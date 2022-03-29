La Banque européenne d’investissement a investi en Hongrie 880 millions d’EUR pour stimuler l’efficacité énergétique des logements, accélérer la reprise post-COVID des PME et des entreprises de taille intermédiaire et renforcer la réponse du secteur public à la pandémie.

Le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, a mis à disposition 11 millions d’EUR sous la forme de garanties et d’investissements en fonds propres.

En 2021, le Groupe BEI a consacré près de 701 millions d’EUR à l’accélération de la reprise post‑COVID de l’économie hongroise et à l’intensification de la réponde du système de santé du pays à la crise sanitaire.

En 2021, le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a accru ses investissements en Hongrie et alloué 891 millions d’EUR à l’appui de l’économie locale, un montant record au cours des cinq dernières années. La BEI a augmenté le volume de ses opérations en Hongrie pour la cinquième année consécutive, le montant de ses prêts totalisant 880 millions d’EUR.

Le FEI a investi 11 millions d’EUR dans l’économie locale – 5 millions d’EUR en fonds propres et 6 millions d’EUR sous forme de garanties à des banques publiques et privées locales. Depuis 2017, le FEI a octroyé quelque 306,5 millions d’EUR de financements sous forme d’apports de fonds propres (120,5 millions d’EUR), de garanties (185,4 millions d’EUR) et de finance inclusive (0,6 million d’EUR).

Les activités du Groupe BEI en Hongrie ont permis de mobiliser 701 millions d’EUR pour accélérer la reprise de l’économie hongroise et soutenir la réponse du secteur public à la crise sanitaire.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Hongrie : « La BEI a une nouvelle fois démontré qu’elle était un partenaire fiable pour la Hongrie, même dans les moments les plus difficiles. Nos résultats records pour 2021 témoignent de notre engagement en faveur du développement social et économique du pays. Ils témoignent également de notre détermination à faire en sorte que ce développement soit durable, écologique et inclusif. Je suis particulièrement fière de la contribution de la Banque à la reprise post‑pandémie en Hongrie. La banque de l’UE a fourni 701 millions d’EUR à l’appui de la Hongrie, de ses entreprises et de son système de santé en ces temps difficiles. Je tiens à remercier nos partenaires parmi les responsables du pays et les secteurs public et privé pour l’occasion qui nous est donnée de contribuer à rendre la Hongrie encore plus forte. »

Soutien à une Hongrie indépendante, efficace et verte sur le plan énergétique

En 2021, la BEI a mis 300 millions d’EUR à la disposition de l’État hongrois afin de cofinancer le programme national de rénovation résidentielle mis en place pour améliorer l’efficacité énergétique des logements. L’opération a permis de réduire la demande d’énergie et d’améliorer la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement dans le pays. Parallèlement, le concours de la banque de l’UE contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Les investissements dans l’efficacité énergétique généreront une activité économique locale et régionale et favoriseront la création d’emplois.

Il s’agit du premier prêt signé en Europe centrale et du Sud-Est conformément aux Principes applicables aux prêts verts établis par la Loan Market Association, ce qui renforce la crédibilité de la BEI en tant que banque européenne du climat. Ce prêt permettra d’accélérer la transition écologique de la Hongrie vers une économie neutre en carbone, ainsi que la mise en œuvre du Plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe, qui vise à faire de l’Union européenne une économie neutre en carbone d’ici 2050. Le financement de la BEI favorisera également la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de l’initiative « vague de rénovations pour l’Europe » de la Commission européenne.

Soutien à une main-d’œuvre moderne et compétitive en Hongrie

La BEI a investi dans sept opérations dans le pays. La banque de l’UE a accordé 150 millions d’EUR à Diákhitel pour faciliter l’accès des étudiants hongrois aux prêts qui leur sont destinés. Ce prêt soutient également des programmes d’enseignement et de formation professionnelle post-secondaires, des programmes de formation et des dispositifs d’apprentissage pour adultes et, partant, le développement d’une main-d’œuvre moderne, compétente et compétitive pour l’économie hongroise. Il s’agit de la sixième opération de ce type en faveur de Diákhitel, à laquelle la BEI a prêté 687 millions d’EUR au total au cours des dernières années.

Soutien de la BEI à une reprise post‑COVID plus rapide en Hongrie

Dans le cadre du soutien qu’elle apporte à la Hongrie pour atténuer les effets de la pandémie de COVID‑19, la BEI a soutenu le secteur public hongrois à hauteur de 146 millions d’EUR, renforçant ainsi l’efficacité de sa réponse à la pandémie en finançant l’acquisition d’équipements et de matériels essentiels.

La Banque a signé une opération de 50 millions d’EUR avec UniCredit Bank afin de libérer de nouvelles sources de financement pour les PME du pays aux prises avec les effets de la pandémie. Deux entreprises, Lasselberger Ceramics et Advanced Tyre Manufacturing Europe, ont respectivement reçu 30 millions d’EUR et 4 millions d’EUR pour leurs opérations dans le pays à l’appui de la transition numérique et de la modernisation de leurs installations de production.

Plus de 10 milliards d’EUR investis en Hongrie au cours de la dernière décennie

Ces dix dernières années, la BEI a investi quelque 10,4 milliards d’EUR en Hongrie, dont la majeure partie (2,31 milliards d’EUR) sous forme de lignes de crédit destinées aux PME et ETI locales. Entre 2011 et 2021, la Banque a investi 1,76 milliard d’EUR dans le développement du secteur des transports et 1,22 milliard d’EUR dans le secteur des soins de santé. Un montant supplémentaire de 1,11 milliard d’EUR a été investi dans le secteur de l’éducation du pays, 976,7 millions d’EUR dans les services, 800 millions d’EUR dans l’agriculture, 776 millions d’EUR dans le secteur énergétique, 605 millions d’EUR dans l’industrie et 571 millions d’EUR dans la gestion de l’eau et des eaux usées. D’autres secteurs de l’économie hongroise ont également pu compter sur l’appui de la banque de l’UE. La gestion des déchets, les télécommunications, les infrastructures composites et le développement urbain ont bénéficié d’un financement à long terme de plus de 1,05 milliard d’EUR.

Les services de conseil de la BEI aident la Hongrie à attirer de nouveaux investissements pour un développement plus rapide, écologique et durable

En 2021, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités hongroises et aux secteurs public et privé du pays. En 2021, ils ont entrepris sept nouvelles missions dans le pays, en ont achevé six et ont fait état de 29 missions actives.

Les services de conseil de la BEI actifs en Hongrie y sont assurés principalement par le biais du dispositif Jaspers (assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes) et comprennent le Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA), la Plateforme de conseil de la BEI et la plateforme de conseil InvestEU. Ces services ont aidé les promoteurs à mettre au point des projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures, le développement urbain durable et l’agriculture.

Un soutien précieux pour la mise au point de projets fourni par la Plateforme de conseil de la BEI, Jaspers et ELENA

Depuis 2006, à eux seuls, les services de conseil Jaspers ont soutenu la préparation de projets d’investissement d’une valeur de plus de 14,4 milliards d’EUR. Jaspers, créé en partenariat avec la Commission européenne, aide les villes et les régions à absorber les fonds européens au travers de projets de la plus haute qualité.

ELENA a travaillé sur deux missions en Hongrie pour promouvoir l’introduction de mesures d’efficacité énergétique ; les projets soutenus par ELENA devraient contribuer à mobiliser plus de 230 millions d’EUR. En parallèle, la Plateforme de conseil de la BEI a soutenu l’Initiative DISC (Digital Innovation and Scale-up) de la Commission européenne en réalisant une étude de marché visant à mesurer le niveau de transition numérique de la Hongrie. La Plateforme de conseil a également aidé les autorités hongroises à élaborer un plan d’action pour l’économie circulaire.