total décaissé au titre du contrat de crédit.