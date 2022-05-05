L’accord permet à la BEI d’accorder davantage de prêts à long terme en monnaie hongroise à l’appui de l’économie locale.

Cette coopération favorisera une croissance économique et sociale durable, la reprise après la pandémie et l’action pour le climat en Hongrie.

L’opération représente la réponse de la BEI face à la demande croissante de prêts en monnaie locale sur le marché, dans les États membres de l’UE qui ne font pas partie de la zone euro.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, et Magyar Nemzeti Bank (MNB), la banque centrale de Hongrie, ont signé un accord visant à permettre à la BEI de soutenir l’économie hongroise au moyen de prêts à long terme. L’opération crée une nouvelle source de financement plus abordable pour les clients hongrois empruntant en monnaie locale, le forint (HUF), qui accélérera à son tour la croissance économique durable, la reprise après la pandémie et l’action pour le climat en Hongrie.

Grâce à cette coopération, la BEI est en mesure de proposer des prêts en forint à taux fixe à ses clients en Hongrie, pour des périodes allant jusqu’à 20 ans et, en contrepartie, MNB peut disposer d’euros pour ses opérations.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Hongrie : « Cette coopération aura pour effet d’atténuer le risque de change qui pèse actuellement sur les emprunteurs hongrois se finançant en euros et permettra d’investir davantage à long terme dans les infrastructures, l’action pour le climat, les villes et les régions durables et la durabilité environnementale. Elle élargit l’éventail des options de financement à long terme disponibles en Hongrie, condition essentielle pour une croissance durable et une économie compétitive. Je tiens à remercier MNB pour l’aide apportée à la BEI dans son rôle de soutien sans faille en faveur du développement économique et social hongrois. »

Le gouverneur adjoint de MNB, Barnabás Virág, a déclaré : « En 2021, un jalon a été posé : le mandat de MNB a été élargi pour inclure le soutien à la politique gouvernementale en matière de durabilité environnementale. Dans le droit fil de son mandat vert, MNB a approuvé sa stratégie en matière de politique monétaire verte et a décidé de lancer deux nouveaux programmes — le programme d’achat d’obligations hypothécaires vertes et le programme de logements verts — afin de favoriser les prêts hypothécaires verts et d’améliorer l’efficacité énergétique du parc national de logements. L’accord conclu avec la BEI constitue une autre étape importante vers le soutien au financement de projets verts nationaux. Les considérations de durabilité environnementale ne modifient pas l’orientation générale de la politique monétaire. »

L’opération est la réponse de la BEI à la demande croissante de prêts en monnaie locale émanant du marché. Pour la BEI, le forint hongrois est actuellement la quatrième monnaie du point de vue des montants décaissés après l’euro, le dollar américain et le zloty polonais.