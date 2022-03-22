© Shutterstock

L’accord de coopération concerne le cofinancement d’investissements, principalement dans : la protection durable de l’environnement, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds polonais de développement (FPD) ont recensé une série de domaines prioritaires dans lesquels ils souhaitent resserrer activement leurs liens de coopération en matière de financement, de conseil et d’assistance technique pour des projets et des programmes dans les secteurs suivants :

l’énergie renouvelable ;

les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement ;

l’énergie propre et les mesures d’efficacité énergétique, notamment la rénovation et la conversion des bâtiments ;

la mobilité verte ;

le soutien à la transition vers une économie circulaire ;

l’écologisation de l’économie (en particulier concernant les PME et les ETI) ;

la modernisation des réseaux de chauffage ;

l’innovation dans les technologies à faible intensité de carbone et les technologies énergétiques, y compris l’hydrogène ;

le transfert de technologies.

L’accord couvre également la coopération dans les domaines des produits de dette verte (obligations ou prêts) et des services de conseil, y compris dans le cadre du programme « Pôle vert ».

L’accord de coopération renforcée entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et aura une durée de validité d’au moins cinq ans. Il convient de mentionner que les deux institutions coopèrent depuis 2020 et que la valeur des contrats déjà signés s’élève à 2,5 milliards de PLN.

La Banque européenne d’investissement, qui est la banque européenne du climat, adhère scrupuleusement au principe selon lequel au moins 40 % des financements doivent dès à présent être alloués à la transformation verte. À l’avenir, cette part passera à 50 %. En 2021, les financements verts octroyés par la BEI ont atteint respectivement 43 % et 42 % en faveur de projets mis en œuvre en Europe et en Pologne.

Au cours de la période 2022-2025, le financement de la transformation énergétique sera l’un des trois piliers fondamentaux de l’activité du Fonds polonais de développement. L’accent sera mis principalement sur le développement d’infrastructures contribuant à accroître la sécurité énergétique et à réduire l’intensité des émissions du secteur énergétique polonais, au niveau tant systémique que local. Le FPD complétera le financement commercial, permettant ainsi aux entreprises privées comme aux collectivités locales de mettre en œuvre des investissements verts. Les installations photovoltaïques et éoliennes, ainsi que les systèmes de chauffage et de stockage de l’énergie devraient pouvoir bénéficier de prêts.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Il s’agit d’un accord majeur pour la BEI, qui élargira les possibilités de financement de “projets verts”. Augmenter la part des énergies renouvelables, protéger durablement l’environnement et accélérer la mise au point de technologies innovantes à faibles émissions de carbone, voilà qui permettra de renforcer la compétitivité de l’économie polonaise et de la développer en lui insufflant plus de dynamisme. »

Paweł Borys, président du Fonds polonais de développement : « L’une des activités stratégiques du FPD consiste à fournir les instruments de capital qui permettront de mener à bien la transformation énergétique en Pologne. Dans le cadre de notre programme dédié “FPD Pôle vert“, nous mettons notamment en place un réseau de partenaires entrepreneuriaux et institutionnels avec lesquels développer le marché polonais des sources d’énergie renouvelable. Je me réjouis de voir un partenaire du calibre de la Banque européenne d’investissement se joindre au groupe. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME).

En 2021, le Groupe BEI a fourni 6,5 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Pologne.

Le Fonds polonais de développement regroupe des institutions financières et consultatives au service des entrepreneurs, des administrations locales et des particuliers, qui investissent dans le développement social et économique durable du pays. Ses priorités sont les investissements dans les infrastructures, les innovations, la promotion de l’esprit d’entreprise, les exportations et l’expansion des entreprises polonaises à l’étranger, l’appui aux administrations locales, la mise en œuvre du programme de plan d’épargne pour les employés et les services relatifs aux investissements étrangers.