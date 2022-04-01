Signature des contrats de 3 marchés attribués dans le cadre du programme RenoWatt

Communique de presse conjoint - La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Gouvernement de Wallonie s‘engagent en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments publics wallons. Trois premiers contrats de projets de rénovation de bâtiments publics lancés par la centrale d’achats RenoWatt ont été signés ce matin à Leuze-en-Hainaut, en présence des Vice-Présidents wallons Willy Borsus et Philippe Henry, de Kris Peeters, Vice-Président de la BEI, d’Olivier Bouchat, VicePrésident du Comité de Direction de la SRIW, et des Bourgmestres des communes concernées. Cette action s’inscrit dans l’objectif de la Wallonie de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de -55% en 2030 par rapport à 1990. Pour la BEI, devenue la banque du climat de l’UE, elle s’inscrit dans sa Feuille de route pour le climat et la durabilité environnementale.

Leuze-en-Hainaut, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse seront les premières Ville/Communes à bénéficier de ce programme pour rénover 11 de leurs bâtiments publics afin de réduire la consommation énergétique de ceux-ci, tout en diminuant leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et en améliorant le confort des occupants.

Par ailleurs, ces chantiers auront un impact positif sur l’économie locale et sur l’emploi. En effet, pas moins de 1.263 heures de formation sont prévues dans le marché. L’effort des consortiums pour faire appel à des entreprises d’économie sociale est également à souligner. Ce sont donc des projets qui rencontrent à la fois les objectifs climatiques, économiques et sociaux de la centrale d’achats RenoWatt, tout en permettant aux pouvoirs publics de renforcer leur devoir d’exemplarité.

Pour rappel, RenoWatt exécute une mission du Gouvernement de Wallonie, soutenue par le programme ELENA, initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne, gérée par la BEI.

Créé en 2009 dans le cadre du programme Horizon 2020, le « mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) » a permis d’allouer 228 millions d’euros de ressources de l’UE, ce qui a généré un volume d’investissement estimé à quelque 7,5 milliards d’euros. ELENA a prouvé être un appui technique solide et important pour la mobilisation des investissements et la mise en œuvre des projets, et il lui a été octroyé 130 millions complémentaires en 2021 pour continuer ses missions de financement de projets et d’assistance technique.

RenoWatt est un guichet unique qui réalise des audits énergétiques et des études techniques en vue de conclure des marchés de services et de travaux pour la rénovation des bâtiments publics, que ce soit au travers de contrats de performance énergétique (CPE) ou de marchés design and build (D&B). RenoWatt sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à la rénovation, les regroupe en pooling, lance les procédures de marchés publics et accompagne les entités publiques dans la mise en œuvre des projets.

RenoWatt compte actuellement près d’une centaine d’adhérents (villes, communes, provinces, zones de secours et de police, hôpitaux, …) et continue d’être sollicité pour apporter son expertise à d’autres pouvoirs publics.

Au bout d’un processus de deux années, ponctué par des visites des bâtiments, des études, des réunions et des négociations, c’est une étape importante qui est franchie aujourd’hui, vu qu’elle permettra le démarrage prochain des différents chantiers.

C’est donc le résultat d’un travail collectif entre les différents partenaires qui est aujourd’hui couronné !

Willy Borsus : « Le parc wallon de bâtiments est ancien : 80% des logements ont été construits avant 1991. Avec RenoWatt, la Wallonie accompagne les pouvoirs locaux dans l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics, pour atteindre les objectifs européens de 3% de rénovation de bâtiments publics par an. Un cap important a été franchi en 2020 puisque la liste de projets qui seront réalisés au travers de contrat de performance énergétique via RenoWatt a dépassé les 100 millions d’euros de travaux. Par ailleurs, nous avons lancé un modèle similaire destiné aux entreprises : le programme WalEnergie, qui fait partie du Plan de relance de la Wallonie ».

Philippe Henry : « La transition vers une société bas carbone est en marche. Parmi l’ensemble des solutions, la rénovation énergétique des bâtiments publics constitue une mesure essentielle pour atteindre les objectifs climatiques et énergétique de la Wallonie. A ce titre, RenoWatt figurera dans le prochain Plan Air Climat Energie (PACE) qui formalisera l’ensemble des actions prises par le Gouvernement pour respecter ses obligations européennes. Celles-ci avaient été anticipées dans le cadre de la Déclaration de Politique Régionale par un engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% entre 1990 et 2030. Le PACE est en cours de co-construction avec l’ensemble des parties prenantes, avec des actions concrètes pour répondre au défi climatique ».

Kris Peeters : « L'Union européenne s'est fixée comme objectif de décarboner le parc immobilier de l'UE d'ici à 2050. La rénovation des bâtiments existants est donc de loin la priorité d'action dans ce secteur. Les contrats signés ce jour par RenoWatt avec Leuze-en Hainaut, Flémalle et Saint Georges sur Meuse concrétisent cette marche vers la transition énergétique et je me félicite de constater que vos projets s’inscrivent dans des objectifs climatiques, mais également économiques et sociaux. Voilà également les priorités phares de la BEI. En tant que banque du climat de l’UE, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la réduction de la consommation d’énergie en Wallonie par le biais d’ELENA ».

Olivier Bouchat : « Les actions menées par RenoWatt permettront non seulement d’améliorer la performance énergétique des bâtiments publics wallons, mais auront également un impact positif sur l’optimisation du confort des occupants, ainsi qu’une diminution significative des émissions de CO2. Favoriser l’économie et l’emploi local tout en encourageant la formation, sont également des axes majeurs de la mission.

Autant d’objectifs qui renforcent le devoir d’exemplarité des pouvoirs publics qui doivent faire face au défi de la transition énergétique et autant de raisons pour faire appel aux services de RenoWatt, qui constitue une solution globale qui leur permettra d’atteindre ces objectifs ambitieux ».

FLÉMALLE

La commune de Flémalle a attribué 2 lots à l’entreprise Luminus Solutions :

Lot D&B Performance après travaux ( - ) Investissement Energie primaire Emissions de GES Montant du marché % % €TVAC École Sart d'Avette 73 73 490.624 73 73 490.624

Lot CPE Engagements de performance Investissement Energie primaire Emissions de GES Montant du marché % % €TVAC École Jean Beulers 35 36 297.000 Service Travaux 29 30 190.148 École des Awirs 46 46 181.054 E-pole 32 33 240.135 33 34 908.337

LEUZE-EN-HAINAUT

La ville de Leuze-en-Hainaut a attribué 1 lot à l’entreprise Equans :

Lot CPE Performance après travaux ( - ) Investissement Energie primaire Emissions de GES Montant du marché % % €TVAC École communale du Rempart 40 53 790.863 Hôtel de Ville 32 32 773.365 Ateliers Communaux 33 44 153.540 35 42 1.717.768

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

La commune de Saint-Georges-sur-Meuse a attribué 1 lot au consortium Sénergies PME :

Lot D&B Performance après travaux ( - ) Investissement Energie primaire Emissions de GES Montant du marché % % €TVAC Centre culturel 15 15 84.968 Garage communal 20 40 79.496 La Galipette 35 35 40.664 32 35 205.128

Qu’en disent les partenaires de RenoWatt ?

Marie Balland, Conseillère énergie : « La commune de Flémalle est engagée dans la transition énergétique depuis déjà de nombreuses années. J’y travaille depuis à peu près 10 ans et depuis quelques années avec Mr Fréderic Vandelli, Echevin de la transition énergétique, nous développons des projets de plus en plus variés et ambitieux. Nous sommes engagés dans la convention des maires et des projets subventionnés tel que POLLEC, Walloreno, etc.

Le projet RenoWatt est pour nous une superbe opportunité de donner encore un coup d’accélérateur dans la rénovation de nos bâtiments et d’être soutenus par une cellule de professionnels sans laquelle nous n’aurions certainement pas su nous lancer dans des contrats de performance énergétique. Il s’agit d’un projet de longue haleine car il demande beaucoup de travail technique et administratif. Nous sommes donc ravis d’arriver enfin à l’étape de la signature des contrats et nous nous réjouissons de voir les projets de rénovation se mettre concrètement en place ! ».

Lucien Rawart, Bourgmestre : « La ville de Leuze-en-Hainaut a pu bénéficier, grâce à RenoWatt, d’une assistance globale et a été épaulée dans l’étude de la rénovation énergétique de certains de ses bâtiments trop énergivores, pour lesquels les économies attendues devraient atteindre un minimum de 30%. Nous avons ainsi opté pour un marché CPE pour ces 3 bâtiments.

L’investissement sera conséquent mais devrait, comme les autres projets inscrits dans les programmes RenoWatt, bénéficier des subventions prévues par le Plan de relance de la Wallonie ainsi que stipulé dans l’appel à projets lancé en octobre 2021. Merci au professionnalisme et à la disponibilité du personnel de RenoWatt, sans qui nous n’aurions pu envisager la signature de contrats de performance énergétique qui permettront la rénovation énergétique de nos infrastructures scolaires et de nos bâtiments ».

Francis Dejon, Bourgmestre : « La commune de Saint-Georges-sur-Meuse se félicite d'avoir travaillé avec RenoWatt. Nous avons beaucoup échangé d'informations pour arriver à finaliser ce projet de rénovation énergétique de 3 bâtiments clé de la commune.

C'est en effet, après plus d'une année de travail, de coordination et de discussions, que ce projet est arrivé à maturité. RenoWatt nous a aidé dans nos démarches de rédaction et d’analyse des cahiers des charges, nous a soutenu également pour les études énergétiques et dans les demandes de subsides. Ils ont été à la fois notre bureau d'étude énergétique, notre service juridique et notre service financier, le tout avec une grande disponibilité et dans la même optique que la commune : réduire nos consommations énergétiques dans les bâtiments ».

Raoul Nihart, CEO Luminus Solutions : « Dans un contexte d’urgence climatique et d’augmentation du prix des énergies, Luminus Solutions aide ses clients à relever les défis de la transition énergétique, en réduisant leur consommation et en produisant localement une partie de leur énergie, au départ de sources renouvelables.

Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par le RenoWatt et la commune de Flémalle pour mettre en œuvre ce contrat de performance énergétique. Nous les remercions pour leur confiance et leur professionnalisme dans l’élaboration de ce projet.

Les travaux au sein des 4 bâtiments seront réalisés exclusivement avec des partenaires locaux et supervisés par l’atelier d’architecture AAEG que nous remercions également pour son engagement dans le projet.

En matière environnementale, ce CPE permettra de réduire les émissions de CO2 des bâtiments de plus de 30% et ce de manière durable dans le temps ».

Marc Goessens, Sales Manager : « Depuis le début des premiers contrats de performance énergétique en Wallonie, nous collaborons en tant qu’experts en efficacité énergétique auprès de RenoWatt et des pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires (PAB) à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Forts de nos expériences passées sur d’autres CPE et de l’expertise technique de nos équipes, nous poursuivons l’aventure des marchés RenoWatt. Avec nos partenaires privés, dont une majorité issue de l’économie sociale, nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau mettre en place des actions d’amélioration énergétique qui rencontrent les attentes de la commune de Leuze-en-Hainaut. Les économies d’énergie permettront de diminuer drastiquement leur facture énergétique et leur empreinte carbone, tout en améliorant le confort des occupants. Chez EQUANS nous avons l’ambition de continuer à nous engager auprès des pouvoirs publics pour un avenir décarboné et offrir à nos clients des solutions innovantes pour atteindre leurs objectifs ».

André Jacquinet, Représentant du groupement Sénergies PME : « Enersol s’est lancé dans RenoWatt avec l’ambition de donner accès à ce marché à des PME locales expertes chacune dans leur métier.

Si l’idée de regrouper un ensemble de chantiers publics sous la bannière d’un facilitateur est intéressante, elle comporte aussi des difficultés liées à la fois à la procédure, à la taille du marché et au manque de contact direct avec le pouvoir adjudicataire bénéficiaire. Ces difficultés ont pu être exprimées et certaines adaptations ont déjà été apportées en vue de les corriger. C’est ce dialogue entre RenoWatt, les PAB et les entrepreneurs Damien Franzen qui doit permettre d’adapter les procédures et le rôle de chaque partie pour Architecte atteindre l’efficience à tous les niveaux ».

