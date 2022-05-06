Nouvelle coopération avec CCA Bank et Commercial Bank of Cameroon dévoilée à Yaoundé

Rationalisation du soutien de la BEI afin d’aider au redressement des entreprises du pays après la pandémie de COVID-19

Plus important financement jamais accordé par la BEI en faveur de l’investissement du secteur privé au Cameroun

La Banque européenne d’investissement (BEI) a officiellement décidé ce jour d’accorder 27 millions d’EUR dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement à long terme destinée à appuyer les investissements des entrepreneurs et des entreprises du Cameroun et à renforcer la résilience économique face à la pandémie de COVID-19.

Ce financement rationalisé en faveur des entreprises représente le plus important soutien jamais apporté par la BEI à l’investissement du secteur privé au Cameroun. Il entre dans le cadre de l’engagement accru de la BEI aux côtés d’autres partenaires financiers dans toute l’Afrique pour renforcer la résilience économique face à la pandémie.

Les deux nouvelles lignes de crédit seront gérées par des partenaires financiers locaux de premier plan : 15 millions d’EUR par CCA Bank et 12 millions d’EUR par Commercial Bank of Cameroon.

Les entreprises camerounaises qui auront accès à ce nouveau dispositif profiteront d’un financement à moindre coût grâce à l’appui de l’Union européenne dans le cadre d’un soutien plus large visant à améliorer la compétitivité du secteur privé du pays.

Le nouveau partenariat entre la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, CCA Bank et Commercial Bank of Cameroon, permettra d’améliorer l’accès des entreprises aux financements à long terme dans tout le pays. Le nouveau financement repose sur la coopération étroite de ces dernières années en vue de soutenir l’investissement du secteur privé dans toute l’Afrique. Il s’appuie également sur une coopération fondée sur de bonnes pratiques avec des partenaires financiers de premier plan au Cameroun.

Ce nouveau financement des entreprises appuiera les investissements des entreprises des secteurs manufacturier, commercial, agricole et des services dans tout le pays.

La dernière coopération en date de la BEI à l’appui de l’investissement des entreprises au Cameroun a été officiellement annoncée à Yaoundé par Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement, par Alexis Megudjou, PDG de CCA Bank, et par Léandre Djummo, PDG de Commercial Bank of Cameroon, en présence de Louis Paul Motazé, Ministre des Finances, Achille Bassilekin III, Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Enterprises et de Philippe Van Damme, ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et chef de la délégation de l’UE au Cameroun.

« La promotion du secteur privé productif camerounais est un axe majeur de notre stratégie nationale de développement (SND30). De ce point de vue, l’Etat a le devoir de mettre en place un cadre optimal, propice et incitatif au développement de l’entrepreunariat, notamment auprès des cibles prioritaires que sont les jeunes et les femmes. L’ouverture des lignes de crédit préférentielles de plus de 17,7 milliards de FCFA au bénéfice des PME, ce grâce au Dispositif d’Appui à la Compétitivité du Cameroun, constitue un modèle de resilience pour ce secteur fortement impacté par la COVID-19 » a dit Alamine Ousmane Mey, Ministre de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

« Dans la perspective du renforcement des capacités productives de nos PME en général et des PME manufacturières en particulier, la signature des Conventions de financements logés auprès des deux banques constituent un stimulant pour la reprise post-Covid au regard des possibilités de crédit qui seront ouvertes à ces PME qui sont en première ligne dans la réalisation de l’agenda de la transformation économique structurelle de notre pays ». a déclaré Achille Bassilekin III, Ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Enterprises

« Les entreprises du Cameroun ont été touchées par la pandémie de COVID-19. Commercial Bank Cameroun soutient les investissements du secteur privé dans tout notre pays et permet à nos entreprises, en particulier celles du secteur de la transformation, d'investir pour l'avenir et de créer des opportunités économiques. La Banque européenne d'investissement a précédemment accepté de soutenir 14 millions d'EUR de nouveaux financements à long terme pour les entrepreneurs et les entreprises à travers le Cameroun. Récemment, un nouveau financement d'entreprise de 12 millions d'euros a été accordé à la Banque commerciale du Cameroun, pour un financement total de 26 millions d'euros. Le nouveau soutien de 12 millions d'euros fourni par la Banque européenne d'investissement et le soutien de l'UE à la banque commerciale débloqueront de nouveaux financements du secteur privé qui seront fournis par nos succursales à travers le pays pour les entreprises privées. », a déclaré Léandre Djummo, directeur général de Commercial Bank.

« Il est essentiel d’améliorer l’accès des entrepreneurs et des entreprises aux financements afin de surmonter les difficultés économiques exacerbées par la pandémie et de mettre les entreprises sur la voie de la prospérité. La dernière coopération en date de la BEI avec des partenaires financiers de premier plan ici au Cameroun illustre l’alliance entre l’UE et les partenaires africains pour vaincre la pandémie de COVID-19 et veiller à aider les entreprises du secteur privé à investir, créer des emplois et se développer. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement a le plaisir de mettre à la disposition de CCA Bank 15 millions d’EUR pour de nouveaux financements ciblés et de fournir 12 millions d’EUR supplémentaires à Commercial Bank of Cameroon. Ces ressources sont essentielles afin de mobiliser de nouveaux financements du secteur privé indispensables pour stimuler les investissements, créer des emplois et accélérer la relance du Cameroun après la pandémie », a déclaré Thomas Ostros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Philippe Van Damme, ambassadeur de l’Union européenne et chef de la délégation de l’UE au Cameroun : « L’Union européenne est déterminée à soutenir le secteur privé en Afrique. La coopération entre l’Équipe Europe et la Banque européenne d’investissement permettra d’améliorer l’accès des entreprises à des financements ciblés sur tout le territoire camerounais. Ce nouveau dispositif de financement de 27 millions d’EUR mis en place avec CCA Bank et Commercial Bank of Cameroon créera des emplois, stimulera la croissance des entreprises du pays et leur permettra de saisir de nouveaux débouchés commerciaux dans les années à venir ».

Soutien à l’investissement des entreprises camerounaises en période de crise

Grâce à deux nouvelles lignes de crédit sur 7 ans de la BEI, CCA Bank et Commercial Bank of Cameroon pourront mettre à disposition de nouveaux financements à l’appui d’entreprises privées, notamment des PME, dans l’ensemble du Cameroun.

Grâce à ce nouveau dispositif, il sera possible d’accorder aux entreprises des prêts d’une durée plus longue qui correspondent mieux à la durée de vie économique de leurs nouveaux investissements.

Mobilisation de la BEI en faveur du Cameroun pour renforcer la résilience économique du pays face à la pandémie de COVID-19

Cette nouvelle coopération représente le premier appui de la BEI à l’investissement des entreprises avec CCA Bank et le deuxième avec Commercial Bank of Cameroon ; c’est également le premier financement consenti au secteur privé camerounais en deux ans.

Le dispositif s’inscrit dans le cadre de l’engagement accru de la BEI dans l’ensemble de l’Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer d’accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent liés à la pandémie de COVID-19. Cet engagement accru a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne en avril 2020, dans les semaines qui ont suivi la reconnaissance des répercussions de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde.

Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a prêté plus de 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

