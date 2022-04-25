© Šiaulių Bankas

En tant que gestionnaire de fonds et en collaboration avec l’État lituanien, la BEI octroie un prêt de 90 millions d’EUR pour le fonds pour la modernisation SB Modernizavimo Fondas nouvellement créé.

Ce fonds aura pour vocation de rénover 600 immeubles d’habitation anciens, pour améliorer les conditions de vie de 16 000 ménages.

En collaboration avec l’État lituanien, la Banque européenne d’investissement (BEI), qui gère les ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER), met un prêt de 90 millions d’EUR à la disposition du nouveau fonds pour la modernisation SB Modernizavimo Fondas, une filiale de Šiaulių Bankas. Au total, le fonds recevra 275 millions d’EUR sous la forme de prêts d’institutions financières lituaniennes et étrangères, comme la Banque de développement du Conseil de l’Europe, INVL Asset Management, Swedbank, Šiaulių Bankas et la Banque nordique d’investissement.

Le fonds est déjà actif et prévoit de rénover 600 immeubles d’habitation anciens, des travaux qui amélioreront les conditions de vie de 16 000 ménages. Le projet devrait permettre d’économiser chaque année 200 gigawattheures (GWh) de chaleur et environ 50 000 tonnes de dioxyde de carbone.

Ce financement fait suite à un accord de garantie signé en janvier pour créer un portefeuille de prêts de 75 millions d’EUR pour 7 000 foyers supplémentaires.

Vytautas Sinius, président-directeur général de Šiaulių Bankas : « Les investisseurs qui s’intéressent au nouveau fonds sont prêts à accélérer la rénovation d’immeubles d’habitation. Nous nous sommes fixé l’objectif ambitieux de financer la remise à neuf de plus de 500 immeubles résidentiels, ce qui permettrait d’alléger le fardeau de la hausse des frais de chauffage pour les résidents et d’améliorer leur qualité de vie. La rénovation rapide des immeubles de logements réduirait la dépendance de la Lituanie à l’égard des combustibles fossiles et contribuerait également de manière significative à la lutte contre les changements climatiques par la réduction des émissions de dioxyde de carbone. »

Selon Vytautas Sinius, le nouveau fonds est un instrument financier unique conçu pour attirer des financements privés pour la rénovation en Lituanie. La structure de ce fonds permet d’obtenir des synergies importantes, en attirant des capitaux privés pour multiplier jusqu’à cinq fois le volume des fonds publics alloués pour le financement des projets de rénovation.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Grâce à cet accord, la BEI mobilise davantage de ressources pour ceux qui veulent rénover leur logement afin d’en améliorer l’efficacité énergétique. La rénovation du parc immobilier de l’UE contribuera à une meilleure efficacité énergétique tout en favorisant la transition vers une énergie propre. Il est essentiel de combiner les efforts et l’expertise des acteurs privés et des institutions financières internationales pour atteindre les objectifs de l’action en faveur du climat. »

Simonas Gentvilas, ministre lituanien de l’environnement : « La stratégie de rénovation à long terme de la Lituanie prévoit la remise à neuf de la majorité des immeubles d’habitation anciens d’ici 2050, dont pas moins de 66 % sont de classe énergétique D ou inférieure. La stratégie vise à réduire la consommation d’énergie primaire de 60 % et à neutraliser l’empreinte carbone. La modernisation d’immeubles résidentiels anciens peut réduire considérablement la consommation d’énergie et renforcer l’indépendance énergétique de la Lituanie, notamment en diminuant les importations de ressources énergétiques en provenance de Russie. »

Gytis Žakevičius, conseiller du ministre des finances : « La plateforme d’investissement illustre parfaitement la manière dont les investissements verts peuvent attirer des ressources et des compétences d’institutions financières internationales comme la BEI pour créer des instruments innovants et libérer le potentiel d’investissement afin que les investisseurs en Lituanie financent des secteurs stratégiques de l’économie. Le ministère des finances espère que cet instrument financier attirera encore plus de capitaux privés, ce qui réduira les besoins de fonds structurels de l’UE. Cette initiative contribue à l’utilisation de financements publics durables, à la réduction des factures de chauffage des résidents et à l’atténuation de la dépendance énergétique à l’égard des sources de combustibles fossiles ainsi que des effets néfastes des changements climatiques. »

Šiaulių Bankas, en coopération avec la BEI, participe aux programmes de modernisation des immeubles d’habitation depuis plus de dix ans et représente plus de 60 % de ce marché. Au cours de cette période, des prêts pour la modernisation ont été signés pour plus de 720 millions d’EUR (dont plus de 520 millions d’EUR sur des ressources propres de Šiaulių Bankas), et la banque a accordé des financements pour 2 380 immeubles de logements.

Informations générales

En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale au cours des dix prochaines années.

AB Šiaulių Bankas, principale banque au capital lituanien, est un partenaire financier en croissance constante qui accorde une attention particulière aux solutions de financement de l’activité économique et de la consommation. Šiaulių Bankas dessert des clients dans 37 villes de Lituanie. Ses actions sont cotées au NASDAQ Baltic Main List.