Lors de leur visite, la vice-présidente de la BEI et le représentant de l’UE confirment le premier dispositif de soutien financier dédié aux entreprises à Gaza et présentent les détails du programme de financement, composé de prêts, de subventions et de garanties.

Le Palestine Financial Sustainability Programme est mis en place en collaboration avec l’Autorité monétaire palestinienne afin d’améliorer l’accès au financement, de renforcer la résilience économique et de partager les meilleures pratiques financières.

La toute première ligne de crédit de cette taille accordée par la BEI à une institution publique palestinienne aidera les entreprises de Gaza à se remettre de plusieurs crises récentes, dont la pandémie de COVID-19, à se développer et à créer des emplois.

Grâce au programme de soutien de 60 millions d’EUR annoncé officiellement ce jour à Gaza par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne, les entreprises de Gaza vont pouvoir accéder plus facilement aux financements.

Le nouveau dispositif conçu pour soutenir l’emploi et renforcer la résilience économique a été annoncé lors d’une visite de plusieurs ambassadeurs de l’Union européenne à Gaza.

Dans toute la bande de Gaza, les entreprises bénéficieront de nouveaux financements d’un montant total de 50 millions d’USD, qui seront mis à la disposition des institutions financières locales par l’Autorité monétaire palestinienne, dans le cadre d’un programme de prêt plus large de la BEI couvrant la Cisjordanie et Gaza.

L’Union européenne complètera cette enveloppe par 8 millions d’EUR de garanties de portefeuille et 5 millions d’EUR de subventions, ce qui permettra à un plus grand nombre d’entrepreneurs et de petites entreprises de Gaza d’accéder au crédit et aux institutions financières locales de renforcer leurs activités de prêt, avec à la clé une amélioration des investissements et des capacités financières des entreprises locales.

Le financement sera acheminé par l’intermédiaire du programme phare de relance économique mis en place par l’Autorité monétaire palestinienne (AMP) en Cisjordanie et à Gaza, appelé Estidama. Grâce à ce fonds, l’AMP a joué un rôle déterminant dans la promotion du développement économique durable et, avec ce nouveau soutien de l’UE et de la BEI, elle intensifiera encore considérablement ses activités à Gaza.

Rafat Al Araj, représentant de l’Autorité monétaire palestinienne : « Il est essentiel de faciliter l’accès au crédit pour les entrepreneurs et les entreprises de Gaza afin de créer des emplois, de renforcer la résilience économique et d’accroître les investissements du secteur privé. La nouvelle coopération entre l’Autorité monétaire palestinienne, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne transformera l’investissement, mobilisera des financements spécifiques pour les jeunes entrepreneurs et aidera les entreprises locales à exploiter de nouveaux débouchés commerciaux. C’est un honneur pour moi et les dirigeants d’entreprise de Gaza d’accueillir la vice-présidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti, le représentant de l’Union européenne, Sven Kühn von Burgsdorff, et les ambassadeurs de l’Union européenne à Gaza. »

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE, s’est engagée à appuyer les investissements du secteur privé ici à Gaza, à faciliter l’accès des entreprises au financement, en soutenant la mise à disposition de nouvelles lignes de crédit par les banques locales, et à mobiliser des investissements pour renforcer la résilience économique. Les entreprises et entrepreneurs de Gaza bénéficieront d’un nouveau financement de 50 millions d’USD et d’un dispositif de soutien spécifique de 13 millions d’EUR dans le cadre du Palestine Financial Sustainability Programme. Il s’agit du premier soutien de la Banque européenne d’investissement spécifiquement destiné à l’investissement des entreprises de Gaza. »

Sven Kühn von Burgsdorff, représentant de l’Union européenne : « Gaza traverse une période difficile, marquée par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, les affrontements de mai dernier et la hausse rapide des prix des denrées alimentaires et de l’énergie constatée actuellement. L’initiative que nous présentons aujourd’hui soutiendra les efforts de redressement économique et de reconstruction dans toute la bande de Gaza. Elle contribuera à intensifier l’octroi de financements grandement nécessaires pour soutenir les investissements des entreprises à Gaza et à créer des possibilités d’emploi pour la population locale. Je tiens toutefois à souligner qu’en plus des mesures économiques, la reprise à Gaza, pour être durable, doit s’accompagner d’un dialogue et d’un processus politique. »

Annonce du soutien aux entreprises de Gaza lors de la visite de représentants de l’Union européenne

L’annonce du soutien est intervenue lors la première visite d’une délégation de haut niveau de la Banque européenne d’investissement à Gaza depuis le début de la pandémie de COVID-19.

À cette rencontre avec la plus grande banque publique de développement ont également participé, aux côtés des partenaires politiques et financiers, des ambassadeurs de l’Union européenne et des représentants d’entreprises.

L’équipe Europe améliore l’accès au financement à Gaza

Le nouveau soutien apporté par l’Équipe Europe aux investissements du secteur privé à Gaza s’inscrit dans le cadre d’un appui financier plus large fourni par la Banque européenne d’investissement à l’Autorité monétaire palestinienne.

Les investissements des entreprises à Gaza bénéficieront également de garanties de portefeuille, de programmes d’incitation et d’une assistance technique visant à promouvoir un secteur financier plus inclusif afin de faciliter l’accès au financement pour les segments de l’économie mal desservis, tels que les jeunes pousses, les entreprises dirigées par des femmes, les jeunes entrepreneurs et les entreprises des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Les financements au titre de la nouvelle initiative seront mis à disposition par l’Autorité monétaire palestinienne en dollars américains et acheminés vers les entreprises par l’intermédiaire des institutions financières locales participantes.

Renforcement de l’engagement régional de la BEI

La vice-présidente G. Vigliotti s’est rendue à Gaza le premier jour d’une visite de six jours dans la région.

Dimanche, elle procédera, avec le président de la BEI, Werner Hoyer, à l’inauguration officielle de la première représentation permanente de la BEI en Cisjordanie et à Gaza.

Le Palestine Financial Sustainability Programme est une initiative commune de l’UE, de la BEI et de l’AMP, qui vise à accroître les financements mis à disposition du secteur privé afin d’améliorer la compétitivité, de promouvoir l’expansion des entreprises et de permettre aux MPME de moderniser leurs activités. L’objectif premier du programme est d’améliorer l’accès au financement pour les MPME opérant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, l’accent étant mis en particulier sur Gaza.