Une crise évitée grâce à la solidité du secteur bancaire jordanien et à un soutien public fort

Les PME moins pénalisées que les grandes entreprises dans l’accès aux financements

Une conférence sur le financement des PME organisée par la BEI en collaboration avec la BCJ à Amman

La mise à disposition de 30 millions d’EUR confirmée

De nouveaux travaux de recherche menés par la Banque européenne d’investissement (BEI), en collaboration avec la Banque centrale de Jordanie (BCJ), confirment que si l’économie jordanienne n’a pas été épargnée par la pandémie de COVID-19, le secteur bancaire national a bien résisté.

Les conclusions du nouveau rapport intitulé « Banking in Jordan, Financing corporates and SMEs in the era of COVID-19 », consacré au secteur bancaire en Jordanie et au financement des grandes entreprises et des PME pendant la pandémie de COVID-19, ont été présentées ce jour à Amman lors de la conférence « Jordan SME Finance 2022 » sur le financement des PME en Jordanie, organisée par la BEI et la BCJ.

« Assurer l’accès des entreprises aux financements est essentiel pour la croissance économique et la création d’emplois. Il est indispensable de mieux comprendre la dynamique locale du financement des PME et les incidences des chocs externes comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques à long terme pour mettre sur pied, en collaboration avec nos partenaires, des opérations qui auront de l’impact. La conférence que nous proposons aujourd’hui et les recherches approfondies présentées dans le rapport sur l’activité bancaire en Jordanie permettront de renforcer plus encore la coopération avec les partenaires financiers jordaniens et d’accroître notre soutien commun à la résilience économique dans le pays. La Banque européenne d’investissement se félicite vivement de l’excellente coopération avec la Banque centrale de Jordanie, qui reflète notre engagement commun à soutenir les investissements du secteur privé dans le pays », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« L’Union européenne est déterminée à soutenir la croissance du secteur privé en Jordanie et à renforcer la résilience économique. La conférence organisée ce jour offre une occasion unique de débattre des priorités actuelles en matière de financement des entreprises et de renforcer la coopération avec les partenaires financiers jordaniens », a affirmé Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie.

Une coopération étroite avec les partenaires – banques et entreprises – pour soutenir la croissance du secteur privé

La conférence consacrée au financement des PME en Jordanie a permis à des dirigeants de banques et d’entreprises, à des décideurs politiques et à des partenaires internationaux d’échanger des informations sur les meilleures pratiques en matière de financement des PME et de tirer les enseignements des mesures mises en place récemment par les pouvoirs publics pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’économie.

La mise à disposition de 30 millions d’EUR confirmée pour les entreprises

Un nouvel appui de la BEI aux investissements du secteur privé, d’un montant total de 30 millions d’EUR, a été confirmé lors de la conférence sur le financement des PME en Jordanie.

La BEI a décidé de financer de nouvelles lignes de crédit qui seront gérées par Jordan Commercial Bank.

Le secteur bancaire jordanien a échappé à une crise du crédit provoquée par la pandémie

L’étude de l’activité bancaire en Jordanie a montré comment une intervention publique robuste (soutien en liquidités, rééchelonnement de prêts et garanties supplémentaires pour les PME) a contribué à la fois à la croissance du crédit et à la rentabilité du secteur bancaire.

Grâce aux mesures qui ont été déployées, les répercussions de la pandémie sur l’économie et les entreprises ont été moins prononcées que dans d’autres pays du Moyen-Orient, même si le secteur du tourisme jordanien a été fortement touché.

L’étude montre que l’impact de la pandémie sur l’offre de crédit en Jordanie a été relativement limité. Près de deux tiers des banques interrogées ont fait état d’une offre de crédit stable, voire en hausse. En moyenne, les PME ont été moins affectées que les grandes entreprises : 50 % des banques interrogées ont vu leur offre de crédit aux PME augmenter, tandis que 25 % ont signalé une baisse ; pour les grandes entreprises, les pourcentages correspondants s’établissent à 25 % et 45 %.

Si les effets sur l’offre de crédit ont été limités, c’est à la fois grâce à la mise en place de mesures de soutien solides et au fait que les petites entreprises étaient en bonne santé avant d’affronter la crise et ont fait preuve de souplesse et de résilience tout au long de la période.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation numérique dans le secteur bancaire jordanien

La pandémie a changé la donne pour le secteur bancaire et a fortement incité les banques à recourir davantage au numérique. Concernant les incidences de la crise sanitaire sur les opérations internes, 90 % des banques ont confirmé que la pandémie va accélérer la transition numérique dans les processus internes, 81 % que leurs opérations quotidiennes s’en trouveront modifiées, et 90 % que leurs offres en ligne seront développées.

La BEI, un partenaire clé pour soutenir les investissements du secteur privé en Jordanie

Dans le cadre de son initiative Résilience économique, la BEI a accordé 750 millions d’EUR sous forme de prêts et de garanties à sept intermédiaires financiers jordaniens au cours des cinq dernières années et demie.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires directs sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et la plus grande banque publique internationale au monde.

La BEI met à disposition des financements à long terme en faveur d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE en Europe et dans le reste du monde. Elle intervient en Jordanie depuis 1979.

Informations générales

Le rapport est disponible ici : Banking in Jordan: Financing corporates and SMEs in the era of COVID-19 (eib.org)

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

