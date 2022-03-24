EIB Group invests €1.19 billion in 2021 to support economic and social development in the Czech Republic

Le Groupe BEI a investi 1,19 milliard d’EUR en 2021 pour stimuler le développement régional et la reprise post-pandémique des PME et des ETI, et pour promouvoir un approvisionnement énergétique fiable et efficace ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

La BEI a financé 935 millions d’EUR d’investissements dans le cadre de sept opérations destinées aux secteurs public, privé et bancaire. Seconde composante du Groupe BEI, le FEI a fourni 255,5 millions d’EUR sous la forme de fonds propres, de garanties et de financements inclusifs.

Le Groupe BEI a appuyé l’accélération de la reprise post-COVID de l’économie tchèque et a renforcé la réponse du pays à la pandémie en 2021 en lui octroyant 371,1 millions d’EUR. Le soutien total du Groupe BEI en réponse à la pandémie de COVID-19 s’y élève désormais à 904,4 millions d’EUR.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a investi 1,19 milliard d’EUR en Tchéquie en 2021. L’investissement y a dynamisé le développement régional, accéléré la reprise des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), et a soutenu la stabilité et l’efficacité de l’approvisionnement énergétique ainsi que l’action pour le climat. La BEI a prêté 935 millions d’EUR dans le cadre de sept opérations en faveur des secteurs public, privé et bancaire, tandis que le FEI a fourni un montant supplémentaire de 255,5 millions d’EUR par l’intermédiaire de quatre opérations d’apport de fonds propres, de garanties et de finance inclusive.

Les activités du Groupe BEI en Tchéquie en 2021 ont permis de débloquer 371,1 millions d’EUR à l’appui d’un relèvement plus rapide de son économie suite aux effets de la pandémie de COVID-19. Depuis les débuts de celle-ci, le soutien total lié à la pandémie de COVID-19 octroyé par la BEI au pays atteint 904,4 millions d’EUR. Il englobe des opérations comme le prêt de 50 millions d’EUR octroyé par la BEI à Komerčni banka et la mise à disposition de garanties émises par le FEI pour un montant de 210 millions d’EUR. Ces deux opérations ont permis de mobiliser de nouvelles sources de financement pour les PME et ETI tchèques, qui ont ainsi pu financer leurs besoins en matière de liquidités, créer et préserver des emplois et maintenir les investissements prévus.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Tchéquie : « Le volume des opérations menées dans le pays témoigne de notre volonté de rester un partenaire fiable de la Tchéquie, même dans les circonstances les plus difficiles. En 2021, le Groupe BEI a su répondre aux besoins les plus urgents et les plus stratégiques des secteurs public, privé et bancaire, faisant preuve de la polyvalence et de l’agilité qui permettent d’opposer des solutions fonctionnelles à tous les défis. Ensemble, nous avons investi dans une alimentation électrique fiable, et mobilisé de nouvelles sources de financement pour les PME et les ETI, tout en améliorant les infrastructures régionales et en accélérant l’action pour le climat. Nos activités ont contribué à protéger les emplois et les revenus de la population tchèque, et je suis particulièrement fière de notre concours de quelque 900 millions d’EUR destiné à aider le pays à se relever de la pandémie de COVID-19. Devant l’agression de l’Ukraine par la Russie, nous resterons à l’écoute des besoins de la Tchéquie, et des efforts visant à améliorer la résilience économique et sociale, en coopération avec les secteurs public et privé, sont prévus. Je tiens à remercier nos partenaires, en particulier les autorités tchèques, pour cette possibilité de contribuer à rendre la Tchéquie plus forte. »

Zbyněk Stanjura, ministre tchèque des finances : « Actuellement, la guerre en Ukraine et la nécessité d’assurer la sécurité énergétique stratégique de la Tchéquie exigent que nous réduisions notre dépendance à l’égard des importations de pétrole et de gaz naturel. La Banque européenne d’investissement est en mesure de jouer un rôle important en ce sens. Je salue sincèrement ses activités en faveur de l’économie tchèque et j’espère qu’elle restera pour nous un partenaire solide et fiable. »

Soutien en faveur des PME, de l’action pour le climat, d’une reprise post-COVID plus rapide, d’un approvisionnement énergétique efficace et fiable

La BEI appuie des investissements dans le pays dans le cadre de sept opérations, dont trois en collaboration avec le secteur public, deux avec des banques et une avec des entreprises tchèques. Dans ce cadre, un montant de 191 millions d’EUR est mis à la disposition de Národní rozvojová banka (la banque tchéco-morave de garantie et de développement, anciennement ČMZRB) pour le financement à long terme de projets de développement urbain, régional et rural dans le pays. La banque de l’UE a également prêté 142 millions d’EUR à ČEPS pour améliorer la fiabilité et moderniser le réseau de transport d’électricité sur l’ensemble du territoire tchèque. Cet investissement renforcera la résilience de l’économie tchèque face à des crises majeures comme la pandémie de coronavirus. Un prêt de 400 millions d’EUR a aussi été octroyé à Cista Energie Zitrka (ČEZ) à l’appui de l’extension et du renforcement de son réseau d’alimentation électrique.

Dans le secteur bancaire, la BEI a collaboré avec Societe Generale Equipment Finance (80 millions d’EUR) et avec Komerčni banka (50 millions d’EUR) afin de débloquer deux nouvelles sources de financements à long terme plus abordables destinés aux entreprises tchèques. Les lignes de crédit soutiennent toutes deux la compétitivité et l’accélération de la reprise des PME et des ETI confrontées aux répercussions de la pandémie de coronavirus, tandis que les fonds mis à la disposition de SG Equipment Finance serviront également à financer l’action en faveur du climat.

Le FEI investit dans le développement de l’industrie biomédicale et la compétitivité de l’économie tchèque fondée sur l’innovation

Le FEI a soutenu à hauteur de 25 millions d’EUR la commercialisation efficace de projets de recherche scientifique en biomédecine, un secteur en pleine croissance de l’économie mondiale. L’investissement du FEI dans I&I Biotech Fund 1 permettra à ce fonds de transfert de technologies établi à Prague d’investir dans des entreprises nées du succès de projets de recherche biomédicale menés au sein d’universités et d’instituts de recherche (lesdites « entreprises créées par essaimage ») en Tchéquie et en Slovaquie. Le FEI accélérera ainsi davantage la modernisation de l’économie tchèque et stimulera la recherche scientifique dans le pays en vue d’en assurer la compétitivité à long terme.

Le FEI a également investi 20 millions d’EUR en fonds propres dans le fonds de capital-investissement Genesis. Un montant de 210 millions d’EUR a aussi été mis à la disposition d’UniCredit Bank Czech Republic par le FEI sous la forme de garanties destinées aux PME et aux ETI, ce qui porte à 255 millions d’EUR le total des investissements du FEI dans le pays.

Les services de conseil de la BEI aident la Tchéquie à améliorer son efficacité énergétique et à mobiliser des financements supplémentaires de la part de l’UE

En 2021, les services de conseil de la BEI ont à nouveau procuré de précieux conseils, ainsi qu’une aide au renforcement des capacités, aux autorités tchèques et aux secteurs public et privé du pays. Ils ont pris en charge huit nouvelles missions et en ont clôturé huit autres, pour un total de 20 missions en cours dans le pays. Les services de conseil de la BEI aident les promoteurs tchèques à mettre au point des projets dans des domaines tels que le climat et l’environnement, l’efficacité énergétique, les infrastructures et le développement urbain durable.

Un soutien précieux pour la mise au point de projets fourni par la Plateforme de conseil de la BEI, Jaspers et ELENA en 2021

La plupart des dix missions menées actuellement au titre de l’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (dispositif Jaspers) en Tchéquie soutiennent la mise en place d’une réserve de projets, principalement dans les secteurs ferroviaire et routier. Le dispositif Jaspers aide également les autorités compétentes tchèques à élaborer et à examiner des stratégies et à définir des politiques sectorielles, de manière à garantir le repérage des projets les mieux adaptés à un cofinancement par l’UE.

Jaspers collabore également avec les pouvoirs publics tchèques et le ministère du développement régional afin de recenser les projets susceptibles de bénéficier du Fonds pour une transition juste de l’UE, mis en place dans le cadre du pacte vert pour l’Europe.

Le mécanisme d’assistance technique ELENA mène actuellement en Tchéquie trois missions visant à mobiliser 126 millions d’EUR d’aides non remboursables de l’UE à l’appui de mesures d’efficacité énergétique. Ledit mécanisme a fourni 7,6 millions d’EUR sous forme de subventions pour le montage des trois projets. En parallèle, la Plateforme de conseil de la BEI a soutenu l’Initiative DISC (Digital Innovation and Scale-up) de la Commission européenne en réalisant une étude de marché visant à mesurer le niveau de transition numérique du pays.