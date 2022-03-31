Mise en commun du savoir-faire financier et technique pour des investissements à faible intensité de carbone

Priorité à la durabilité environnementale, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique

Soutien à l’écologisation des villes, à l’innovation évolutive et à la transformation numérique

Dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue ce jour au siège de la BEI à Luxembourg, la Banque européenne d’investissement et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ont renouvelé leur partenariat afin de continuer à aider les pays à revenu faible et intermédiaire à atténuer les changements climatiques et à s’adapter à leurs effets, à favoriser une transition juste et à renforcer la résilience, dans l’esprit de collaboration de l’Équipe Europe.

Le partenariat entre la BEI et la GIZ repose sur deux initiatives conjointes fructueuses : le dispositif Financement d’investissements dans des sources d’énergie à faible intensité de carbone – Mécanisme de conseil pour les villes (Felicity) et le City Climate Finance Gap Fund, qui aident les villes à mettre en place et à financer des projets d’infrastructures durables. En 2022, les deux institutions étudieront aussi la possibilité d’une coopération dans le cadre du nouveau Fonds pour l’hydrogène vert de la BEI. L’objectif de ce fonds est de promouvoir le développement durable et la décarbonation grâce à la production et à l’utilisation durables d’hydrogène vert et de ses dérivés dans les pays et territoires partenaires admissibles à une aide publique au développement (APD).

La BEI et la GIZ ont également lancé ce jour l’accord pour la mise en œuvre de projets au titre de « Felicity II – Partenariat oriental et Asie centrale », dont le but est de soutenir la préparation et la mise en œuvre de projets d’infrastructures à faible intensité de carbone et résilientes face aux changements climatiques, principalement en Ukraine, au Kazakhstan, en Géorgie et en Ouzbékistan. Dans le cadre de Felicity II, financé par le ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs (BMUV) par l’intermédiaire de l’Initiative internationale pour le climat (IKI), la GIZ et la BEI coopéreront pour accélérer les investissements, en particulier dans les secteurs de l’eau, des eaux usées et de l’efficacité énergétique.

Tanja Gönner, porte-parole du directoire de la GIZ : « La Banque européenne d’investissement est un acteur international important dans le domaine du financement de l’action pour le climat et un partenaire respecté pour le financement du développement. Je suis très heureuse de la poursuite et du renforcement de notre coopération. La BEI et la GIZ se complètent et associent assistance technique et capacité de financement pour relever ensemble les défis des changements climatiques et du développement durable ».

Werner Hoyer, président de la BEI : « Je suis ravi du renforcement de notre excellente collaboration avec la GIZ. Nous avons déjà uni nos forces avec succès pour aider les villes à devenir plus vertes et plus résilientes dans le cadre de Felicity et du City Climate Finance Gap Fund. Avec BEI Monde, notre nouvelle branche pour le développement et les partenariats internationaux, nous voulons renforcer ce type de collaborations pour faire face à la crise climatique et accroître notre impact sur le développement dans le monde entier. »

La coopération donnera la priorité à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, et sera axée sur les villes à croissance rapide et les infrastructures de services à faible intensité de carbone.

Le partenariat prévoit également un soutien technique et financier conjoint à des projets relatifs aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la gestion des déchets solides et au traitement de l’eau et des eaux usées en vue de réduire les déchets marins.

En outre, la BEI et la GIZ s’efforcent de contribuer à faire progresser la transformation numérique en améliorant la connectivité et en réduisant la fracture numérique, afin de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté.

Felicity soutient actuellement la préparation de dix projets d’investissement urbain. Les projets pilotes de Felicity au Mexique, en Indonésie, en Équateur et au Brésil représentent un volume d’investissement estimé à 322 millions d’EUR, pour une réduction des émissions de gaz à effet de serre devant atteindre jusqu’à 1,98 million de tonnes d’équivalent CO 2 sur 15 ans. Ces projets s’étendent de la rénovation énergétique des bâtiments publics et des hôpitaux à Mexico à l’amélioration des réseaux d’eaux pluviales et d’égouts dans différentes villes d’Équateur, en passant par la mise en place d’installations solaires photovoltaïques dans les écoles de Porto Alegre et de réseaux de transport rapide par autobus en Indonésie.

Depuis mars 2022, la BEI et la GIZ ont approuvé, dans le cadre du City Climate Finance Gap Fund, le soutien de 22 municipalités d’Amérique latine, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, d’Asie ainsi que d’Europe de l’Est et du Sud-Est. Les projets concernés portent sur la végétalisation des toits, l’amélioration de la gestion des réseaux d’eaux pluviales, la production de biogaz à partir de déchets organiques, le développement de la foresterie urbaine et la conception de rues sûres et respectueuses du climat.

Informations générales

À propos de la BEI

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 70 milliards d’EUR à l’extérieur de l’Union européenne.

Lancée en janvier 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de la GIZ

En tant que prestataire de services de coopération internationale en matière développement durable et d’éducation dans le monde entier, la GIZ collabore avec ses partenaires pour mettre au point des solutions efficaces qui offrent aux citoyens de meilleures perspectives et améliorent durablement leurs conditions de vie. La GIZ est une entreprise fédérale d’utilité publique qui soutient l’État allemand et un grand nombre de clients des secteurs public et privé dans un large éventail de domaines, notamment le développement économique et la promotion de l’emploi, l’énergie et l’environnement, ainsi que la paix et la sécurité.