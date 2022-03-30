Nouveaux accords de financement signé avec Jordan Commercial Bank.

Nouveau partenariat pour renforcer la résilience économique face aux défis liés au COVID-19.

Dernier engagement annoncé lors de la conférence conjointe BEI - Banque centrale de Jordanie sur les PME.

Une nouvelle coopération entre la Banque européenne d’investissement et la Jordan Commercial Bank va faciliter l’accès des entrepreneurs et des entreprises de Jordanie aux financements.

La Banque européenne d’investissement va mettre 30 millions d’EUR (24 millions de JOD) à la disposition de Jordan Commercial Bank pour qu’elle les rétrocède à des entreprises locales. Cette nouvelle ligne de crédit soutiendra le financement d’entreprises afin d’aider les sociétés jordaniennes à investir et à créer des emplois et de renforcer la résilience économique des établissements les plus touchés par la pandémie de COVID‑19.

La dernière intervention en date de la BEI à l’appui des investissements privés en Jordanie a été annoncée ce jour à Amman à l’occasion de l’édition 2022 de la conférence sur le financement des PME, organisée conjointement par la Banque centrale de Jordanie et la Banque européenne d’investissement.

« La Jordan Commercial Bank soutient les investissements du secteur privé dans le pays et permet à sa clientèle d’entreprises, d’entrepreneurs et d’exploitants agricoles d’investir pour l’avenir et de créer des débouchés économiques. Ce nouveau partenariat avec la Banque européenne d’investissement renforcera notre soutien aux entreprises jordaniennes et permettra de débloquer de nouveaux financements en faveur du secteur privé qui seront accordés par nos agences dans tout le pays », a déclaré Caesar Qulajen, directeur général de Jordan Commercial Bank.

« Les entreprises de Jordanie ont été touchées par les défis sanitaires, économiques et commerciaux liés à la crise sanitaire, aux conflits régionaux et aux changements climatiques. Le nouvel accord conclu aujourd’hui avec Jordan Commercial Bank montre comment les partenaires européens et jordaniens collaborent pour permettre aux entreprises privées d’investir, de créer des emplois et de se développer. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement a le plaisir de mettre à disposition 30 millions d’EUR pour de nouveaux financements ciblés, essentiels pour stimuler les investissements dans le secteur privé et accélérer la relance du pays après la pandémie », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« L’Union européenne est déterminée à soutenir le secteur privé en Jordanie. La coopération de l’Équipe Europe avec la Banque européenne d’investissement renforcera l’accès des entreprises à des financements ciblés sur tout le territoire jordanien. Soutenir la résilience du secteur privé grâce au nouveau mécanisme de financement de 30 millions d’EUR contribuera à créer des emplois, à libérer la croissance des activités et à offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux entreprises jordaniennes dans les années à venir », a déclaré Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice et cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie.

Travailler avec des partenaires jordaniens pour renforcer la résilience économique régionale

Le financement de la BEI relève de l’initiative Résilience économique (IRE), qui fait partie de la réponse de l’Union européenne aux difficultés que connaissent les pays du voisinage méridional, telles que les déplacements forcés et les migrations, les récessions économiques et les crises politiques. Dans le cadre de cette initiative, la BEI a mis à la disposition de sept intermédiaires financiers jordaniens un financement de 750 millions d’EUR.

Soutien de l’Équipe Europe aux investissements du secteur privé en Jordanie

Le dernier dispositif en date mis en place par la BEI pour le financement des entreprises en Jordanie s’inscrit dans le cadre de l’engagement international accru de la BEI pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent liés au COVID‑19. Cet engagement a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne en avril 2020, dans les semaines qui ont suivi la reconnaissance de l’impact de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde. Depuis 1979, la BEI a fourni 927 millions d’EUR à l’appui d’investissements privés dans l’ensemble de la Jordanie.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

