La Banque européenne d’investissement (BEI) a confirmé ce jour un nouveau financement de 16 millions d’EUR à l’appui des investissements de recherche-développement d’Airborne International. Ce nouveau concours permettra de poursuivre le développement de la fabrication automatisée et numérique de produits composites et la mise au point de produits avancés destinés à de nouvelles applications spatiales et scientifiques.

Arno van Mourik, PDG d’Airborne : « Le soutien de la BEI au programme d’investissement d’Airborne nous permet d’accélérer la mise au point et la commercialisation de nouveaux outils de production automatisée de composites, avec à la clé une réduction significative des coûts, une souplesse nettement supérieure et une diminution du volume de déchets de matériaux. Nos clients seront ainsi en mesure de concevoir et fabriquer des produits composites avancés pour davantage de durabilité, d’économies de carburant et de performances plus élevées. »

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement se réjouit de fournir un prêt d’amorçage-investissement de 16 millions d’EUR à l’appui de l’innovation dans les procédés de fabrication de produits composites de premier plan d’Airborne reposant sur des technologies numériques. Ce prêt permettra de financer la mise au point de nouveaux produits composites très innovants et l’élaboration de nouvelles applications passionnantes. Il contribuera aussi à réduire la consommation d’énergie et à créer 114 emplois hautement qualifiés. La Banque européenne d’investissement est résolue à soutenir les investissements dans l’innovation et le nouveau partenariat avec Airborne montre comment la recherche et le développement peuvent transformer la vie quotidienne et l’industrie grâce à la transformation numérique et à l’automatisation de la production.

Micky Adriaansens, ministre de l’économie et de la politique climatique des Pays-Bas : « Nous devons renforcer notre économie innovante et soutenir les entreprises à haut potentiel de croissance. Cet appui financier supplémentaire est crucial pour Airborne parce qu’il lui permettra d’avancer dans l’élaboration de systèmes de fabrication automatisée de produits composites avancés reposant sur des technologies numériques. Je suis convaincue que ces technologies ont un impact pertinent sur de nombreuses applications et de nombreux secteurs, tels que les industries automobile et aérospatiale et les énergies renouvelables, et qu’elles contribueront ainsi à notre économie. »

Airborne est une entreprise néerlandaise dont le siège est situé à La Haye. Elle est spécialisée dans l’élaboration et la fabrication de produits composites avancés, ainsi que dans la mise au point de procédés automatisés pour leur production.

Vers un avenir durable

Les produits composites sont bien connus dans le secteur des hautes technologies de pointe. Les matériaux complexes que produit Airborne sont utilisés pour rendre les fusées, les aéronefs et les satellites plus légers, plus résistants et plus sûrs. Ils jouent également un rôle important dans l’exploitation des technologies liées aux énergies renouvelables, comme les énergies éolienne, marémotrice ou solaire, ainsi que dans le stockage et le transport de l’hydrogène. Les matériaux avancés d’Airborne contribuent également à l’électrification des voitures, des fourgonnettes, des camions et des navires. Les qualités des matériaux composites sont reconnues depuis un certain temps. Ils présentent des caractéristiques structurelles supérieures, dont la liberté de façonnage, ils ne s’oxydent pas, nécessitent moins d’entretien et sont, naturellement, légers.

Projets

Airborne travaille actuellement sur une série de projets avec des partenaires mondiaux pour stimuler l’innovation durable. Par exemple, dans le secteur aérospatial, Airborne participe à plusieurs projets visant à concevoir de nouvelles structures légères pour la mobilité électrique future. En collaboration avec un consortium néerlandais rassemblant GKN, Toray, Collins et d’autres acteurs, l’entreprise développe actuellement de nouveaux concepts de structures composites thermoplastiques, axés sur le marché émergent de la mobilité aérienne avancée, Airborne se concentrant sur les technologies numériques et automatisées pour la fabrication de stratifiés pour flans raboutés. Avec Venturi Aviation, Airborne a mis en place un partenariat en vue de collaborer à la mise au point de structures composites légères destinées à Echelon 01, un avion de ligne régional électrique à batterie d’une capacité de 44 places et d’une autonomie de 500 km, qui sera fabriqué en série à partir de 2029. En outre, Airborne travaille sur plusieurs projets liés à des systèmes de batteries composites légers, tant pour l’aérospatiale que pour l’automobile. La mise en production des premiers projets est prévue pour 2022.

Dans le cadre d’un autre consortium, ayant Toray Advanced Composites pour chef de file, Airborne contribue à l’élaboration technologique de futurs réservoirs d’hydrogène destinés aux longs courriers. L’entreprise s’est également lancée dans un projet avec VDL Nedcar pour étudier les technologies nécessaires à l’électrification de l’ensemble du secteur de la mobilité, des voitures particulières aux autobus, en passant par les camions. Ce projet débouchera notamment sur une chaîne d’assemblage de batteries flexible et Airborne mettra en œuvre sa technologie de programmation automatisée pour créer une ligne de fabrication adaptable, capable de s’ajuster à la volée sans qu’il soit nécessaire de la reprogrammer.

Tous ces projets visent à rendre la mobilité plus durable, par une diminution du poids et une amélioration des performances des véhicules afin d’en augmenter l’autonomie, et par une réduction des déchets de fabrication.