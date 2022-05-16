La Banque européenne d’investissement (BEI) et SNTGN TRANSGAZ SA (Transgaz) ont signé un accord relatif à la fourniture de services de conseil en vue de la préparation et de l’élaboration d’une stratégie de décarbonation pour le réseau gazier roumain.

Transgaz est un acteur clé du système énergétique roumain, garantissant à la population et aux entreprises roumaines l’accès à une énergie propre et abordable. Elle entend favoriser la transition de la Roumanie vers les énergies propres et contribuer ainsi aux ambitions climatiques du pays.

Le dispositif d’assistance technique est mis en place par la BEI et des experts externes dans le cadre de la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). Il s’agit de préparer et d’élaborer une stratégie de décarbonation qui permettra à Transgaz d’opérer une transition progressive vers des activités neutres pour le climat.

M. Nicolae CIUCA, premier ministre roumain : « Cet accord avec la Banque européenne d’investissement visant l’élaboration de la stratégie de décarbonation de SNTGN Transgaz SA, l’exploitant du réseau national roumain de transport de gaz, représente une avancée majeure dans la transition de la Roumanie vers une économie verte et, dans le même temps, ouvre la voie à des actions similaires dans d’autres entreprises et institutions publiques. Je saisis cette occasion pour saluer la contribution de Transgaz et de la Banque européenne d’investissement à la réalisation des objectifs de neutralité climatique de la Roumanie. »

M. Christian KETTEL THOMSEN, vice-président de la BEI : « Des projets comme celui-ci sont particulièrement opportuns compte tenu du contexte géopolitique actuel. Nous sommes heureux d’intensifier notre coopération avec Transgaz et d’apporter une assistance technique à l’élaboration de sa stratégie de décarbonation. Je suis convaincu que ce soutien consultatif accélérera la transition de l’entreprise vers un modèle économique neutre en carbone et contribuera à la réalisation des objectifs de la Roumanie et de l’Europe en matière d’action pour le climat. »

M. Ion STERIAN, directeur général de Transgaz : « L’élaboration de la stratégie de décarbonation de Transgaz témoigne une nouvelle fois de notre volonté d’agir pour parvenir à la neutralité climatique. Nous nous félicitons que la BEI, dans son rôle de banque européenne du climat, soutienne ces efforts importants. Il s’agit là d’une preuve supplémentaire de l’attachement de notre entreprise au développement durable de l’économie et du système énergétique roumains. »

Les experts de la BEI travailleront de concert avec le personnel de Transgaz pour analyser l’état du réseau gazier roumain, ainsi que l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre et les politiques en matière de vulnérabilité climatique.

La stratégie comprendra des mesures destinées à réduire les émissions du réseau ainsi que des critères en matière d’adaptation visant à atténuer les risques climatiques. Elle mettra en évidence les besoins d’investissement et les sources de financement pertinentes, le cas échéant.

Dans le cadre d’une autre mission de conseil de la Plateforme de conseil, Transgaz a récemment réalisé une évaluation environnementale stratégique liée au programme décennal de développement du réseau pour le système national de transport de gaz. Cette évaluation a jeté les bases de la stratégie de décarbonation.

Informations générales

À propos de la BEI

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 907 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Roumanie. L’engagement du Groupe BEI dans le pays a permis de financer les projets suivants : la construction de deux nouveaux hôpitaux régionaux, la modernisation du réseau électrique national en vue d’exploiter les énergies renouvelables et de déployer des compteurs intelligents, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le renforcement des investissements à fort impact des entreprises.

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain. Les investissements dans le domaine de l’énergie ont représenté plus de 1,2 milliard d’EUR.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Elle offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes de conseil, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.

À propos de TRANSGAZ

SNTGN TRANSGAZ est l’exploitant technique du réseau national de transport de gaz naturel et garantit l’efficacité, la transparence et la sécurité de l’approvisionnement, l’accès non discriminatoire et la compétitivité de la stratégie nationale établie pour le transport national et international, la distribution de gaz naturel, la recherche et la conception dans le domaine du transport de gaz naturel, dans le respect de la législation nationale et européenne et des normes en matière de qualité, de performance, d’environnement et de développement durable.