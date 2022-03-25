© UBB

Nouvel investissement visant à transformer les installations universitaires et les équipements destinés aux étudiants dans la plus grande université roumaine

Environ 49 000 étudiants et 4 000 employés bénéficieront d’installations de recherche et d’espaces de bureau améliorés

Des investissements dans l’efficacité énergétique pour réduire les factures énergétiques et les émissions de carbone

Financement de la BEI assorti de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques

Les étudiants, les chercheurs et le personnel de l’université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (UBB) – la plus grande université de Roumanie et l’une des institutions universitaires phares d’Eutopia, l’alliance universitaire européenne – bénéficieront d’un investissement en faveur du campus soutenu par un nouveau prêt de 35 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement, confirmé ce jour.

Le nouveau financement à long terme (25 ans) représente le soutien le plus important jamais accordé par la BEI à l’investissement dans l’enseignement supérieur en Roumanie et le troisième prêt octroyé à une université du pays soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

L’université Babeș-Bolyai a également bénéficié de conseils techniques et financiers fournis par la Plateforme européenne de conseil en investissement, initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne. Des experts de la BEI et des consultants externes ont apporté à l’université un ensemble complet de services consultatifs pour l’aider à élaborer une proposition d’investissement solide et faciliter son accès au financement.

« Ses origines remontant à 1581 (Academia/Universitas Claudiopolitana), l’université Babeș-Bolyai possède une expérience unique en matière de recherche de niveau mondial, d’enseignement et de relations (innovantes) avec la société. Le nouveau financement à long terme de 35 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement s’appuiera sur nos atouts et profitera à la communauté universitaire actuelle, aux générations futures d’étudiants et à la société dans son ensemble. Au-delà de cette incidence plus générale, le renforcement de la plateforme InfoBioNano4Health soutiendra également la mise en place d’une spécialisation intelligente, fondamentale pour l’avantage concurrentiel de Cluj-Napoca, de la Transylvanie et de la Roumanie, et même de l’Europe, au niveau international », a déclaré Daniel David, recteur de l’université Babeș-Bolyai.

« La Banque européenne d’investissement est résolue à investir dans les infrastructures d’enseignement et de recherche, car elles contribuent directement à l’économie européenne de la connaissance. Le réaménagement du campus de l’université Babeș-Bolyai améliorera l’enseignement au profit des étudiants, renforcera la recherche et accélérera l’innovation en Roumanie et en Europe », a déclaré Christian Kettel Thomsen, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Sorin Cîmpeanu, ministre de l’éducation, a souligné que ce qui suit : « L’éducation est essentielle pour apporter des réponses efficaces aux défis actuels et futurs. Je suis fermement convaincu qu’investir dans les universités peut contribuer à la croissance de l’économie roumaine ainsi qu’à la mise en œuvre des transitions écologique et numérique. La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé du secteur roumain de l’enseignement supérieur et le soutien qu’elle apporte à la plus grande université roumaine jouera un rôle important dans la construction d’une Roumanie instruite. »

Un nouvel investissement visant à renforcer la recherche et l’innovation et moderniser les locaux universitaires

Le nouvel investissement permettra de renforcer la recherche et l’innovation, de moderniser et d’agrandir les infrastructures des facultés de sciences de l’environnement et d’ingénierie, de mathématiques et d’informatique, d’agrandir les espaces d’enseignement et de bureau, tout comme de remettre en état plusieurs bâtiments sur l’ensemble du campus. La plateforme InfoBioNano4Health de l’université Babeș-Bolyai, qui met l’accent sur l’utilisation de l’informatique (intelligence artificielle, mégadonnées, informatique quantique, cybersécurité, chaîne de blocs, réalités virtuelles/augmentées), des sciences de la vie, des biotechnologies, des nanosciences et des nanotechnologies pour la santé humaine et l’environnement, est le principal bénéficiaire de l’opération.

S’appuyer sur le soutien de la BEI pour investir dans les universités roumaines

Ce dernier soutien en date apporté par la BEI à l’investissement dans l’enseignement supérieur en Roumanie fait suite au récent concours apporté à la faculté de médecine de Bucarest, à l’université technique de Cluj et à l’université polytechnique de Bucarest.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a mis 907 millions d’EUR à disposition pour de nouveaux investissements en Roumanie.

En 31 ans, le Groupe BEI a fourni plus de 18 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur l’ensemble du territoire roumain.

La Plateforme européenne de conseil en investissement est un partenariat entre le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La Plateforme de conseil offre un point d’accès unique à différents types de services de conseil et d’assistance technique. Elle favorise la définition, la préparation et la mise en place de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. S’appuyant sur le succès de la Plateforme de conseil et d’autres programmes de conseil, la BEI et la Commission européenne sont convenues de fournir une expertise technique, financière et stratégique aux promoteurs de projets, aux autorités régionales et nationales et aux intermédiaires financiers dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU.