Premier partenariat entre la BEI et Norsad Capital pour aider les entreprises locales à relever les défis liés à la crise du coronavirus

Première ligne de crédit au Botswana dans le cadre du Mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé l’octroi d’un financement à long terme de 10 millions d’EUR pour soutenir les entrepreneurs et les entreprises au Botswana. Cette nouvelle initiative est mise en place en coopération avec Norsad Capital, un partenaire local de premier plan. Premier concours de la BEI ciblant les entreprises privées botswanaises touchées par le COVID‑19, ce financement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la BEI avec ses partenaires financiers dans toute l’Afrique pour renforcer la résilience économique à la pandémie.

Le nouveau partenariat entre la BEI, la plus grande banque publique internationale au monde, et Norsad Capital, investisseur d’impact et chef de file du marché de la dette privée en Afrique, améliorera l’accès des entreprises du Botswana à des financements à long terme et renforcera la résilience économique face aux défis de la crise sanitaire. Il repose sur une coopération étroite mise en place ces dernières années pour soutenir les investissements du secteur privé dans l’ensemble du pays.

Ce nouveau financement destiné aux entreprises appuiera les investissements dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agriculture, des services et du commerce partout dans le pays.

La nouvelle coopération entre la BEI et Norsad Capital en vue de soutenir les investissements des entreprises au Botswana a été officiellement annoncée à Gaborone par Kenny Nwosu, PDG de Norsad Capital, et Jim Hodges, représentant régional de la BEI en Afrique australe.

Kenny Nwosu, PDG de Norsad Capital : « Les entreprises du Botswana ont été touchées par les défis sanitaires, économiques et commerciaux liés à la pandémie de COVID-19. Norsad Capital ciblera les investissements admissibles du secteur privé partout dans le pays dans l’objectif de créer des débouchés économiques. Les 10 millions d’EUR mis à disposition par la Banque européenne d’investissement pour soutenir les entreprises du Botswana permettront de débloquer de nouveaux financements à l’appui du secteur privé, ce qui aura un impact positif sur les moyens de subsistance. Grâce à la coopération étroite entre les équipes de Norsad Capital et de la BEI au cours des derniers mois, les entreprises botswanaises ont pu accéder à des prêts à plus long terme, qui sont essentiels à leur croissance en cette période de crise. Cette coopération permet également de s’assurer que le Botswana bénéficie de l’engagement pris par la BEI de renforcer la résilience économique face à la pandémie de COVID-19 en Afrique ».

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Il est essentiel de renforcer l’accès des entreprises et des entrepreneurs aux financements. Ce n’est qu’ainsi que pourront être dissipées les incertitudes et surmontés les problèmes économiques qui ont été exacerbés par la pandémie. Le nouvel accord signé ce jour est l’illustration de l’alliance nouée entre l’Union européenne et les partenaires africains pour vaincre le COVID-19 et aider les entreprises du secteur privé à investir, créer des emplois et prospérer. Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement a le plaisir de mettre à la disposition de Norsad Capital 10 millions d’EUR pour de nouveaux financements destinés à soutenir le secteur privé. Ces financements sont essentiels pour stimuler les investissements, créer des emplois et accélérer la relance du pays après la pandémie ».

Jan Sadek, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne au Botswana : « L’Union européenne est déterminée à soutenir le secteur privé en Afrique. La coopération de l’Équipe Europe avec la Banque européenne d’investissement renforcera l’accès des entreprises à des financements ciblés sur tout le territoire botswanais. Soutenir la résilience du secteur privé grâce au nouveau mécanisme de financement de 10 millions d’EUR contribuera à créer des emplois, à libérer la croissance des activités et à offrir de nouveaux débouchés commerciaux aux entreprises botswanaises dans les années à venir ».

Soutenir les investissements des entreprises botswanaises en période de crise

Le prêt de 10 millions d’EUR sur 10 ans accordé par la BEI à Norsad Capital permettra d’octroyer de nouveaux financements à des entreprises privées, notamment des petites et moyennes entreprises, dans l’ensemble du Botswana.

Grâce à ce nouveau financement, il sera possible d’accorder des prêts d’une durée plus longue aux entreprises, qui correspondent mieux à la durée de vie économique de leurs investissements.

Mobilisation rapide de la BEI en faveur du Botswana pour renforcer la résilience économique du pays face à la pandémie de COVID-19

Ce prêt accordé à Norsad Capital représente la première intervention de la BEI pour soutenir l’investissement des entreprises au Botswana depuis huit ans.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de l’engagement accru de la BEI dans l’ensemble de l’Afrique pour veiller à ce que les entreprises puissent continuer à accéder aux financements lorsqu’elles sont confrontées à des défis sanitaires, économiques et commerciaux sans précédent liés à la crise du COVID-19. L’investissement a été approuvé par les ministres des finances de l’Union européenne en avril 2020, dans les semaines qui ont suivi la reconnaissance de l’impact de la pandémie.

La BEI, qui a pour actionnaires directs les 27 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde.

Depuis le déclenchement de la pandémie, elle a prêté plus de 8 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

