L’ONUDI et la BEI signent une déclaration commune visant à renforcer leur coopération

Accent mis sur l’économie circulaire, les énergies propres, la lutte contre les changements climatiques et l’accès au financement

Priorité initiale donnée aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Réunis au siège de la BEI à Luxembourg, Gerd Müller, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont signé une déclaration commune visant à renforcer leur coopération, dans le cadre d’opérations d’investissement portant sur le développement du secteur privé, l’accent étant mis en particulier sur l’industrialisation inclusive et durable, l’innovation et la résilience des infrastructures.

Parmi les domaines de coopération, citons l’économie circulaire, notamment dans le cadre du programme « Switch to Circular Economy Value Chains » (transition vers les chaînes de valeur de l’économie circulaire) ; les énergies propres et l’action en faveur du climat ; l’essor des petites et moyennes entreprises ; l’accès au financement et le soutien à l’investissement ; la fabrication de produits pharmaceutiques et de vaccins ; les transports durables et la mobilité électrique ; ainsi que la transformation numérique et la quatrième révolution industrielle.

S'entretenant avec Werner Hoyer, président de la BEI, Gerd Müller, directeur général de l’ONUDI, a dit ceci : « Nous avons noué d’excellentes relations personnelles et professionnelles, et ce de longue date. Je suis très heureux de renforcer le partenariat entre nos deux organisations afin de fournir des solutions innovantes et concrètes pour une reprise mondiale post-COVID-19 et une transition énergétique verte. Ensemble, nous pouvons établir des ponts entre les pays en développement, les marchés émergents et les pays partenaires européens et favoriser la solidarité mondiale. Il est urgent d’agir ! »

Werner Hoyer, président de la BEI : « La coopération multilatérale est essentielle pour mobiliser des investissements privés et rendre les économies du monde entier résilientes et durables. Je suis ravi de renouveler notre collaboration avec l’ONUDI, un partenaire clé pour promouvoir une transition écologique inclusive à l’échelle mondiale. Par l’intermédiaire de BEI Monde, notre nouvelle branche spécialisée dans le développement et les partenariats internationaux, nous unirons nos forces pour faire reculer la pauvreté et accroître les investissements dans les infrastructures durables. » « Je me réjouis à la perspective de poursuivre notre longue et fructueuse coopération dans le cadre de votre nouvelle fonction de directeur général de l’ONUDI », a-t-il déclaré s’adressant spécifiquement à Gerd Müller.

Les deux institutions ont l’intention d’explorer les possibilités de coopération, en particulier en Afrique, dans les pays relevant du Programme de partenariat pays de l’ONUDI, ainsi que dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), où la BEI est particulièrement active. D’autres zones géographiques pourraient être concernées, telles que l’Europe de l’Est et le bassin méditerranéen, l’Asie centrale, l’Asie et l’Amérique latine, où les deux institutions interviennent déjà.

L’ONUDI et la BEI sont également convenues d’élaborer et de mettre en œuvre, le cas échéant, des opérations de riposte aux crises et de réaction rapide, telles que des initiatives de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ou des activités visant à assurer une production industrielle résiliente et une croissance économique durable.

Informations générales

À propos de la BEI

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 70 milliards d’EUR à l’extérieur de l’Union européenne.

Créée en janvier 2022, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’ONUDI

L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) est l’institution spécialisée des Nations unies qui promeut le développement industriel aux fins de la réduction de la pauvreté, d’une mondialisation inclusive et de la durabilité environnementale. Sa mission est de promouvoir et d’accélérer le développement industriel inclusif et durable dans ses 170 États membres.