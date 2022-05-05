La Journée de l’Europe, le 9 mai, marque le lancement de la campagne « BEI 360° – à la recherche de solutions climatiques », qui met en lumière des projets ayant un impact sur le renforcement de la résilience climatique dans toute l’Union européenne, y compris au Portugal.

L’action en faveur du climat figure parmi les principales priorités de la BEI et représente près de la moitié de l’ensemble des investissements au Portugal.

De nouvelles expériences vidéo immersives, sous-titrées en portugais, présentent deux projets clés de recherche sur les changements climatiques dans le pays.

La lutte contre les changements climatiques demeure l’un des plus grands défis mondiaux. Pour la sixième année consécutive, la banque de l’UE a augmenté ses financements en faveur de projets qui contribuent à l’action climatique et à la durabilité environnementale, y compris au Portugal.

À l’occasion de la Journée de l’Europe, la Banque européenne d’investissement – la banque du climat – lance une expérience vidéo à 360 degrés qui invite les citoyens européens à visiter virtuellement certains de ces projets climatiques par eux-mêmes. L’épisode portugais permet aux internautes de découvrir comment Windplus, consortium fondé par Ocean Winds – la coentreprise créée par EDP Renewables et ENGIE –, Repsol et Principle Power Inc., produit de l’énergie propre d’origine marine, au large de la côte septentrionale du Portugal.

BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques est une plateforme interactive et gratuite sur le site web de la BEI qui permet de découvrir virtuellement des projets novateurs qui jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Tournées à l’aide de caméras à 360° de pointe dans des paysages parmi les plus époustouflants d’Europe, ces courtes vidéos sont présentées par notre journaliste, qui interviewe des chercheurs, des ingénieurs et des experts de haut niveau sur le terrain. Jusqu’à présent, la série a couvert des projets en Grèce, au Portugal et en Espagne.

Dans l’épisode « Wind power wonder » (Une énergie éolienne qui fait des merveilles), l’équipe vidéaste « 360°» de la Banque européenne d’investissement emmène les internautes à la découverte du premier parc éolien flottant d’Europe. À seulement 20 kilomètres au large de la ville de Viana do Castelo, trois imposantes éoliennes dotées de pales de 80 mètres et plus hautes qu’un gratte-ciel de 60 étages, se dressent à 210 mètres au-dessus du niveau de l’eau. Ce sont les plus grandes éoliennes jamais installées sur des plates-formes flottantes.

Prouesse technique impressionnante, les trois turbines produisent suffisamment d’électricité pour alimenter 60 000 ménages. Leur mise en service permet d'économiser environ 1,1 million de tonnes de CO 2 par an.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La banque de l’UE est fière de soutenir des technologies énergétiques de pointe au Portugal. Elles rendent possible l’installation de parcs éoliens là où, auparavant, cela aurait été inenvisageable. Aider l’Europe à montrer la voie dans le domaine des réponses innovantes au défi des changements climatiques est devenu plus urgent en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine. La nouvelle initiative BEI 360° - à la recherche de solutions climatiques permet aux internautes de prendre part à des voyages virtuels pour visiter des projets novateurs, dont Windfloat Atlantic, qui change la donne dans la lutte contre les changements climatiques en Europe. Cette approche innovante contribue à rapprocher les citoyens des projets de la banque européenne du climat. »

Bautista Rodríguez, directeur technique d’EDP Renewables et PDG d’Ocean Winds : « Le projet Windfloat Atlantic est une étape cruciale pour l’énergie éolienne en mer. Son recours aux technologies innovantes et son caractère pionnier en ont fait le premier parc éolien flottant et semi-submersible au monde. La participation de la BEI au projet illustre une nouvelle fois la contribution des fonds de l’UE au développement de technologies prometteuses qui renforcent l’engagement en faveur des énergies renouvelables. La technologie dont il est question est porteuse d’un potentiel d’expansion considérable, tant au Portugal qu’à l’étranger, une voie qu’Ocean Winds, la coentreprise dédiée à l’éolien marin créée par ENGIE et EDPR, explore déjà. L’entreprise est fermement résolue à devenir un acteur clé de la transition énergétique tout en renforçant sa position de chef de file dans le secteur. Participer à des initiatives comme la série des vidéos à 360 degrés nous permet de rapprocher nos parties prenantes de notre projet d’une manière à la fois simple et intuitive. »

Informations générales

À propos de « BEI 360°»

Les internautes peuvent observer sous un angle nouveau des solutions innovantes à la crise climatique et des exemples de recherche de pointe sur le climat. La caméra à 360° leur offre une immersion dans des lieux magnifiques et lointains. Ils peuvent porter leur regard dans toutes les directions et mettre leurs pas dans ceux de notre journaliste. La série présente des chercheurs et des experts de renom, ainsi que des entrepreneurs soucieux de l’environnement, sur le continent européen. Les épisodes sont en anglais avec des sous-titres disponibles dans la langue du pays concerné.

Une carte interactive de l’Europe sur le site web de la BEI permet aux internautes d’accéder à chaque expérience à 360° en un simple clic.

À propos de la BEI

L'épisode sur le Portugal est disponible en portugais et en anglais.

À propos de WindFloat Atlantic

WindFloat Atlantic (WFA) est le premier parc éolien flottant et semi-submersible au monde, situé le long de la côte septentrionale du Portugal, à environ 20 kilomètres de Viana do Castelo.

Windplus S.A. est la société chargée du développement, de la construction et de l’exploitation actuelle du projet « WindFloat Atlantic », et dont les actionnaires actuels sont Ocean Winds – une coentreprise dédiée à l’éolien marin créée par ENGIE et EDPR – (85,17 %), Repsol (13,63 %) et Principle Power Inc. (PPI) (1,2 %).