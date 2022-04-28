Ce financement servira à accélérer la mise au point et la commercialisation des processeurs quantiques d’IQM

L’informatique quantique revêt une importance stratégique pour l’Union européenne et est susceptible de révolutionner de nombreux secteurs

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 35 millions d’EUR à IQM Quantum Computers afin d’accélérer la mise au point et la commercialisation de ses processeurs quantiques, qui seront produits dans la première usine de fabrication de matériel d’informatique quantique d’Europe, située à Espoo, en Finlande. Ce concours s’inscrit dans le cadre du programme de prêts d’amorçage-investissement du Fonds de garantie européen mis en place pour fournir des liquidités aux petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie.

En outre, IQM a bénéficié des services de conseil de la BEI pour la préparation de la demande de financement.

Cette annonce s’inscrit dans la suite de celle faite par IQM en novembre à l’ouverture de sa première usine en Finlande. La première tranche de fonds de la BEI est destinée à l’extension des installations, l’accélération de la recherche sur les matériaux et la mise au point de processeurs quantiques.

Jan Goetz, directeur général d’IQM, a déclaré lors de l’octroi du premier financement de la BEI à son entreprise : « La pénurie actuelle de micropuces montre à quel point le monde est dépendant des fabricants asiatiques de semi-conducteurs. Les processeurs quantiques nous offrent l’occasion de tirer les enseignements de cette situation et, dans un premier temps, de devenir autonomes, puis, à l’avenir, de nous positionner comme fournisseur mondial de micropuces quantiques. Ce prêt de la BEI nous aide à développer le secteur européen de l’informatique quantique de manière à ce qu’il soit plus équilibré et plus résilient. Nous travaillons déjà sur la technologie quantique la plus avancée d’Europe et ce financement nous soutiendra également dans la création de l’écosystème quantique européen de la prochaine génération. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI, d’ajouter : « Étant donné que nous considérons l’informatique quantique comme un secteur d’importance stratégique, nous sommes heureux d’appuyer l’entreprise IQM, qui est basée en Finlande. Grâce à ce concours, nous contribuons à créer et à maintenir des emplois dans un secteur hautement innovant, mais nous soutenons aussi pleinement le savoir-faire technologique européen. L’Europe a une longue tradition de recherche dans le domaine quantique, et le financement en faveur d’IQM garantit que les résultats de ces activités de recherche trouveront des applications concrètes. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « L’informatique quantique n’en est qu’à ses débuts. Toutefois, elle pourrait révolutionner de nombreux secteurs, allant de la mise au point de médicaments et de vaccins à la cybersécurité. « Étant donné l’ampleur de son impact potentiel, elle fait l’objet d’une concurrence mondiale acharnée. Il est essentiel que les entreprises telles qu’IQM disposent de financements adéquats pour que l’Europe puisse se positionner comme chef de file de cette technologie à l’échelle mondiale. »

L’annonce concernant l’octroi du financement vient s’ajouter à d’autres concernant le logiciel libre pour la conception de processeurs KQCircuits d’IQM, le projet Q-Exa d’accélération quantique pour les centres de calcul haute performance et l’ouverture de l’usine de matériel d’informatique quantique. Grâce à ce prêt, IQM exercera un contrôle total sur le développement des processeurs quantiques et renforcera son leadership européen.

IQM est le chef de file paneuropéen de la fabrication d’ordinateurs quantiques. IQM fournit des ordinateurs quantiques sur site aux laboratoires de recherche et aux centres abritant des supercalculateurs, et offre un accès complet à son infrastructure informatique. Pour les clients industriels, IQM offre un avantage quantique grâce à une approche unique de co-conception spécifique à chaque application.

IQM fabrique le premier ordinateur quantique commercial de 54 qubits en Finlande en collaboration avec VTT, et un consortium dirigé par IQM (Q-Exa) produit un ordinateur quantique en Allemagne, destiné à être intégré à un superordinateur à haute performance afin de créer un accélérateur pour la recherche scientifique future. IQM compte plus de 160 collaborateurs dans ses implantations de Paris, Bilbao, Munich et Espoo.