Plus grand concours jamais apporté par la BEI et l’Union européenne aux investissements des entreprises palestiniennes convenu avec l’Autorité monétaire palestinienne, y compris un train de mesures de soutien spécifique à la bande de Gaza

Inauguration officielle du bureau de la BEI lors d’une cérémonie organisée à Ramallah en présence du président et d’une vice-présidente de la BEI, du gouverneur de l’Autorité monétaire palestinienne et du représentant de l’UE

Le nouveau bureau de la BEI sera situé à Jérusalem, au sein de la représentation de l’UE

Lancement avec Cairo-Amman Bank Palestine d’une nouvelle initiative destinée à soutenir les investissements des entreprises

Première coopération entre la BEI et l’OMS visant à améliorer la santé publique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la plus grande banque publique internationale au monde, a officiellement inauguré aujourd’hui, lors d’une cérémonie organisée à Ramallah, son premier bureau pour la Cisjordanie et la bande de Gaza. À cette occasion, elle a confirmé un soutien record, appuyé par l’Union européenne, aux investissements des entreprises palestiniennes et une nouvelle coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé afin d’améliorer la santé publique.

La nouvelle représentation locale dédiée permettra de renforcer le soutien technique et financier aux investissements privés et publics. Elle sera située au sein de la représentation de l’Union européenne auprès de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, à Jérusalem.

Le nouveau bureau de la BEI a été officiellement inauguré par Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, Feras Milhem, gouverneur de l’Autorité monétaire palestinienne, et Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne.

Khaled al Ossaily, ministre de l’économie nationale, et Mohammad Mustafa, président du conseil d’administration du Fonds d’investissement palestinien, ont également participé à la cérémonie qui s’est tenue à Ramallah en présence de dirigeants politiques, commerciaux et bancaires palestiniens, d’ambassadeurs de l’Union européenne et de partenaires financiers internationaux.

La cérémonie d’inauguration a été l’occasion d’annoncer un nouvel appui de la BEI en faveur des investissements prioritaires visant à renforcer la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et à améliorer la santé publique, y compris le plus grand soutien jamais accordé par la BEI aux investissements des entreprises palestiniennes, le premier financement dédié aux investissements des entreprises cofinancé par l’Union européenne dans la bande de Gaza et la première coopération entre la Banque européenne d’investissement et l’Organisation mondiale de la Santé en faveur de la santé publique dans les territoires palestiniens.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour les investissements publics et privés qui créent des emplois, multiplient les possibilités économiques et améliorent la vie de millions de Palestiniennes et Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La création de notre premier bureau chargé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza renforcera encore l’impact du soutien financier et technique de la BEI et de l’engagement avec les partenaires palestiniens, européens et internationaux. Le nouveau bureau de la BEI s’appuie sur notre contribution de premier plan à l’investissement prioritaire dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de l’éducation et des entreprises ces dernières années », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

« Aujourd’hui, nous envoyons le signal fort que l’UE, ses États membres et notre institution de prêt, la Banque européenne d’investissement, se tiennent avec vigueur aux côtés des territoires palestiniens. En ce jour où le peuple palestinien commémore la « nakba », nous inaugurons la première représentation permanente de la BEI pour la Cisjordanie et Gaza, située dans la ville de Jérusalem. Cela témoigne de notre engagement en faveur de la création d’un État palestinien démocratique, viable, contigu et indépendant, et de l’établissement de Jérusalem en tant que capitale à la fois pour Israël et un futur État palestinien. La nouvelle représentation de la BEI favorisera les relations, renforcera la coopération et mobilisera davantage d’investissements de qualité entre l’UE et les partenaires palestiniens », a indiqué Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’UE.

« Au cours de la semaine passée, j’ai été le témoin direct de la façon dont la Banque européenne d’investissement améliore l’accès à l’eau potable et à une énergie fiable et aide les entreprises palestiniennes à se développer, à créer des emplois et à investir dans un avenir meilleur. Notre premier bureau ici, au sein de la représentation de l’UE, renforcera les investissements destinés à relever les défis économiques, sociaux et climatiques qui entravent le quotidien. Ensemble, en tant qu’Équipe Europe, nous aidons à stimuler l’économie palestinienne et à créer un avenir meilleur pour les Palestiniennes et les Palestiniens », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

Le nouveau bureau de la BEI sera dirigé par Francesco Totaro, représentant de la BEI auprès de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Soutien BEI-UE de 215 millions d’EUR en faveur des investissements des entreprises palestiniennes

Avant la cérémonie d’inauguration du bureau, la Banque européenne d’investissement a officiellement approuvé trois nouveaux programmes de financement des entreprises avec l’Union européenne, l’Autorité monétaire palestinienne et Cairo-Amman Bank Palestine.

Grâce à la plus grande ligne de crédit jamais accordée par la BEI à l’Autorité monétaire palestinienne (AMP), 192 millions d’USD de nouveaux financements seront acheminés vers les entreprises par l’intermédiaire de banques locales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ce qui permettra à l’AMP d’étendre son programme phare de relance économique appelé « Estidama », soit « durabilité » en arabe.

Il s’agit notamment de la première aide spécifique de la BEI et de l’UE en faveur de la reprise économique, des efforts de reconstruction et des investissements des entreprises à Gaza. La BEI, l’UE et l’Autorité monétaire palestinienne ont signé un protocole d’accord visant à fournir 15 millions d’EUR supplémentaires à cette fin sous la forme de garanties, de subventions et d’une assistance technique de l’UE.

De nouveaux investissements de centaines d’entreprises palestiniennes touchées par la pandémie de COVID-19 seront également rendus possibles grâce à un prêt de 22 millions d’USD mis à disposition par la Banque européenne d’investissement et géré par Cairo Amman Bank Palestine. Il s’agit de la première ligne de crédit de la BEI avec Cairo Amman Bank Palestine bénéficiant d’une garantie de l’UE contre le risque de crédit et le risque politique.

Ce sont les entreprises palestiniennes actives dans les secteurs du tourisme, de l’industrie manufacturière et des services qui devraient bénéficier de ces nouveaux financements pour les entreprises appuyés par la BEI et l’UE et mis en place dans le cadre de la réponse globale de l’Équipe Europe à la crise du COVID-19 afin de soutenir la reprise sociale et économique durable de la région.

La BEI et l’OMS lancent une nouvelle coopération pour améliorer la santé publique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

La BEI et l’Organisation mondiale de la Santé ont également annoncé une nouvelle coopération avec le ministère palestinien de la santé en vue de renforcer les services de soins primaires et d’oncologie et d’accroître les investissements dans le domaine de la santé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

La Banque européenne d’investissement soutient les investissements publics et privés porteurs de changement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza depuis 1995.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

