La délégation de la BEI rencontrera des ministres et des dirigeants de banques et d’entreprises

La Banque centrale de Jordanie et la BEI organisent une conférence sur le financement des entreprises

La vice-présidente assistera à la conférence des donateurs pour un projet national de désalinasation

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), effectuera en fin de semaine une visite de deux jours en Jordanie afin de renforcer la coopération avec les partenaires jordaniens publics et privés, d’annoncer de nouveaux financements pour les investissements des entreprises et de discuter du soutien de la BEI aux investissements dans le secteur de l’eau dans le pays.

Il s’agit, depuis le début de la pandémie de COVID-19, de la première visite de haut niveau en Jordanie de la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde.

« La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé de la Jordanie et je souhaite la bienvenue à la vice-présidente Vigliotti à l’occasion de sa première visite officielle dans notre pays. L’excellente coopération entre les spécialistes de la BEI et de Jordanie visant à mobiliser l’expertise financière et technique unique de la BEI renforce la croissance du secteur privé et les investissements dans le secteur de l’eau dans l’ensemble de notre pays », a déclaré Nasser Shraideh, ministre du plan et de la coopération internationale du Royaume hachémite de Jordanie.

« La Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE, s’est engagée à appuyer les investissements publics et privés porteurs de transformation dans l’ensemble de la Jordanie, à améliorer l’accès des entrepreneurs au financement et à relever les défis liés à l’évolution du climat. La Jordanie est un pays d’intervention clé pour la BEI. Ces 43 dernières années, la BEI a appuyé des investissements dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’éducation, des transports et du secteur privé. Avec mes collègues spécialistes des domaines financiers et techniques, nous nous réjouissons de discuter des moyens de renforcer la résilience économique face aux défis actuels et à venir et d’accroître l’impact de l’engagement futur de la BEI en Jordanie », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement.

« La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. La visite prévue cette semaine permettra de renforcer encore la coopération entre la Jordanie et l’Europe », a déclaré Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne auprès du Royaume hachémite de Jordanie

Aligner l’engagement de la BEI sur les priorités nationales de la Jordanie

Au cours de sa visite, les 30 et 31 mars, la vice-présidente Vigliotti devrait rencontrer le ministre du plan et de la coopération internationale, le ministre des finances, le ministre de la santé, la ministre de l’énergie et des richesses minérales et le ministre de l’eau et de l’irrigation.

Soutenir la résilience économique en Jordanie

La Banque européenne d’investissement a renforcé son soutien aux investissements des entreprises en Jordanie et dans le monde afin de leur permettre de mieux relever les défis engendrés par la pandémie de COVID-19.

Le 30 mars, la BEI dévoilera les résultats de son enquête sur les prêts bancaires en Jordanie, ainsi qu’une analyse de l’impact à court et long termes de la pandémie de COVID-19, une évaluation du risque climatique et un état des lieux de la transformation numérique dans le secteur bancaire jordanien.

La BEI confirmera également un nouveau soutien important au financement des entreprises en Jordanie, en coopération avec des partenaires bancaires locaux.

Engagement en faveur des investissements dans le secteur de l’eau et de l’action pour le climat en Jordanie

La Banque européenne d’investissement est le premier bailleur de fonds au monde pour les investissements dans le secteur de l’eau. Ces dernières années, elle a mis à disposition 779 millions d’EUR pour améliorer l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et l’irrigation dans toute la Jordanie.

Le 31 mars, la vice-présidente Vigliotti participera à la conférence des donateurs pour le projet Aqaba-Amman Water Desalination and Conveyance (AAWDC).

La BEI est directement détenue par les 27 États membres de l’Union européenne. Depuis 1979, elle a fourni 2,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés à long terme dans toute la Jordanie.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

