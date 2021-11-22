AIRBORNE (EGF VD)

The project supports the policy objective of support for SMEs, as well as innovation and digitalisation by providing tailored venture debt financing to an innovative company in the area of advanced specialty composite products and automated manufacturing systems, acting as a driver of innovation in the sector.





The project entails positive knowledge spill-overs related to the development of innovative and high value-adding solutions both at component level and in integrated and digitalized solutions for a wide range of sectors, and hence strengthens the EU's innovative position in composite products and manufacturing systems.





EIB's financial contribution facilitates the SME's sustainable growth and helps to maintain its technological edge, despite the adverse economic conditions resulting from the COVID-19 outbreak. Furthermore, it provides a positive signalling effect to crowd-in further financing from private investors.



