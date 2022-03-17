La subvention de la BEI servira à améliorer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) qui est actuellement insuffisant

L’assistance technique de la BEI contribuera à accélérer la reprise et la croissance des PME au Monténégro

Depuis 2020, la BEI a investi de concert avec l’IDF 100 millions d’EUR pour accélérer la reprise de l’économie monténégrine touchée par la pandémie de COVID-19, à l’appui de quelque 350 entreprises

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne, accordera une subvention d’assistance technique de 400 000 EUR à l’Investment and Development Fund of Montenegro (IDF - Fonds d’investissement et de développement du Monténégro). L’IDF sera ainsi en mesure de renforcer sa capacité à fournir des services financiers au bénéfice du secteur des PME au Monténégro. Il aidera les entreprises de cette catégorie à maintenir leur trésorerie, à accroître leurs investissements et à préserver et créer des emplois inclusifs à long terme. Grâce à cette assistance technique, la BEI aide l’IDF à améliorer son modèle organisationnel et économique afin d’aligner sa structure sur les meilleures pratiques internationales des banques nationales de développement.

La subvention de la BEI vise à accélérer la reprise et la croissance du secteur privé au Monténégro et à créer de nouvelles possibilités d’emploi, en particulier pour les jeunes, les femmes et les personnes appartenant à d’autres groupes sociaux vulnérables. La subvention est financée au titre de l’initiative Résilience économique (IRE), lancée par la BEI en 2016. L’objectif en est de mobiliser des financements pour soutenir une croissance plus rapide, la création d’emplois, la cohésion sociale et la mise en œuvre d’infrastructures vitales dans les Balkans occidentaux.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations au Monténégro : « Nous sommes ravis de pouvoir renforcer la capacité de l’IDF à répondre aux besoins de l’économie monténégrine et à favoriser sa croissance durable. En collaboration avec notre partenaire de longue date dans la région, nous avons mobilisé à ce jour plus de 470 millions d’EUR en faveur de l’économie monténégrine. Je salue l’intensification de notre coopération qui permettra de soutenir les entreprises insuffisamment desservies qui peinent à accéder à des financements externes, ainsi que les personnes à la recherche d’un emploi à long terme. En renforçant les capacités de l’IDF, la BEI accélère la croissance du secteur privé et la transition du Monténégro vers une économie inclusive, numérique et durable. »

Irena Radović, directrice exécutive de l’IDF : « Nous nous réjouissons d’intensifier la coopération avec la BEI dans le cadre de ce programme d’assistance technique de la plus haute importance. L’IDF s’appuiera sur l’échange d’expériences et l’adoption des bonnes pratiques des banques nationales de développement de l’Union européenne pour renforcer considérablement ses capacités, redéfinir son modèle économique et poser les jalons de sa transformation en banque publique de développement. Grâce à cette subvention, il améliorera son modèle organisationnel et économique afin de financer la croissance durable et de renforcer la compétitivité tout en continuant à favoriser un environnement propice à la création d’emplois. Il contribuera ainsi à accélérer le développement durable et la reprise de l’économie du Monténégro après la pandémie. »

Depuis le début de la pandémie en 2020, la BEI a signé des opérations de financement d’un montant de 100 millions d’EUR avec l’IDF, aidant quelque 350 entreprises monténégrines à sortir plus rapidement de la crise. Le premier prêt qu’elle a signé avec l’IDF en 2021 est destiné à soutenir la mise en œuvre de projets et de pratiques contribuant à l’efficacité énergétique par les PME monténégrines, favorisant ainsi une transition plus rapide vers une économie circulaire et durable dans le pays.

Informations générales

À propos de l’IDF

L’Investment and Development Fund of Montenegro JSC (IDF) a été créé en 2009 en vertu d’une loi ad hoc. Il revêt la forme d’une société par actions détenue à 100 % par l’État. En tant qu’institution de promotion du développement, l’IDF a pour mission principale de fournir un appui financier au service du développement économique et social du Monténégro. À cette fin, il met à disposition des prêts directs à des entreprises de secteurs stratégiques de l’économie (tourisme, services, secteur manufacturier, etc.). L’IDF joue un rôle de chef de file dans le financement de la transition écologique et numérique en mettant l’accent sur la participation des jeunes et des femmes dans les entreprises. L’IDF finance principalement des PME, des entrepreneurs, des particuliers (producteurs agricoles), des municipalités et des entreprises publiques. Pour plus d’informations : https://www.irfcg.me/me/

Initiative Résilience économique

L’initiative Résilience économique (IRE) a été créée en 2016 en réponse à un appel du Conseil européen. Elle a pour objectif de faire évoluer les modèles de migration à moyen et long terme et d’apporter un soutien aux populations déplacées de force en renforçant la résilience des économies face aux chocs futurs. L’IRE permet de mobiliser des financements pour soutenir la croissance, la création d’emplois, les infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les régions voisines de l’Union européenne. Pour plus d’informations : https://www.eib.org/about/initiatives/resilience-initiative/index.htm.

À propos de l’activité de la BEI au Monténégro

Active au Monténégro depuis 1977, la banque de l’UE y a fourni des prêts d’un montant global de près de 1 milliard d’EUR, principalement en faveur des PME et des infrastructures dans les secteurs de l’éducation et des transports. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Monténégro, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/index.htm

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les PME.

Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page web suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.