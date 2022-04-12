© Shutterstock

La BEI accorde un prêt de 82,9 millions de SEK au maximum (8 millions d’EUR) à DanAds, entreprise suédoise innovante du secteur de la publicité en ligne.

DanAds est le premier fournisseur de technologies en libre-service de l’industrie publicitaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 82,895 millions de SEK au maximum (8 millions d’EUR) avec l’entreprise suédoise DanAds. L’entreprise innovante du secteur des technologies publicitaires a élaboré une plateforme de réservation publicitaire en libre-service d’un bon rapport coût-efficacité pour les grands éditeurs, qui repose sur le principe de la marque blanche (services pleinement intégrés dans le site web de l’éditeur, utilisant sa marque et son design). La plateforme permet à ces éditeurs d’accepter parmi leur clientèle des petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles l’achat d’espaces publicitaires ne serait pas rentable autrement.

DanAds permet aux PME d’accéder à des espaces publicitaires dont elles seraient autrement privées en raison de leurs faibles budgets publicitaires. Cette démarche favorise l’innovation, la croissance et la création d’emplois. DanAds doit investir massivement dans la recherche, le développement et l’innovation pour devenir un chef de file du développement technologique. Le financement de la BEI aidera cette entreprise en phase de démarrage à financer son plan d’investissement et enverra un signal positif pour mobiliser d’autres investisseurs.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Au cours de la prochaine décennie du numérique, les technologies de l’information en Europe seront décisives pour l’emploi, la croissance et l’écologisation de l’économie, ainsi que pour le positionnement de l’Union européenne dans le monde. Dans la perspective de la transition écologique et numérique, il est donc crucial que la BEI soutienne le secteur des services informatiques. Les services en ligne proposés par DanAds via sa nouvelle plateforme sont susceptibles de jouer un rôle important dans la concrétisation de l’objectif de l’Union européenne consistant à stimuler l’industrie numérique. Ils vont également aider les PME à susciter de l’intérêt pour leur activité, à renforcer leur marque et à attirer plus de capitaux. »

Istvan Beresv, co-fondateur et PDG de DanAds : « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’appui de la BEI dans nos efforts visant à doter les propriétaires de médias d’une infrastructure informatique en marque blanche entièrement automatisée, qui permettra de réduire les coûts pour les PME. Nous avons passé toutes les étapes du processus de sélection de la BEI et le fait d’obtenir l’appui d’une institution aussi prestigieuse est pour nous un gage de qualité. Cela va nous permettre d’investir dans la croissance et d’atteindre nos objectifs stratégiques à long terme. »

Anders Borg, président du conseil d’administration de DanAds : « La BEI joue un rôle crucial dans la promotion d’un pôle dynamique de jeunes pousses en Europe. La compétitivité européenne doit s’appuyer sur des entreprises technologiques à croissance rapide et aucune autre institution ne peut jouer un rôle plus important que la BEI. Ce fut un plaisir de mettre en place ce partenariat. DanAds est une entreprise en pleine croissance et, avec le soutien de la BEI, nous pouvons renforcer notre position de chef de file dans le domaine des technologies publicitaires en libre-service. »

À propos de DanAds

DanAds est le principal fournisseur de technologies publicitaires en libre-service, qui met directement en relation les vendeurs d’annonces (éditeurs) et les annonceurs de toute taille grâce à des plateformes de vente d’annonces entièrement automatisées. DanAds fournit aux éditeurs une plateforme en marque propre, qui leur permet de réduire considérablement la charge administrative manuelle et d’exploiter des données précieuses relatives aux utilisateurs. Avec l’aide de DanAds, tous les acheteurs d’annonces peuvent accéder à un espace publicitaire haut de gamme indépendamment de leur marque et de leur budget, sans intermédiaires coûteux. DanAds propose ses services à des clients de toutes tailles dans le monde entier, parmi lesquels Bloomberg Media, Tripadvisor, The Washington Post, Newscorp, Roku et SoundCloud. Des informations complémentaires sur DanAds sont disponibles sur le site www.danads.com