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IQM QUANTUM COMPUTING (EGF VD)

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 35 000 000 €
Services : 35 000 000 €
Date(s) de signature
28/02/2022 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 août 2021
Statut
Référence
Signé | 28/02/2022
20210429
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IQM QUANTUM COMPUTING (EGF VD)
IQM FINLAND OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 125 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the research and development (R&D) efforts as well as the investments into a new clean room facility including tools for the development of more advanced versions of an European Quantum Computer. The project is located mostly in Helsinki (Finland) and Munich (Germany). There are also plans to further expand the footprint and add more sites such as Bilbao (Spain) for the development of solutions in the finance sector. The R&D activities span the period from 2021 to 2023.

IQM plans to deliver a series of Quantum computers with increasing capabilities from 5-qubit to 54-qubit. These on-premises quantum computers are mostly targeting research laboratories and supercomputing centers, mainly for R&D purposes. Beside the sizable R&D expenses there are also capital investments planned in own facilities for the hardware / chip production. The clean room will allow the company to become more independent and flexible to respond to specific customer needs.

Additionnalité et impact

Founded in 2018, IQM is a Finnish Quantum Computing start-up based in Helsinki. It develops and commercializes quantum computers (QC) based on superconducting technologies with the view of becoming the leading European quantum computing hardware company. IQM delivers on-premises QCs for research laboratories with complete access to its hardware. At a next stage, the company aims to provide QC to supercomputing centres and to industrial customers through an application-specific co-design approach. In the long-term, the company targets to provide Quantum Computing as a Service (QCaaS). The company has grown to over 100 employees and has the potential to become an EU leader and enabler for quantum computing. The project will provide near-term liquidity to mitigate the negative impacts of COVID-19, under the Pan-European Guarantee Fund (EGF). The venture loan will finance investments in research, development and innovation, including the build-out of a clean room. It is expected to generate positive externalities, such as knowledge transfer, increased competition, and productivity growth through innovative computing technology. Finally, it addresses a funding gap in European VC with a unique, long-term, low dilutive venture debt instrument.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor research, development and innovation (RDI) activities are not specifically covered by Annexes I & II of the EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, and therefore not subject to mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IQM QUANTUM COMPUTING (EGF VD)
Date de publication
22 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
144976054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210429
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IQM QUANTUM COMPUTING (EGF VD)
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
204159629
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20210429
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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