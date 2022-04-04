Sorin Mihai Cîmpeanu, ministre roumain de l’éducation, s’est rendu ce jour au siège du Groupe Banque européenne d’investissement à Luxembourg pour discuter de la récente et future coopération visant à soutenir les investissements dans l’éducation dans l’ensemble de la Roumanie, les prêts aux étudiants et les financements possibles pour permettre aux étudiants ukrainiens de poursuivre leurs études en Roumanie.

Sorin Mihai Cîmpeanu, ministre roumain de l’éducation : « La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour les investissements dans l’éducation dans l’ensemble de la Roumanie. Elle soutient la transformation des installations pour l’enseignement, la recherche et les étudiants à l’université technique de Cluj-Napoca, à l’université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca et à la faculté de médecine et de pharmacie Carol Davila de Bucarest. La réunion d’aujourd’hui avec les équipes financières et techniques de la BEI offrira l’occasion d’explorer de nouveaux engagements de la BEI pour soutenir les investissements à fort impact dans l’éducation en Roumanie ».

Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir. Je suis heureux d’accueillir le ministre Cîmpeanu au siège du Groupe BEI pour discuter de la rationalisation récente du financement des investissements massifs dans l’éducation en Roumanie et explorer de nouvelles possibilités s'agissant de l’investissement dans l’éducation et du financement des prêts aux étudiants dans les années à venir ».

Au cours de la visite de travail, le ministre Cîmpeanu a rencontré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et des experts financiers de la BEI, ainsi que l’équipe du FEI chargée du financement et des garanties des prêts aux étudiants.

Le vice-président Thomsen a souligné la réaction rapide de la BEI pour soutenir les pays les plus touchés par la guerre en Ukraine et a confirmé que la BEI était prête à soutenir les investissements dans l’éducation et la formation professionnelle en Roumanie afin de permettre aux étudiants ukrainiens de poursuivre leurs études.

Depuis 2003, la Banque européenne d’investissement a alloué près de 450 millions d’EUR pour des investissements dans les écoles et l’enseignement supérieur en Roumanie.

Un financement rationalisé de la BEI en faveur d’investissements dans l’enseignement supérieur dans le cadre du prêt-programme de 100 millions d’EUR en faveur de l’enseignement supérieur roumain soutient de nouveaux investissements dans le développement des campus à l’université technique de Cluj, à l’université Cluj-Napoca Babeș-Bolyai et à la faculté de médecine de Bucarest.

Les contreparties ont discuté de la poursuite potentielle de ce programme qui pourrait bénéficier à des milliers d’étudiants, améliorer l’innovation et la recherche et créer des centaines de nouveaux emplois.

Les experts du FEI ont présenté un programme de garantie pour les prêts aux étudiants afin d’aider les étudiants de l’enseignement supérieur à commencer et à terminer leurs études. Cette initiative est susceptible d’améliorer l’accès à l’éducation pour les étudiants qui autrement n’auraient pas les moyens de le faire.